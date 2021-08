»Der Bedarf an therapeutischer Versorgung steigt«

Dominikus Bönsch: Leiter der Ambulanz Miltenberg über die Situation von Psychologen und Psychiatern

Im ländlichen Raum sind weniger psychologische Psychotherapeuten zu finden als im städtischen - das gilt auch für den Kreis Miltenberg. Dominikus Bönsch (52), Leiter des Bezirkskrankenhauses in Lohr und zuständig für die Institutsambulanz in Miltenberg, hält die Versorgung jedoch im Großen und Ganzen für ausreichend. Kritischer blickt er auf die Verteilung der Psychiater - hier sieht er in Zukunft die Ambulanzen stärker in der Verantwortung, wie er in unserem Gespräch unter anderem sagt.

Wie schätzen Sie die Versorgungslage mit Psychotherapeuten und Psychiatern im Kreis Miltenberg ein? In Stadt und Kreis Aschaffenburg sind es insgesamt 67, im Kreis Miltenberg nur 33.

Das ist ein Phänomen, das nicht nur die Region Miltenberg betrifft. Die ländlichen Kreise sind mit Psychotherapeuten immer schlechter versorgt als die städtischen Gegenden. Psychiater gibt es im Raum Miltenberg im Moment drei, während es in der Stadt Aschaffenburg über zehn sind.

Woran liegt das?

Es ist natürlich so, dass es die Therapeuten eher in die Stadt zieht, es ist dort auch kein Problem, die Praxis immer voll zu haben. Es hängt aber auch ein Stück weit mit der Versorgungsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zusammen. Man hat den Status Quo eingefroren und gesagt, der Ist-Stand ist gleichzeitig unser Soll. Vorhandene Sitze werden nachbesetzt, aber es kommen keine neuen dazu.

Wie könnte man Anreize schaffen, sich im ländlichen Gebiet niederzulassen?

Letzten Endes hat es wie gesagt die KV in der Hand, wo sie die Sitze anbietet. Ich glaube nicht mal, dass man es für die Kollegen attraktiver gestalten müsste, die Rahmenbedingungen sind ja überall gleich.

Wie bei anderen Ärzten auch, ist das Durchschnittsalter der Psychotherapeuten recht hoch. Wie kann man Nachwuchs gewinnen?

Das Interesse sich niederzulassen ist schon da. Im Bezirkskrankenhaus Lohr haben wir wir zum Beispiel 50 Psychologen. Da sehe ich die Zukunft gesichert. Was die Psychiater angeht, sieht es schlechter aus, es gibt zu wenige Praxen. Ich sehe die Zukunft in den Ambulanzen. Dort kann besonders Schwerkranken ein besseres Angebot gemacht werden.

Kann man vielleicht konkret sagen, wo es bei der Versorgung hakt?

In meiner Wahrnehmung haben wir gerade in den ländlichen Kreisen flächendeckend eine Unterversorgung. Aber insgesamt ist die Versorgung doch zufriedenstellender als früher. Es ist kein Problem mehr, für jemanden, der »leichter« erkrankt ist, zum Beispiel mit einer leichten oder mittelschweren Depression, einen Therapeuten zu finden. Wo es große Probleme gibt, das ist bei Patienten mit komplizierten Erkrankungen wie Schizophrenie.

Wie läuft es gerade in der Ambulanz Miltenberg?

Das ist eine unserer kleineren Ambulanzen, aber wir haben Pläne, sie in den nächsten Jahren zu erweitern. Das Angebot wird extrem gut angenommen.

Wenn ich akut Hilfe brauche, kann ich mich direkt dort hin wenden?

Auf jeden Fall. In allen unseren Ambulanzen gibt es Notfallsprechstunden, jeden Tag. Wenn wirklich dringender Bedarf ist, kann man jederzeit anrufen, und man bekommt spätestens am nächsten Tag einen Termin. Und es gibt inzwischen auch das Krisennetzwerk Unterfranken mit der zentralen Telefonnummer. Das Notfallsystem funktioniert gut.

Wie hat Corona die Patienten beeinflusst?

Uns ist aufgefallen, dass Anfang des Jahres mehr Menschen mit schwerer Erkrankung zu uns gekommen sind, weil sich so viel aufgestaut hat. Menschen haben berufliche Sorgen oder Eheprobleme.

Wie wird sich die Versorgung in Zukunft verändern?

Ich glaube, dass der Bedarf an psychiatrischer und psychotherapeutischer Versorgung weiterhin steigen wird. Gerade als Bezirkskrankenhaus wollen wir versuchen, noch mehr Angebote zu schaffen, Ambulanzen oder Tageskliniken. Ich halte es für wichtig, dass man mehr davon schafft, dort wo die Menschen wohnen und leben, und sie quasi in ihrer häuslichen Nähe Unterstützung erfahren können.

Wie sehen Sie die Entwicklung des Bedarfs an psychotherapeutischer Betreuung in den Altersgruppen?

Wir haben eine deutliche Intensivierung bei jungen Erwachsenen, aber auch bei älteren Menschen im Bereich Gerontopsychiatrie. Es gibt auch im mittleren Lebensalter eine Zunahme von Patienten. Aber ich würde sagen: Am stärksten sind beide Enden des Altersspektrums betroffen. Das hat aber nicht nur mit Corona zu tun, sondern ist ein Trend, den wir schon seit Jahren beobachten.

