Der "Adler" in Großwallstadt ist erwacht

Wirtshaus renoviert

Großwallstadt 07.06.2022 - 16:36 Uhr 3 Min.

Die Decke über der Theke zeigt die Wappen der Gemeinde Großwallstadt, des Freistaats Bayern und der ungarischen Gemeinde Villány, wo die Giegerichs Weinberge haben. Der "Adler" ist das zweitälteste Gasthaus in Großwallstadt. Im Erker ist das Datum 1588 eingemeißelt. Prost auf den "Adler": Moni und Stefan Giegerich am Stammtisch in ihrem renovierten Traditionsgasthaus.

Der »Adler« ist das zweitälteste Gasthaus im Ort. Nur der »Ochsen« auf der Straße direkt gegenüber ist ein Jahr älter. Erstmals wurde der Adler 1596 urkundlich erwähnt. Im Erker ist sogar das Datum »1588« eingemeißelt. Der neue Eigentümer Stefan Giegerich, der von allen nur Daffy genannt wird, ist ein Urgroßwallstädter. Er ging hier in die Schule, spielte beim SV Fußball und saß von 1990 bis 2008 18 Jahre lang für die CSU im Gemeinderat. Von 1996 bis 2008 war er sogar Zweiter Bürgermeister.

»Meine Kumpels und Bekannten hielten mich für verrückt«

Eine Gaststätte zu führen schwebte den Giegerichs schon lange im Kopf herum. »Meine Kumpels und Bekannten hielten mich für verrückt, gerade in Corona-Zeiten eine Gastwirtschaft zu eröffnen«, erinnert sich Giegerich an die Reaktion seiner Freunde. Giegerich hatte schon immer eine enge Bindung zum »Adler«. »Ich war schon als Jugendlicher hier. Die Silberhochzeit meiner Eltern haben wir hier gefeiert und den 60. Geburtstag meiner Oma auch«.

Die Entscheidung zum Kauf des »Adler« haben sich die Giegerichs vor zwei Jahren nicht leicht gemacht. »Unsere Kinder sind jetzt groß genug und wir haben uns gesagt, wenn wir etwas machen wollen, dann jetzt«, erzählt Moni Giegerich. Ganz neu ist für die Giegerichs die Gastronomie nicht. Bereits seit 2005 betreiben sie einmal im Jahr eine ungarische Häckerwirtschaft, in der ungarische Weine angeboten werden. Zudem hat Ehefrau Moni, die aus Ungarn stammt, dort in der Gastronomie gearbeitet. Auch Tochter Ronja und Sohn Ricky stehen voll hinter den Plänen ihrer Eltern und haben versprochen, fest mit anzupacken.

Bevor es im »Adler« Mitte Juni wieder losgeht, hatten die Giegerichs jede Menge Arbeit. Alles wurde freundlicher, denn es sollte wieder eine Gastwirtschaft im fränkischen Stil entstehen. Weil das Haus unter Denkmalschutz steht, mussten die Arbeiten mit der zuständigen Behörde abgestimmt werden. Vom Gasthaus gab es aber nur Pläne von 1925. Giegerich wollte sich deshalb welche aus dem Staatsarchiv Würzburg besorgen, doch es gab dort keine Unterlagen. Deshalb musste er seine Räume vom Keller bis in den Spitzboden neu vermessen lassen. Während der Bauzeit hätte sich Stefan Giegerich von der Gemeinde ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht, ist aus seinen Worten ein wenig Enttäuschung herauszuhören.

Großer Gastraum

Im Gastraum wurde eine Schiebetüre entfernt, so dass der Raum größer wurde. So entstand ein großer Gastraum mit rustikaler Einrichtung, Theke und Holzvertäfelung, welche an eine fränkische Gaststube erinnert. Erwähnenswert ist auch die Decke über der Theke mit der Schanksäule für sechs Biersorten. Dort sind die Wappen von Großwallstadt, Bayern und Villány in Ungarn zu sehen.

In der ehemaligen Backstube entstand eine Küche. Im Obergeschoss, wo früher ein 120 Quadratmeter großer Saal war sind nun fünf moderne Fremdenzimmer. In die Wohnung im Dachgeschoss zieht künftig Giegerichs Schwager Jáno ein, der bereits in Ungarn als Koch in der Häckerwirtschaft gekocht hat und der nun im Adler kochen wird. Im Innenhof, in der sogenannten Schwemme, können Gäste im Vorübergehen ein Bier trinken und an den Wochenenden frische, knusprig gebratene Hähnchen abholen.

Stefan und Moni Giegerich freuen sich, dass die Fremdenzimmer und die Gastwirtschaft nun fertig sind. Auf der Karte stehen gut bürgerliche Speisen wie Schweinebraten und Rinderbraten mit Klößen oder ungarisches Gulasch mit Krautwickel. Ihren Wein beziehen die Giegerichs aus ihrem eigenen Weinberg in Villány in Ungarn, dem Geburtsort von Moni Giegerich. Wert legen die Giegerichs auf den guten Wein aus Ungarn und auf ein gut gezapftes frisches Bier.

Geöffnet ist das Gasthaus täglich durchgehend von 11.30 Uhr bis 23 Uhr. Montag und Dienstag ist Ruhetag. Mittwochs, donnerstags, freitags und samstags gibt es Frühstück auch für externe Gäste. Geben wird es auch Event- und Motto-Tage.

Martin Roos

Hintergrund: Wirtshaussterben Vielerorts stehen heute Wirtshäuser leer. Seit den 90er-Jahren hat in Deutschland jedes zweite Wirtshaus geschlossen. Es gibt viele Gründe für das Wirtshaussterben. In vielen Fällen finden Wirte keine Nachfolger mehr. Gesetzliche Regelungen wie das Rauchverbot, Alkoholkontrollen und hohe Hygiene- und Brandschutzvorschriften sind weitere Gründe. Viele Wirte klagen zudem über die zunehmende Bürokratie wie Mindestlohn-Dokumentationspflichten, Hygieneschulungen und Allergen-Kennzeichnung. Nicht attraktiv sind zudem lange Arbeitszeiten und Wochenendarbeit. Dabei ist das Wirtshaus ein wichtiger Treffpunkt, insbesondere in ländlichen Regionen. Am Stammtisch erfährt man Neuigkeiten und diskutiert über die kleine und große Politik. Auch als Ort für kulturelle Veranstaltungen spielt das Wirtshaus eine Rolle.