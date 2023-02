Kretschmann kündigt in Walldürn schnellere Genehmigung für Windräder an

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 21.02.2023 - 11:16 Uhr

Der Anfang für den Windpark „Altheim III“ ist gemacht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Fünfter von rechts) beim symbolischen ersten Spatenstich.

Für Windkraft: Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat bei seiner Bereisung des Neckar-Odenwald-Kreises den ersten Spatenstich für eine Windkraftanlage bei Walldürn-Altheim gesetzt. Dabei musste er sich Kritik anhören. "Das wird sich ändern", versprach Kretschmann nach der Rede von Marek Steiff, Mit-Geschäftsführer von S+H Windenergie - und verlangte das Redemanuskript des 26-Jährigen. Der Politiker war Freitagnachmittag im Neckar-Odenwald-Kreises zu Besuch. Steiff hatte ihn zunächst für seinen Einsatz für erneuerbare Energien gelobt. Er kritisierte allerdings Bürokratie und lange Genehmigungsprozesse. So habe man zwar für die Anlage bei Altheim die Genehmigung in einer Rekordzeit von fünfeinhalb Monaten erhalten. Doch bis man die korrekten Unterlagen bei den Behörden einreichen konnte, waren einige juristische Klippen zu umschiffen. Denn bereits 2019 hatten die Gesellschafter seines Unternehmens beschlossen, die Windkraftanlage aus dem Jahr 2000 abzubauen und zu ersetzen. Die neue Anlage wird über bei einer Nabenhöhe von rund 170 Metern verfügen und zwölfmal so viel Strom erzeugen wie ihre Vorgängerin.

Gegen Windkraft: Eine Bürgerinitiative aus Hardheim-Bretzingen hat angekündigt, gegen die Genehmigung von Windkraftanlagen im Gewann Kornberg zu klagen. Dabei wollen sie vor allem das Schallgutachten infrage stellen. Auch die Mitglieder des Bretzinger Ortschaftsrats sprachen sie einstimmig gegen die Errichtung der Windenergieanlagen aus, wie die Fränkischen Nachrichten berichteten.

Trauerfall: Peter Weinlein ist am 14. Februar gestorben. Er hatte sich als Fastnachter in der Region einen Namen gemacht. Der Verstorbene gehörte von 1971 bis 2015 der Fastnachtsgesellschaft "Narrhalla" in Buchen an und war jahrelang Zugleiter für den Rosenmontagsumzug. Von 1999 bis 2021 war er im Präsidium des Narrenrings Main-Neckar. Dort war er für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing zuständig. Weinlein übernahm unter anderem die Verantwortung für die Verbandszeitschrift "Marotte". Im Herbst 2021 ernannten ihn die Delegierten des Narrenrings Main-Neckar zum Ehrenmitglied. Außerdem erhielt Weinlein für seine Verdienste die höchsten Auszeichnungen des Narrenrings Main-Neckar und des Bundes Deutscher Karneval.

