Daten-Story: Hat der Aufruf zum Stromsparen im Kreis Miltenberg etwas gebracht?

Debatte nach Kriegsbeginn

Wann geht bei den Vereinen das Flutlicht aus? Die steigenden Energiepreise treffen auch die Vereine im Landkreis Miltenberg hart. Unser Foto entstand in Elsenfeld am Kunstrasenlatz im Spessartstadion. Energie im Blick: Um 18 Uhr ist es bereits dunkel im Kreis, das Miltenberger Mainufer mit Lichtern erleuchtet. Was das für Stromverbrauch und -erzeugung bedeutet, lässt sich im Energiemonitor live verfolgen.

Es war im vergangenen Jahr nicht zu überhören: Unternehmen wie die Papierfabrik Fripa in Miltenberg oder der Chemiefaserhersteller PHP Fibers in Erlenbach klagten unserem Medienhaus gegenüber von dramatisch gestiegenen Preisen für Gas und Strom. Die Stadt Miltenberg schaltete im frühen Sommer die nächtliche Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden ab, andere Kommunen folgten dem Vorbild. Die ÖDP im Kreis Miltenberg hatte im März gar Bürger dazu aufgerufen, "Putin das Licht auszuknipsen", indem Bürger daheim Strom sparten.

Gerade die Stromfrage sorgte allerorten für Debatten: über den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke, über den Ausbau der Windkraft, über die Lichterkette am Tannenbaum daheim. Im Gegensatz zum Gasverbrauch liegen unserem Medienhaus zum Strom lokale Daten für den Kreis Miltenberg aus dem Energiemonitor des Bayernwerks vor (siehe Hintergrund). Die Zahlen zeigen einen Rückgang beim Stromverbrauch im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings gelang das Stromsparen keineswegs in dem großen Stil, wie es manche symbolische Aktion vielleicht glauben machen wollte.

Zu Kriegsbeginn im März, April und Mai 2022 gibt es unserer Auswertung zufolge keinen eindeutigen Trend zum Stromsparen im Vergleich mit den Monaten im Vorjahr. Der ÖDP-Aufruf, "Putin das Licht auszuknipsen", ist im März also offenbar völlig verhallt. In den Vergleichszeitraum des Jahres 2021 fallen allerdings auch pandemiebedingte Einschränkungen. Der Stromverbrauch dürfte da auf niedrigem Niveau gelegen haben. Wobei das Bayernwerk im Vergleich der Jahre 2019 auf 2020 mit seinen härteren Einschränkungen nur einen leichten Rückgang bemerkte.

Ab Anfang August des Jahres 2022 zeichnet sich dagegen im Kreis Miltenberg ein eindeutiger Trend ab: Bis zum Jahresende verbrauchte der Kreis durchgängig weniger Strom als in der gleichen Kalenderwoche im Jahr zuvor. Auf das ganze Jahr gesehen sparte der Kreis laut den vorläufigen Zahlen des Energiemonitors 1,24 Prozent Strom. Das entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch von etwa 4300 Haushalten.

Ist das viel oder wenig? Zur Einordnung: Es gibt im Kreis etwa 54.000 Haushalte. Den allermeisten Strom braucht aber die Industrie. Entsprechend hoch ist der Gesamtverbrauch im Kreis. Wer diese Gesamtmenge umrechnet, kann ungefähr sagen: Der Kreis benötigte 2022 so viel Strom, wie rechnerisch auf 344.000 Privathaushalte entfallen würde.

Die Frage, ob der Kreis also erfolgreich Strom gespart hat, lässt sich folglich von zwei Blickwinkeln beantworten: Einerseits handelt es sich um keine kleine Menge, die Unternehmen, Bürger und Behörden gespart haben. Andererseits ist der Bedarf nach Strom eben sehr hoch - und von dem hohen Niveau kommt der Kreis kaum herunter.

Für Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) gibt es vor allem zwei Gründe, warum der Kreis kurzfristig nicht viel mehr Strom sparen konnte. Auf der einen Seite unterliege der Stromverbrauch der Wirtschaft im Kreis Miltenberg eher konjunkturellen Schwankungen. Viele Großverbraucher seien schon lange dabei, Strom zu sparen. Allerdings ließe sich kurzfristig in so einer Produktion oft nur schwer ein Einsparpotenzial heben. Auf der anderen Seite stiegen für viele kleine Verbraucher wie private Haushalte erst ab diesem Jahr die Strompreise. Scherf rechnet also damit, dass der preisliche Druck zum Sparen erst allmählich Effekte im Jahr 2023 zeige.

Mit Blick auf die Zukunft fragt sich Landrat Scherf allerdings auch, ob die Region von ihrem hohen Strombedarf herunter kommt. Denn Prognosen deuten gerade im privaten Bereich in eine andere Richtung. Scherf nennt als Beispiele, dass die Menschen heute mehr als die Jahre zuvor über Wärmepumpen mit Strom heizen. Oder dass es zunehmend Autos, Fahrräder und Roller mit elektrischen Antrieben gebe. Auch in der Industrie dürfte der Trend dahin gehen, dass Prozesse elektrifiziert werden, um auf klimaschädliche Stoffe wie Kohle, Öl oder Gas zu verzichten.

Die Region muss sich aus Sicht von Jens Marco Scherf also eher auf den Anstieg des Strombedarfs einstellen. Das geht aus Sicht des grünen Landrats freilich am besten mit einem kräftigen Ausbau der erneuerbaren Energien vor Ort.

Hintergrund: Woher stammen die Daten? Der Kreis Miltenberg legt die Erzeugung und den Verbrauch im Kreis seit mehr als zwei Jahren im Energiemonitor des Bayernwerks offen. Zum Teil sind die Angaben hochgerechnete Werte. Denn der Netzbetreiber kann den Verbrauch privater Haushalte erst nach Ablesung der Stromzähler - also erst im Frühjahr 2024 für das Jahr 2022 - verbindlich angeben, wie das Bayernwerk auf unsere Nachfrage mitteilt. Aber die Absatzzahlen der Haushalte beruhten immerhin auf neuesten Prognose-Modellen. Große Verbraucher meldeten demnach sogar viertelstündlich ihre aktuelle Messung, was die Daten dann doch aussagekräftig macht. In dem Zuge hätte unser Medienhaus auch gerne den Gasverbrauch im Kreis analysiert, denn Deutschland ist in der Hinsicht natürlich noch stärker abhängig von Russland als beim Strom. Zumal viele Bürger mit Gasheizungen das längst mit großen Kostensprüngen bemerkt haben. Dazu liegen unserem Medienhaus allerdings leider keine lokalen Daten vor. Laut Bundesnetzagentur sank der Gasverbrauch deutschlandweit aber um 17,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Industrie sparte demnach mehr als private Haushalte. (kev)