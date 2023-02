Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Daten-Story: Wie war das Jahr 2022 für Sonnen- und Windenergie im Kreis Miltenberg?

Regionaler Strom

Eichenbühl - Guggenberg, Windpark Guggenberger Höhe. Foto: Stefan Gregor 06.01.2022 Energie im Blick: Um 18 Uhr ist es bereits dunkel im Kreis, das Miltenberger Mainufer mit Lichtern erleuchtet. Was das für Stromverbrauch und -erzeugung bedeutet, lässt sich im Energiemonitor live verfolgen.

Das Wetter spielte über weite Strecken des Jahres 2022 bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mit und bescherte dem Kreis Miltenberg einen guten Strommix aus Wind- und Solarkraft. Das zeigen Zahlen des Energiemonitors des Kreises Miltenberg und des Bayernwerks, die unser Medienhaus mit Daten von Stationen des Deutschen Wetterdiensts in der Region abgeglichen hat. Demnach ließ in der dunklen Jahreszeit, vor allem im Januar und Februar 2022, ein beständiger Wind die Rotoren im Kreis kräftig drehen. Das hatte eine Steigerung des Wind-Ertrags um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zur Folge. Im Sommer hatte dagegen die Windflaute der Region nicht nur eine große Trockenheit, sondern auch viele Sonnenstunden beschert.

Etwa an der Wetterstation Neuhütten im Spessart gab es einen Rekordwert von über 2000 Stunden. Besitzer von Photovoltaik-Anlagen durften sich freuen. Insgesamt erzielte der Sonnen-Ertrag einen beträchtlichen Zuwachs von 7,8 Prozent. Gemessen an den Verbrauchszahlen heißt das: Rechnerisch konnten Wind- und Solarkraft vor Ort gemeinsam über weitere Strecken des Jahres alle oder sehr viele Privathaushalte im Kreis versorgen.

Aber im Vergleich zum viel höheren Bedarf der industriegeprägten Wirtschaft sind die Werte noch gering. Der Strom aus Photovoltaik-Anlagen könnte trotz des guten Jahres nur 7,2 Prozent des gesamten Stromverbrauchs im Kreis decken. Die Windkraft nur 5,5 Prozent. Genau das ist für die Wirtschaft im Kreis Miltenberg zunehmend ein Thema.

Den hohen Strombedarf im Kreis würde nicht nur Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) gerne besser aus erneuerbaren, regional erzeugten Energien gedeckt sehen. Der Kreistag sprach sich erst kürzlich eindeutig für den Ausbau von Solar- und Windkraft aus. Scherf erklärt: "Unser Ziel ist es, dass die Verantwortung und die Wertschöpfung vor Ort bleiben, damit wir die Energie in der Region regernativ und damit langfristig sicher und kostengünstig für unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaftsunternehmen erzeugen."

Ein Pionierprojekt in dem Bereich nimmt sich gerade die Firma Mainsite als Betreiber des Industrie Centers Obernburg (ICO) vor: Die Firma könnte in ihrem großen Gaskraftwerk jetzt schon theoretisch 40 Prozent Wasserstoff verfeuern, wenn er denn in diesen Mengen zur Verfügung stünde. Wasserstoff muss im Gegensatz zum Gas nicht klimaschädlich sein. Damit Wasserstoff aber richtig grün ist, muss er aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Dafür brauche es Importmöglichkeiten, sagt Scherf. Aber auch mehr Anlagen wie Windräder und Photovoltaik, die grünen Strom vor Ort erzeugen.

Der Ausbau der Erneuerbaren und insbesondere der Windkraft war in der Region zuletzt fast völlig zum Erliegen gekommen, auch aufgrund von bundespolitischen Regelungen. Immerhin gehen die Ausbauzahlen im Bereich von Solaranlagen im Kreis Miltenberg aktuell wieder klar nach oben. Aus Scherfs Sicht ist das eine erfreuliche Richtung. Allerdings erreichen die Ausbauzahlen für Photovoltaik-Anlagen nach dem Totaleinbruch in der Mitte des vergangenen Jahrzehnts noch nicht wieder die hohen Werte aus den Jahren um 2010.

Scherf nennt es erfreulich, dass im Jahr 2022 immerhin wichtige Weichen für größere Projekte gestellt worden seien. So habe die Bundesregierung mit ihrer Neuauflage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes festgelegt, dass diese im überwiegenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Weiter gebe das "Wind-an-Land-Gesetz" vor, dass im Schnitt zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft genutzt werden sollen.

Mit diesem Gesetz beschäftigte sich jüngst bereits der Regionale Planungsverband Bayerischer Untermain für den Kreis Miltenberg, den Kreis Aschaffenburg und die Stadt Aschaffenburg. Vertreter der Regierung von Unterfranken kündigten an, geeignete Flächen im Umfang dieser zwei Prozent Fläche in den Blick nehmen zu wollen. Bis zu 100 Windräder seien demnach auf dieser Fläche denkbar. Nach den Zahlen der Regierungsvertreter würde dieser Zuwachs etwa dem aktuellen Stromverbrauch im Kreis Miltenberg entsprechen.

Derzeit gibt es nur 14 Rotoren am Untermain, alle bei Neunkirchen und Eichenbühl. Allein die Stadt Wörth plante bislang den Bau von fünf weiteren Windrädern, Eichenbühl sprach über den Austausch und damit die Umrüstung auf modernere Technik von bestehenden Anlagen. Prinzipiell herrschte beim Ausbau der Windkraft in der Region seit Jahren eine Flaute.

Über konkrete Standorte diskutieren nun aber wieder einige Kommunen, vor allem im Odenwald: Mömlingen ebenso wie die Nachbargemeinden Großostheim (Kreis Aschaffenburg), Schaafheim und Groß-Umstadt (beide Kreis Darmstadt-Dieburg). Außerdem Breuberg und Lützelbach (Odenwaldkreis). Scherf betont, dass solche großen Vorhaben in enger Absprache mit den Gemeinden und unter Rücksicht auf den Landschaftsschutz in Odenwald und Spessart angegangen werden müssen.

Lesen Sie im ersten Teil unserer aktuellen Daten-Recherche, wie es um den Strombedarf im Kreis Miltenberg steht: Hat der Aufruf zum Stromsparen im Kreis Miltenberg etwas gebracht?

Kevin Zahn