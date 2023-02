Debatte um Seniorenwohnanlage in Faulbach

Dorferneuerung: Im Rahmen der Dorferneuerung sollen in Faulbach die Projekte Dorfplatz und Mühlweg verwirklicht werden. Für beide wurden die notwendigen Arbeiten zusammengestellt und für die beschriebenen Maßnahmen ein Kostenrahmen von knapp 300.000 Euro definiert, der zur Hälfte bezuschusst wird. Auch die Anlage der Grünflächen für 60.000 Euro wird mit 50 Prozent bezuschusst. Die Maßnahme Dorfplatz, die 250 Quadratmeter umfasst, soll, ohne dass in der Sitzung Details genannt wurden, als erstes angegangen werden. Einstimmig genehmigte der Gemeinderat die aufgelisteten Maßnahmen und beauftragte die Verwaltung, entsprechende Angebote einzuholen. Erhard Glock (SPD) erinnerte an ein Vorgespräch, bei dem beschlossen wurde, dass die aufgelisteten Arbeiten nicht als endgültig anzusehen seien, sondern dass nach Vorliegen der Angebote noch Korrekturen vorgenommen werden können. Er könne sich etwa noch einen Bachlauf vorstellen. Anders sieht es bei der Maßnahme Mühlweg aus, der rund 500.000 Euro bei einem Zuschuss von 50 Prozent kosten würde. Diese Investition soll zunächst zurückgestellt werden. Das wurde bei einer Gegenstimme aufgrund mangelnder Detailabstimmung mit dem Gemeinderat beschlossen.

Baumpflege: Einstimmig stimmte der Gemeinderat der Vergabe der Baumkontroll- und Pflegearbeiten an die Firma Hennig aus Dorfprozelten zu. Diese Arbeiten wurden bisher vom Bauhof erledigt. Aus versicherungstechnischen Gründen müssen Bäume im öffentlichen Raum regelmäßig durch geschultes Fachpersonal kontrolliert werden, etwa an Spielplätzen, in Anlagen oder auf dem Friedhof.

Baum des Jahres: Die Moorbirke ist Baum des Jahres der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Deshalb soll eine Moorbirke auch in Faulbach als Baum des Jahres im Baumpark angepflanzt werden. Dieser Baum erträgt auch zeitweise Überflutungen und starke Fröste.

Glasfaser: Bürgermeister Wolfgang Hörnig informierte, dass die Telekom begonnen hat, den Glasfaseranschluss für das Rathaus zu erstellen.

Erlass Hallenmiete: Schwer tat sich der Gemeinderat mit einem gemeinsamen Antrag mehrerer Ortsvereine, für den Starkbierabend in der Spessarthalle in Breitenbrunn die Hallenmiete zu erlassen. Mit dieser Veranstaltung möchten die Vereine das gesellschaftliche Miteinander pflegen und weiter ausbauen. Ein Eintrittsgeld soll dabei nicht erhoben werden. Um die ausufernde Debatte abzukürzen, erklärte sich ein Ratsmitglied schlielich bereit, die 150 Euro Hallenmiete zu übernehmen. Nicht alle waren mit dieser Lösung einverstanden, sondern wünschen sich eine grundsätzliche Entscheidung über diese Problematik, da sie jederzeit wieder auf die Tagesordnung kommen könne.