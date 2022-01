Das sagen Gastwirte aus dem Altlandkreis Miltenberg zur aktuellen Situation

Corona-Beschränkungen: "Wir begrüßen, dass es bei 2G bleibt" - Sonderweg kommt gut an

Karin Wittmann in ihrem Engel in Röllbach. Sie gebe nicht auf und hoffe weiter auf Besserung der Situation. Es bleibt beim 2G. Die Wirte in der Region sind mit der Entscheidung zufrieden. Ilona Schell vor ihrem Lokal, Brauerei Etzel. Josef Zimlich, Gastwirt vom Gasthaus "Zur Post" Reichertshausen. Evi Bachmann vom Landgasthof Adler in Bürgstadt.

Aber die aktuell stark steigenden Zahlen der Neuinfektionen verdrängt diese gute Entscheidung fast wieder. Die Gäste halten sich Abermal etwas zurück. Viele Wirte hoffen auf baldige Besserung der allgemeinen Situation und den Frühling, denn dann geht die Außenbewirtung wieder los. Die vergangene Sommersaison war für viele Gastronomen trotz der Maßnahmen zufriedenstellend.

Karin Wittmann vom Gasthof Engel in Röllbach ist optimistisch: "Also erstens sind wir mal zufrieden, das sich 2G-Plus in der Gastro nicht durchgesetzt hat, denn wer macht schon einen Test, wenn er nur mal was essen gehen will. Solange die Zahlen so steigen, brauchen wir im Traum nicht einmal daran denken, das 3G wieder eingeführt wird. Unser Problem im Moment ist auch, das sich die Bestimmungen so schnell ändern, das man so langsam die Übersicht verliert und man keinerlei Planungssicherheit hat, die in der Gastro eh nicht einfach ist. Wir hoffen, dass uns unsere Gäste weiterhin treu bleiben und im Frühjahr auf schönes Wetter und eine einigermaßen normale Biergartensaison. Wir geben nicht auf."

Im Landgasthof Adler in Bürgstadt wünscht sich Evelyn Bachmann positive Nachrichten: "2G finde ich in Ordnung, da doch Viele erst ihre zweite Impfung bekommen haben. Trotz allem ist es bei 60 Prozent Umsatz nicht zum Überleben für die Hotellerie und Gastronomie. Hoffentlich ist der Spuk bald vorbei, man kann das C-Wort ja nicht mehr hören. Das Schlimmste ist aus unserer Sicht die Angst, die geschürt wird. Hätten wir alle freudigere Gedanken, würde die Menschheit liebevoller miteinander umgehen, dann wäre meine Welt in Ordnung. Ich freue mich, dass es trotz diesen Umständen uns und unserem Leuten gut geht. Dennoch wünsche ich mir endlich wieder mehr Normalität und vor allem positive Nachrichten."

Ilona Schell von der Brauerei Etzel in Amorbach weißt auf die wirtschaftliche Situation hin: "Seit der letzten Regelung mit 2G im November hatten wir schon Umsatzeinbußen von rund 40 Prozent zu verzeichnen. Generell weiß ich nicht, ob 2G-Plus noch weiteren Schaden angerichtet hätte, ich denke mal ja. Aber im Moment ist unser Problem ein ganz anderes. Da die Zahlen gerade steil nach oben gehen, trauen sich viele Gäste kaum aus dem Haus. Der Großteil hält sich zurück. Auch die Aussage 'bleibt zuhause' wie zum Beispiel zu Weihnachten, hielt auch viele zurück. Wir hatten im Dezember dann viele Absagen. Trotz Luftfilter, Lüften und Abstand - die Menschen trauen sich derzeit nicht raus. Wir haben ja normalerweise auch mittags geöffnet." Aber das trage sich gerade wirtschaftlich einfach nicht. Auch das "Essen zum Mitnehmen" reiche bei Weitem nicht aus. Die Kombi 2G und hohe Inzidenz sei gerade nicht geschäftsfördernd. "Daher haben wir uns entschlossen, ab dieser Woche auch nur noch abends aufzumachen. Wie lange das sein wird, müssen wir einfach abwarten. Wir hoffen auch wieder auf 3G, denn das war absolut okay für uns. Und wir hoffen natürlich wieder auf den Frühling und die Biergartensaison", so Schell.

"Wir sind sehr erleichtert, dass Bayern in diesem Fall einen Sonderweg geht und die Entscheidung das für uns nicht verkompliziert wird. Wir begrüßen es also sehr, dass es bei 2G bleibt. Es ist schon schwierig genug, dass wir hier im Dreiländereck wohnen, da wir Gäste aus Hessen und Baden Württemberg haben, bei denen es ganz anders geregelt ist. Da stehen wir manchmal da und müssen erst minutenlang erklären oder diskutieren", berichtet Josef Zimlich vom Gasthaus Post in Reichertshausen.

Auf der anderen Seite seien seine Gäste sehr kooperativ. Sie hielten beim Reingehen in die Wirtschaft schon alles bereit. Und er sei auch überrascht, wie viele schon ihre dritte Impfung erhalten haben. Die Gäste seien auch glücklich darüber, wie die Zimlichs das handhaben. "Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Geschäft zufrieden und hoffen, dass es so bleibt und nicht schlechter wird." Dennoch bürde die Politik den Gastronomen viel auf und er fühle sich manchmal ganz schön im Stich gelassen. "Ich finde auch, dass die Politik seit dieser Zeit nicht viel dazu lernt, das können wir manchmal nicht so recht verstehen".

