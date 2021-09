Das sind die größten Arbeitgeber im Kreis Miltenberg

Wika und Alcon/Ciba Vision an der Spitze

Auf Platz drei des Rankings schaffen es ebenfalls Unternehmen aus der Medizinbranche: die Helios-Kliniken in Miltenberg-Erlenbach mit circa 730 Angestellten. Die zehn größten Betriebe der Region sorgen insgesamt für rund 8600 Arbeitsplätze. Die Chemiebranche spielt eine wichtige Rolle, was an den viert- und fünftplatzierten Betrieben PHP Fibers und Cordenka deutlich wird, die im Industrie Center Obernburg (ICO) angesiedelt sind.

Doch das Erstellen der Rangliste war nicht einfach. Es ist in der Tat schwierig, verlässliche Quellen dafür zu finden. Das Landratsamt Miltenberg verweist auf die Industrie- und Handelskammer, die wiederum auf die Agentur für Arbeit in Aschaffenburg. Von der Arbeitsagentur ist zwar eine Liste mit zehn Betrieben herausgegeben worden. Allerdings hatten manche der von ihr vorgeschlagenen Firmen eindeutig zu wenig Mitarbeiter, um zu den größten Zehn zu gehören. Eine Hilfestellung bot eine Top-50-Liste, die unsere Wirtschaftsredaktion im Jahr 2017 zusammengestellt hatte.

Wir haben den Betrieben einen Fragenkatalog zugeschickt, den sie im Laufe dieses Jahres beantwortet haben. Unser Ranking erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auch weil manche Unternehmen, wie etwa die Gries Deco Company (Depot) in Niedernberg oder der Dienstleister MB-Service in Großwallstadt, nicht auf die Frage nach ihrer aktuellen Mitarbeiterzahl geantwortet haben. Einige Betriebe haben außerdem nur ungefähre Angaben zur Stärke ihrer Belegschaft gemacht. Teilweise musste auf das Zahlenmaterial von 2017 zurückgegriffen werden.

Deswegen werden zusätzlich zu den Top 10 auch noch die nächsten großen fünf Unternehmen in Kurzform vorgestellt.

1. Wika in Klingenberg

o Branche: Messtechnik

o Gründung: 1946

o Geschäftsführer: Alexander Wiegand

o Weitere Standorte: weltweit 44

o Mitarbeiter vor Ort: 2000

o Mitarbeiter weltweit: 10.200

o Fläche: 50.000 qm

o Produkte: Druck- und Temperaturmessgeräte, Kalibriertechnik, SF6-Gas-Lösungen

o Beziehung zur Region laut Betrieb: "Klingenberg ist seit 75 Jahren die Heimat von Wika, einem der größten Arbeitgeber in der Region. Wir bekennen uns zu unserer sozialen Verantwortung, sicheren Arbeitsplätzen und einer sauberen Umwelt."

2. Ciba Vision/ Alcon in Großwallstadt

o Branche: Medizinprodukte

o Gründung: 1964 (als »Titmus Eurocon Deutsch-Amerikanische Kontaktlinsen GmbH« in Aschaffenburg, 1983 Übernahme durch Ciba Vision)

o Geschäftsführer: Norbert Dörr, Carola Bösinger, Michael Geist, Justyna Justynska-Reimann

o Mitarbeiter vor Ort: mehr als 1900

o Mitarbeiter weltweit: rund 23.000

o Fläche: circa 94.000 qm

o Produkte: Ein-Tages-Kontaktlinsen und farbige Ein-Tages-Kontaktlinsen

o Hergestellte Menge: über 700 Millionen Kontaktlinsen pro Jahr

o Beziehung zur Region laut Betrieb: "Wir sind ein Teil der Gemeinde Grosswallstadt und arbeiten mit der Gemeindeverwaltung in Grosswallstadt seit Jahrzehnten kooperativ zusammen. Das Wachstum der Firma Alcon/Ciba Vision und das Wachstum der Gemeinde Grosswallstadt gehen Hand in Hand. Alcon/Ciba Vision ist durch seine Investitionen und als lokaler Steuerzahler ein entscheidender Wirtschaftsfaktor für die Gemeinde Grosswallstadt und die gesamte Region."

3. Helios Kliniken in Miltenberg-Erlenbach

o Branche: Medizin/Gesundheit

o Gründung: 1960

o Geschäftsführer: Gunnar Schramm

o Mitarbeiter vor Ort: circa 730

o Mitarbeiter im Konzern: 120.000

o Keine Angaben zur Fläche

o Größte Abteilung: Fachbereich Kardiologie mit 50 Mitarbeitern

o Beziehung zur Region laut Helios-Kliniken: "Als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung hat insbesondere die Helios Klinik Erlenbach eine hohe regionale Bedeutung für die Menschen im Landkreis Miltenberg. Durch die Etablierung der Schlaganfall- und der Brustschmerzeinheit sowie durch den Ausbau der Rund-um-die-Uhr-Versorgung des Herzkatheter-Labors konnte die Versorgung von Notfallpatienten deutlich erhöht und nachhaltig verbessert werden. Das Einzugsgebiet des Erlenbacher Krankenhauses umfasst insgesamt etwa 130.000 Einwohner."

4. PHP Fibers im ICO

o Branche: Chemische Industrie

o Gründung: 1899, seit 2019 Teil der Indorama Mobility Group

o Geschäftsführer: Jochen Boos, Volker Siejak

o Weitere Standorte: 4

o Mitarbeiter vor Ort: rund 700

o Mitarbeiter weltweit: rund 1200

o Fläche: 121.000 qm

o Produkte (Auswahl): hochfeste Polyamid- und Polyester-Filamentgarne, die beispielsweise in Airbags, Autosicherheitsgurten, Reifenverstärkungen oder Antriebsriemen und Schläuchen verwendet werden.

o Hergestellte Menge: Polyamid Hochfest, das vorrangig im Bereich von Reifenverstärkungen und Airbags eingesetzt wird: 44 000 Tonnen im Jahr.

o Die Produktion läuft nach einem Brand am 8. September 2021 wieder an (Information der Redaktion).

o Beziehung zur Region laut Betrieb: "PHP Fibers ist einer der führenden Hersteller hochfester Filamentgarne. Keimzelle war vor Jahrzehnten Obernburg und die dort tätigen Menschen; dort wurde das erste Airbaggarn weltweit hergestellt. Aufgrund der langen Geschichte und der engen Anbindung an die umliegenden Gemeinden fühlt sich PHP Fibers stark mit dieser Region und den Menschen verbunden und nimmt regen Anteil an der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung. Zudem ist PHP Fibers seit Jahrzehnten ein starker und expandierender Arbeitgeber, der sichere und nachhaltige Arbeitsplätze anbietet."

5. Cordenka im ICO

o Branche: Faserindustrie

o Gründung: 1938 (damals Glanzstoffwerke), seit 2002 Cordenka

o Geschäftsführer: Karl Hammer, Mario Schlei, Karl Lorenz, Kurt Uihlein

o Weitere Standorte: 2

o Mitarbeiter vor Ort: 620

o Mitarbeiter weltweit: circa 700

o Fläche: circa 100.000 qm

o Produkte: Cordenka-Rayon - eine hochfeste Chemiefaser auf Zellulosebasis, die hauptsächlich in Hochleistungsreifen, Schläuchen und Verbundwerkstoffen verwendet wird.

o Hergestellte Mengen: Rayongarne und Gewebe für die industrielle Anwendung: circa 30.000 Tonnen pro Jahr.

o Beziehung zur Region laut Betrieb: "Schon seit 1924 mit der Region verwoben, ehemals vereinigte Glanzstoffwerke, Standortgründung zur Förderung des ländlichen Raums."

6. Gries Deco Company (Depot) in Niedernberg

o Mitarbeiter: 600 (2017)

o Die Firma hat keine Angaben gemacht.

7. Magna Mirrors in Dorfprozelten

o Branche: Automobilzulieferindustrie

o Gründung: 1954

o Geschäftsführer: Andreas Buhl, Jose Luis de Mena, Hans Dollinger

o Weitere Standorte: 342 Produktionsstätten, 91 Produktionsentwicklungs-, Engineering- und Vertriebszentren in 27 Ländern

o Mitarbeiter vor Ort: 590

o Mitarbeiter weltweit: mehr als 158.000

o Fläche: 97.253 qm

o Produkte: Außenspiegel, Innenspiegel, Dachkonsolen für Automobile

o Hergestellte Menge: 1,6 Millionen Außenspiegel für 2021 geplant

o Beziehung zur Region laut Betrieb: "Magna hat zu der Region eine sehr enge Beziehung, da sie bereits seit 1954 besteht und die meisten Mitarbeiter aus den umliegenden Ortschaften kommen. Die Mitarbeiter beteiligen sich aktiv am kulturellen Leben in der Region, unterstützen Sportvereine, Kindergärten und Feuerwehren. Betriebs-Feierlichkeiten werden in umliegenden Räumlichkeiten ausgetragen und mit ortsansässigen Lieferanten, wie zum Beispiel Caterer. Dadurch entsteht eine enge Bindung zu der Region."

8. Landratsamt in Miltenberg

o Branche: Öffentliche Verwaltung (staatliches Landratsamt) und kommunale Selbstverwaltung (als Landkreisverwaltung)

o Gründung: 1972 (Fusion der Altlandkreise Obernburg und Miltenberg)

o Leitung: Landrat Jens Marco Scherf

o Weitere Standorte: Dienstelle in Obernburg, Brückenstraße 20 und Fährweg 35 in Miltenberg, Außenstelle in Klingenberg

o Mitarbeiter vor Ort: 578

o Fläche: circa 14.500 qm (alle Standorte)

o Leistungen (Auswahl): Baugenehmigungen, Jagdwesen, Kfz-Zulassung, Einbürgerung, Müllentsorgung, Fragen der Sozialhilfe, Sachaufwandsträger für Kreisschulen, Tourismus, Unternehmensgründung, Klimaschutz

o Beziehung zur Region laut Landratsamt: "Als zentrale untere staatliche Behörde sowie als Verantwortlicher für die Kreisentwicklung ist das Landratsamt per se eng mit dem Landkreis Miltenberg verbunden sowie über Projekte und Institutionen wie Zentec, Fachkräfteinitiative und Regionalmarketing, Digitales Gründerzentrum und Digitalisierung, Energieagentur, Nahverkehrsgesellschaft Amina, Tourismusverband und Regionalen Planungsverband auch mit der Region Bayerischer Untermain eng verbunden."

9. Odenwald Faserplattenwerk in Amorbach

o Branche: Bauzulieferindustrie, Markenartikel, Trockenbau, Unterdeckensysteme

o Gründung: 1948

o Geschäftsführer: Maximilian von Funck, Jürgen Theobald

o Standorte weltweit: 7

o Mitarbeiter vor Ort: 440 (2017)

o Mitarbeiter weltweit: 600

o Fläche: circa 200.000 qm

o Produkte: Deckenlösung mit Fokus auf Akustik, Klimatisierung, Hygiene und Brandschutz. Systeme bestehen aus Mineral- und Metalldeckenelementen, zugehörigen Schienensystemen, Klimadecken, Akustikabsorbern und Leuchten.

o Beziehung zur Region: "Seit Gründung legen wir besonderen Wert auf eine enge Verbindung mit dem Odenwald und bringen dies in unsere Firmierung und unserer Marke klar zum Ausdruck. Der überwiegende Teil unserer Mitarbeiter stammt aus dieser Region und unsere OWA-Akademie sorgt mit regelmäßigen Aus- und Fortbildungsprogramm für eine dauerhaft hohe Identifikation und Qualifikation. Wir investieren regelmäßig mehrstellige Millionen-Beträge in den Standort Amorbach und verfügen in dieser Folge in Amorbach seit 2020 über eine der modernsten Filteranlagen Europas."

10. Fripa in Miltenberg

o Branche: Hygienepapiere

o Gründung: 1911 in Berlin,1948 Gründung in Miltenberg

o Geschäftsführer: Jan Wohlbold, Torsten Bahl, Verena Queck-Glimm

o Weitere Standorte: 2 plus Partnerschaften mit drei Papierfabriken (Schweiz und Polen)

o Mitarbeiter vor Ort: rund 440

o Mitarbeiter weltweit: rund 448

o Fläche: circa 100.000 qm

o Produkte: Toilettenpapier, Küchenrolle, Taschen-, Kosmetik- und Handtücher, Medizinalrollen, Reinigungspapiere, Zubehör für Waschraum und Gesundheitswesen sowie Arbeitsplatz

o Hergestellte Menge: Circa 145 000 Tonnen Hygienepapier in 2020, Toilettenpapier hat einen Mengenanteil von 50 Prozent.

o Beziehung zur Region: "Die Fripa Papierfabrik wurde im Jahr 1948 in Miltenberg gegründet und seitdem kontinuierlich erweitert. Ein Standort, der nicht nur durch seine geografische Lage sehr viele Vorteile mit sich bringt. Das Familienunternehmen mit seinen mittlerweile rund 450 Beschäftigten gehört zu den größten Arbeitgebern im Landkreis Miltenberg. Verlässlichkeit, Stabilität und Tradition machen Fripa zu einem beliebten Arbeitsplatz. Eine Beschaffungspolitik, die - wo immer möglich - Handwerk, Industrie und Handel aus der Region berücksichtigt, fördert Partnerschaften und somit die Verbundenheit mit dem Landkreis."

Hintergrund: Weitere Firmen mit hoher Mitarbeiterzahl Sparkasse Miltenberg-Obernburg

o Branche: Kreditinstitut

o Gründung: 1836

o Mitarbeiter: 416

Kuka in Obernburg

o Branche: Maschinenbau, Robotik und Automatisierung

o Gründung: 1898, seit 2014 Teil der Kuka-Gruppe

o Mitarbeiter vor Ort: über 400

o Mitarbeiter weltweit: 14 000

Mainsite im Industrie Center Obernburg

o Branche: Industriedienstleistungen und Standortbetrieb

o Gründung: 2003

o Mitarbeiter: 370

Mainmetall in Bürgstadt

o Branche: Großhandel für Haustechnik

o Gründung: 1948

o Mitarbeiter vor Ort: 360

o Mitarbeiter deutschlandweit: 730

PPG Hemmelrath Lackfabrik in Klingenberg

o Branche: Lackzulieferer für die Automobilindustrie, Chemiebranche

o Gründung: 1946, seit 2019 gehört Hemmelrath zum amerikanischen Konzern PPG

o Mitarbeiter vor Ort: 327MB-Service in Großwallstadt

o Branche: Zeitarbeit und Personalvermittlung

o keine weiteren Angaben, wurde jedoch von der Arbeitsagentur als großer Arbeitgeber genannt (juh)