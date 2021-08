Dem Verpackungsmüll entgegenwirken

Nachhaltiges Einkaufen: Stefanie Fath eröffnet im Herzen Mönchbergs den ersten Unverpacktladen im Landkreis Miltenberg

Mönchberg 10.08.2021

Gründerin Stefanie Fath in ihrem Unverpacktladen in der Hauptstraße in Mönchberg. Foto: Miriam Weitz

Bevor sie zur Gründerin wurde, war Stefanie Fath, gelernte Bankkauffrau, selbst begeisterte »Unverpackt«-Einkäuferin. Was sie dabei störte, waren die Wege, die sie auf sich nehmen musste, um nachhaltig einzukaufen. Die nächsten Unverpacktläden gibt es in Aschaffenburg beziehungsweise Marktheidenfeld oder Frammersbach.

Als Standort für das Geschäft kam für sie nur Mönchberg in Frage. Das Gebäude in der Hauptstraße, in dem sich der Laden befindet, ist schon seit Generationen im Familienbesitz. »Mit meinem kleinen Laden möchte ich das Haus sozusagen in eine neue Zeit führen.« Auch ihre Kinder waren ein Grund, warum sie auf die Idee gekommen ist, einen Unverpacktladen zu gründen.

Sie sieht den Klimawandel und die Umweltverschmutzung als reales Problem. »Ich möchte, dass die nachfolgenden Generationen auch noch gut leben können. Im Jahr 2019 fielen laut Statistik in Deutschland pro Kopf 72 Kilogramm Verpackungsmüll an (Quelle: destatis.de). Diesem Trend möchte Stefanie Fath mit ihrem Laden entgegenwirken. Denn dort gibt es fast alle Waren unverpackt. Die Kunden müssen ihr eigenes Verpackungsmaterial wie Gläser, Dosen oder Schüsseln mit Deckel mitbringen. Die Waren werden abgewogen und das Gewicht der Verpackung dann abgezogen.

Stefanie Fath bietet beispielsweise Mehl, Nudeln, Reis, Nüsse oder Sämereien an. Außerdem Kaffee, Tee, Gewürze oder Kosmetik - diese ist aber aus hygienischen Gründen verpackt, natürlich nachhaltig. »Wenn jeder bei sich selbst anfängt, auch was den Einkauf betrifft, dann ist schon viel in Richtung Nachhaltigkeit getan.« Davon ist Stefanie Fath überzeugt.

Für ihr Sortiment hat sich Stefanie Fath zum Teil von ihrem eigenen Bedarf, aber auch von Rezepten inspirieren lassen. Die Waren bezieht sie zum großen Teil von regionalen Händlern, die Schokolade kommt beispielsweise aus Eichelsbach, den Kaffee bezieht sie von einem Händler in Miltenberg und das Mehl kommt aus Mönchberg. Ist der Kauf aus der Region nicht möglich, gibt es einen Großhändler, der sich auf Unverpacktläden spezialisiert hat.

Wo es ging, hat Stefanie Fath das Prinzip der Nachhaltigkeit auch bei der Laden-Einrichtung umgesetzt. Die Holzregale stammen beispielsweise von ihrer Tante, der Präsentationstisch und die Theke wurden von der Holzbrücke in Aschaffenburg gefertigt. Derzeit ist der Laden an drei Tagen in der Woche geöffnet. Ist die Kundenresonanz allerdings entsprechend hoch, plant Stefanie Fath, diese auszuweiten.

mwz

Hintergrund: Was ist ein Unverpackt-Laden? In einem Unverpacktladen wird das Sortiment lose, also ohne Gebinde und somit frei von Verpackungen angeboten. Dadurch sollen Lebensmittelabfälle und Verpackungsmüll vermieden werden. Der erste verpackungsfreie Laden in Deutschland wurde 2014 in Kiel eröffnet (Quelle: Wikipedia). Steffis Unverpacktladen in Mönchberg befindet sich in der Hauptstraße 49, 63933 Mönchberg. Die Öffnungszeiten sind: Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 12.30 Uhr. mwz Weitere Informationen: www.steffis-unverpackt.de