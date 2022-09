Den Großseglern der Weltmeere auf der Spur

Schifffahrts- und Schiffbaumuseum in Wörth zeigt originalgetreue Modelle - Erbschaft des verstorbenen Pfarrers Dieter Feineis

Wörth a.Main 19.09.2022 - 16:43 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bis ins kleinste Detail ist die Ausstattung an Deck der Segelschiffe erkennbar Um sich vor Piratenangriffen zu schützen, waren auch Handelsschiffe mit Kanonen zur Verteidigung ausgestattet Zu jedem der ausgestellten Modelle gibt es detaillierte Informationen.

Adler von Lübeck

»Wir haben im letzten Jahr aus einer Erbschaft des verstorbenen Pfarrers Dieter Feineis, der jahrzehntelang Pfarrer in Röllbach und dort Ehrenbürger war, die Modelle von fünf wunderschönen historischen Segelschiffen bekommen. Die hatte sein Vater, ein ehemaliger Marineoffizier, maßstabsgerecht gefertigt und ihm vererbt«, erklärt Alois Gernhart, einer der Vorstände des Vereins.

Obwohl das Museum sich eigentlich der Binnenschifffahrt widmet, entschloss sich der Vorstand, die Erbschaft anzunehmen und sie in dieser Sonderausstellung der Öffentlichkeit zugängig zu machen. Die Adler von Lübeck war im 16. Jahrhundert ein Kriegsschiff der Hansestadt Lübeck. Es war nie an einer Seeschlacht beteiligt, war mit einer Gesamtlänge von 78 Metern allerdings eines der größten Schiffe seiner Zeit. Bereits drei Jahre später wurde es zu einem Frachtsegler umgebaut. Dazu war es jedoch nicht geeignet, so dass es bereits 14 Jahre nach Inbetriebnahme leckschlug und abgewrackt werden musste.

Linienschiff mit 70 Kanonen

Ein 70-Kanonen-Linienschiff war die Norske Love, das eine nur unwesentlich längere Einsatzzeit hatte. Es stand von 1767 bis 1798 im Dienst der dänisch-norwegischen Marine, war allerdings ab 1794 als veraltetes Schiff nur noch Reserve und wurde ab 1794 nach dem großen Stadtbrand von Kopenhagen als Unterkunft für durch den Brand obdachlos gewordene Menschen genutzt, bevor es 1798 endgültig ausgemustert wurde.

Die Cutty Sark ist heute noch als Museumsschiff erhalten. Eingesetzt war sie ab Ende des 19. Jahrhunderts als eines der schnellsten Segelschiffe seiner Zeit. Sie war einer der letzten Clipper, der für den Seehandel gebaut wurde. Eine andere Verwendung hatte das Segelschulschiff Danmark der dänischen Handelsflotte, das 1933 gebaut wurde und auch heute noch in gleicher Funktion auf den Meeren unterwegs ist.

Kleinere Reparaturen

»Wenig bekannt ist über die Esmeralda, ein Schoner, dessen Stapellauf 1916 auf Mallorca erfolgte und dessen Heimathafen Harlingen in den Niederlanden war«, erzählt Gernhart. Sein Aufbau folgt dem amerikanischen Stil mit einer sehr eleganten Segellinie. Später wurden Schoner dieses Typs mit Motoren ausgerüstet.

Die letzten Wochen vor der Ausstellung wurden vom Vorstand kleinere Reparaturarbeiten an den Modellen erledigt, so dass sie nun bis Ende des Jahres einem breiten Publikum während der Öffnungszeiten des Museums an den Wochenenden in voller Pracht präsentiert werden können.

Hans-Jürgen Freichel

Hintergrund Für Gruppen können auch separate Termine abgesprochen werden. Besucher werden weiterhin gebeten eine medizinische Maske zu tragen und Abstand (1,50 m) zu halten. Aktuelle Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr Das Museum in der Rathausstraße 72 in der ehemaligen Wolfgangskirche ind er Wörther Altstadt wurde 1991 eröffnet. Tel. 09372 72970. Weitere Infos im internet unter www.schifffahrtsmuseum-woerth.de