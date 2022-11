Dennis Schäfer will Bürgermeister in Leidersbach werden

UBL nominiert einstimmig ihren Vorsitzenden als Kandidaten für die Wahl im Herbst 2023

Leidersbach 28.11.2022 - 19:11 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dennis Schäfer ist UBL-Kandidat bei der Bürgermeisterwahl im Herbst 2023 in Leidersbach.

Der 33-jährige, verheirateter Familienvater ist laut UBL in Leidersbach aufgewachsen und fest im Ort verwurzelt, was auch seine Mitgliedschaften in mehreren Ortsvereinen zeigten. Seine Arbeit als Polizeibeamter bei der Dienststelle Obernburg sehe Dennis Schäfer als Berufung und zugleich als gute Basis, das Amt des Bürgermeisters mit der notwendigen Fachkenntnis und Ernsthaftigkeit bekleiden zu können.

In seiner Bewerbungsrede betonte der UBL-Kandidat laut Mitteilung, ihm liege insbesondere die generationenfreundliche und die stärkere ökologische Ausrichtung seiner Heimatgemeinde am Herzen. In Leidersbach solle sich jeder gut aufgehoben fühlen, auch indem durch aktive Pflege und Nutzung der natürlichen Ressourcen ein lebenswertes Wohnumfeld geschaffen wird.

Die UBL-Fraktion habe durch ihre Mitarbeit im Gemeinderat Projekte wie den Bau des neuen Kindergartens in Ebersbach, die Straßensanierung in Roßbach sowie die Realisierung der Seniorenpflege in Leidersbach ermöglicht. Als Initiator des Zukunfts-Workshops der UBL sei er zudem stolz darauf, so Schäfer, dass Kernpunkte aus den im Workshop erarbeiteten Konzeptentwürfen Eingang in Zukunftsprojekte der Gemeinde gefunden haben. So seien im Herbst 2022 die Arbeitskreise »Städtebauliche Entwicklung« und »Energie« ins Leben gerufen worden.

Dennis Schäfer betont, ihm sei die Tragweite seiner Entscheidung zu kandidieren sehr wohl bewusst ist. Er wisse mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner Familie allerdings ein zuverlässiges und stabiles Umfeld hinter sich.

bam