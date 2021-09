Deirdre Heckler wird Bürgermeisterin von Breuberg

Wahl: 73,5 Prozent für gebürtige Irin

Breuberg 27.09.2021 - 13:44 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit einer deutlichen Zustimmung von 73,5 Prozent ist Deirdre Heckler zur Bürgermeisterin von Breuberg gewählt worden.

Als die Ergebnisse der ersten Wahlbezirke gegen 20 Uhr bekanntgegeben wurden, zeichnete sich bereits ein klares Votum ab. »Ich freue mich über diese breite Zustimmung. Damit habe ich die Unterstützung aus der Bevölkerung, die ich mir gewünscht habe. Ich werde mit allen Parteien und Fraktionen konstruktiv zusammenarbeiten, um Breuberg voranzubringen«, so Deidre Heckler gegenüber dieser Zeitung. Sie tritt die Nachfolge von Jörg Springer (SPD) an, der nach einer Amtsperiode auf eine weitere Kandidatur verzichtet hatte.

Deirdre Heckler, die seit 2019 zur Ortsvorsitzenden ihrer Partei gewählt wurde und seitdem die Fraktion im Stadtparlament anführt, wird am 30. Oktober in ihr Amt eingeführt. Die neue Bürgermeisterin ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Töchtern. Sie wohnt im Stadtteil Hainstadt. Mit über 75 Prozent lag die Zustimmung besonders hoch in diesem Wahlbezirk sowie in Sandbach II. Mit dem Odenwald in Kontakt kam die gebürtige Irin 1990 durch einen dreimonatigen Semesterferien-Job in der Firma Odenwald-Konserven in Breuberg. Hier lernte sie ihren späteren Ehemann Michael kennen und kehrte nach Abschluss ihres Studiums in Dublin zurück.

Manfred Giebenhain