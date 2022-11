Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Demo-Zug in Klingenberg: 700 Streikende unterstützen Forderungen der IG Metall

Arbeitsniederlegungen bei Wika, Kuka und Ziemann Holvrieka

Klingenberg a.Main 14.11.2022 - 17:44 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Streikende ziehen am Montag durch das Industriegebiet zwischen Wörth und Trennfurt.

Mit Bussen seien die Kolleginnen und Kollegen nach Klingenberg zu Wika gefahren, um gemeinsam für ihre Forderung zu streiten, schreibt die IG Metall. Mit der Teilnahme am Demo-Zug hätten sie deutlich gemacht: »Wir stehen zusammen - wir gehen zusammen - Gemeinsam für acht Prozent.« Auf der Kundgebung habe Percy Scheidler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Aschaffenburg, deutlich gemacht, dass es jetzt um Solidarität und »um die Stärkung der Kaufkraft in diesem Land« gehe.

Als Anlass für die Warnstreiks nennt die IG Metall, dass der Arbeitgeberverband vbm in der vierten Tarifverhandlung immer noch keine Prozentzahl für eine Entgelterhöhung angeboten habe. Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Gewerkschaft kündigt an, ihre Warnstreiks fortzusetzen.

bam