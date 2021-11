Erlenbacher CSU-Mann ein Coronaleugner? Heftige Debatte um Steidl

Das sagen seine Parteikollegen

Aschaffenburg 16.11.2021 - 15:45 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Christian Steidl

Die Vorgeschichte: Steidl hatte sich vergangene Woche darüber empört, dass für eine Kultur-Veranstaltung mit dem Theaterintendanten Georg Mittendrein in Erlenbach die 2G-Regel galt. Steidl sieht nur eine "banale Corona-Infektionswelle" und wirft Intensivmedizinern Lügen vor.

Staatsschutz meldet sich

Nach unserem Beitrag am Montag mit der Überschrift "CSU-Mann Steidl: Söder sitzt bald im Gefängnis" bekam Mittendrein einen Anruf von der Kriminalpolizei in Aschaffenburg. Die Polizei bittet um Herausgabe der Mails, die Steidl an Mittendrein geschrieben hat. Auf Anfrage bestätigt das Polizeipräsidium Unterfranken, dass Steidl ins Visier des Staatsschutzes geraten ist. Nach Angaben von Pressesprecher Enrico Ball werde geprüft, ob Straftaten vorliegen könnten. Da es sich um den politischen Bereich handle, sei entsprechend der Staatsschutz tätig. "Sollte sich daraus etwas strafrechtliche Relevantes entwickeln, wird das natürlich verfolgt", schob Ball nach.

Der Kulturschaffende Mittendrein wird demnach als Zeuge in den Ermittlungen geführt, notfalls müsse ein Gericht darüber entscheiden, ob die fraglichen Mails von Steidl an ihn beschlagnahmt werden.

Darin behauptet der CSU-Mann und promovierte Chemiker unter anderem: "Es gab und gibt keine Corona-Pandemie, sondern nur banale Corona-Infektionswellen", "die Notaufnahmen waren nie überfüllt". Außerdem: "'Impfstoffe' sind überflüssig." Im Gegenteil: Die Impfung habe "null Wirkung", aber "gravierende kurzfristige Nebenwirkungen", behauptet Steidl.

Unser erster Beitrag hat kontroverse Reaktionen ausgelöst. Einige ergreifen Partei für Steidl. Ein CSU-Mitglied aus dem Kreis Miltenberg lobt Steidl auf Facebook für dessen Rückgrat: "Steidl bildet sich eine eigene Meinung, und er hat so viel Rückgrat, für diese offen einzustehen, auch wenn sie nicht Mainstream ist. Früher war es in einer Volkspartei wie der CSU üblich, dass man verschiedene Meinungen vertreten konnte und dann wurde darüber diskutiert. Heute wird man vom Parteikollegen ans Kreuz geschlagen, wenn man eine andere Meinung als die Mainstream Meinung vertritt", lautet ein Auszug aus dem Statement.

Grüne und SPD verwundert

Politische Akteure der anderen Parteien wundern sich, dass die CSU im Kreis Miltenberg Steidls Äußerungen in einer ersten Reaktion mehr oder weniger duldet. Claus Berninger, Colos-Saal-Betreiber und für die Grünen im Aschaffenburger Stadtrat, kommentiert auf Facebook: "Die Kreis-CSU muss sich nun wohl überlegen, wie lange sie das noch mitmachen will beziehungsweise toleriert."

Ulrich Schüren, von 1996 bis 2014 Vorsitzender der SPD-Fraktion im Miltenberger Kreistag, schreibt an die Redaktion: "Wenn ein prominentes CSU-Mitglied den Ministerpräsidenten in den Knast wünscht, dann ist damit nicht nur eine Grenze des Anstands überschritten, sondern ein Tor ins Feld politischer Verrohung geöffnet, das sich so schnell nicht wieder wird schließen lassen, wenn hier nicht klare Linien gezogen werden. Deshalb fordere ich den Kreisvorstand der CSU auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Kreis-CSU nicht zum Hort wirrer Verschwörungstheoretiker, Coronaleugner und Sektierer verkommt. Christian Steidl sollte in einer weltoffen-konservativen CSU keinen Platz mehr haben. Der Kreisvorsitzender der CSU Miltenberg, Michael Schwing, hat es in der Hand, dem Steidl-Spuk ein rasches und klares Ende zu setzen."

CSU-Chef Schwing verweist auf Meinungsfreiheit

Michael Schwing, der Kreisvorsitzende der CSU, verweist auf die Meinungsfreiheit: "Jeder darf sagen was er will, das gilt auch für CSU-Mitglieder." Aber der Vorstand der Kreis-CSU distanziere sich von Steidls Äußerungen.

CSU-Bundestagsabgeordnete Andrea Lindholz (Goldbach) bezeichnet Steidls Ausführungen als "nicht akzeptabel". Auf Anfrage sagte sie, leider habe jede Partei Coronaleugner in den eigenen Reihen. Auch die CSU. Ein Parteiausschlussverfahren hält sie für übertrieben, eine Partei müsse das aushalten.

Ex-Justiminister sieht Parteischädigung

Winfried Bausback (Aschaffenburg), bayerischer CSU-Landtagsabgeordneter und früherer Justizminister, sagt auf Anfrage, dass die CSU eine politische Heimat für viele sei. Steidls Äußerungen würden aber Grenzen deutlich überschreiten und hätten mit dem Weltbild der Partei nichts zu tun. Als Beispiele nennt er den Vorwurf der Lüge mit Blick auf Mediziner oder dessen Vorwürfe gegenüber Parteichef Söder. Ebenso Steidls Aussage: "Wer 2G-Veranstaltungen durchführt, treibt die Menschen in den potenziellen Selbstmord."

Bei der Frage nach einem Ausschluss gab sich Bausback zurückhaltend: Eine zentrale Frage sei dabei, ob der Partei Schaden zugefügt werde. Dies sieht Bausback in den Äußerungen Steidls durchaus. Allerdings lägen die Hürden für einen Ausschluss sehr hoch. Außerdem sei dies zunächst eine Entscheidung des Kreisvorstandes. Steidls Ortsverband hat sich am Dienstagnachmittag gemeldet.

Der örtliche CSU Vorsitzende Martin Gundert teilt schriftlich mit: "Christian Steidl wohnt seit circa einem Jahr nicht mehr in Erlenbach. Er gehört dem Ortsverband weiterhin als einfaches Mitglied an - wie weitere 85 Bürgerinnen und Bürger auch. Christian Steidl hat nach seinem Ausscheiden als Stadt- und Kreisrat seit mehr als 5 Jahren keine Funktion mehr innerhalb des CSU Ortsverbandes und meiner Kenntnis nach auch nicht innerhalb einer offiziellen Arbeitsgemeinschaft oder eines Arbeitskreises der CSU. Im Jahr 2016 ist Christian Steidl auf Druck der weiteren Vorstandsmitglieder als Ortsvorsitzender zurückgetreten, nachdem seine Äußerungen zum Islam und zu den ausländischen Mitbürgern in Erlenbach nicht mehr hinnehmbar waren."

Äußerungen auf privater Ebene

Weiter heißt es: "Die jetzt angeführten Äußerungen von Christian Steidl sind eindeutig erkennbar auf privater Ebene erfolgt und nicht als Stellungnahme der CSU Erlenbach. Der CSU Ortsverband Erlenbach Mechenhard Streit distanziert sich klar von den Äußerungen Christian Steidls. Die Äußerungen sind in ihrer Wirkung fatal und können verhindern, dass Menschen sich impfen lassen und sich damit gegen die Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus schützen. Der CSU Ortsverband unterstützt ausdrücklich die Corona-Politik und die eingeleiteten Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung unter Ministerpräsident Markus Söder zum Schutz der Menschen vor den Folgen des Corona Virus in Bayern."

Renate Ries / André Breitenbach