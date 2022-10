"Das Rebhuhn hat keinen Lebensraum mehr bei uns": Warum die Vögel aus unserer Region verschwinden

Leiter der Umweltstation über Möglichkeiten einer Wiederansiedelung

Miltenberg 12.10.2022 - 10:45 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Thomas Staab, Regionalchef des Landesbunds für Vogelschutz. Archivfoto: Stefan Gregor

Herr Staab, wo gibt es noch vereinzelte Exemplare?

Das wüsste ich auch sehr gerne. Ich bin überzeugt davon, dass es im Landkreis Miltenberg seit circa 20 bis 25 Jahren keine Rebhühner mehr gibt. Die letzten sieben oder acht, die ich gesehen habe, lagen tot an der Straße zwischen Kleinwallstadt und Elsenfeld. Auch das ist schon etliche Jahre her.

Wieso waren es so viele tote Rebhühner auf einmal?

Das liegt daran, dass sie in einer Kette, nicht als Schwarm fliegen. Wenn sie neben der Straße aufliegen oder über die Straße fliegen und ein Auto kommt und sie erwischt, dann trifft es keine einzelnen Tiere, sondern gleich viele.

Das dürfte aber nicht der alleinige Grund für das Aussterben sein - was sind die Gründe für das Schwinden der Population?

Dafür muss man nicht Biologie studiert haben, man muss nur sehenden Auges durch die Landschaft gehen oder fahren, dann sieht man, wie sich die Strukturen verändert haben. Es fehlt an Vielfalt, zum Beispiel an artenreichen Blühflächen oder auch an Hecken, die als Versteck dienen. Das Rebhuhn hat keinen Lebensraum mehr bei uns. Deshalb hat der LBV das Volksbegehren "Rettet die Bienen" initiiert, um die Aufmerksamkeit auf die großflächige Landwirtschaft zu lenken. In einem riesigen Maisfeld fühlt sich das Rebhuhn nicht wohl. Wir brauchen den Dreiklang: Wo viele Kräuter wachsen, leben auch viele Insekten, von denen sich wiederum zahlreiche Vögel ernähren. 80 bis 90 Prozent Populationsrückgang sind ein Drama. Das zieht sich wie ein roter Faden durch - auch Kiebitz und Feldlerche verschwinden, sie zeigen ebenfalls dramatische Bestandseinbrüche.

Wie kann man da noch gegensteuern?

Wir werden das nicht mehr aufhalten können. Natürlich versucht der LBV, gegenzusteuern, aber das ist sehr schwierig. Das Todesurteil für viele Arten ist längst gefällt. Vor 40 Jahren haben wir mal einen Ansatz für das Rebhuhn gemacht und Lokalpolitiker, Landwirtschaft, Jäger und Landschaftspflegeverband an einen runden Tisch geholt. Der Grundtenor war positiv, doch als einer der Fachleute meinte "das hat doch ohnehin keinen Sinn", wurde das Projekt als reine Zeitverschwendung gestoppt. Was ich aus Sicht der Lokalpolitiker durchaus verstehen kann - wenn schon ein Fachmann sagt, es bringe nichts. Andererseits gibt es Beispiele von Populationen, die sich erholen.

Welche zum Beispiel?

Der Weißstorch ist bereits wieder so verbreitet, dass einige fordern, ihn zu bejagen, weil er Junghasen gefährlich werden kann. Für mich ist klar, dass wir das Rebhuhn nur gemeinsam angehen könnten, Naturschutz, Landwirtschaft, Jäger und Landschaftspflegeverband. Das Thema ist komplex. Oft wird vergessen, dass Fuchs, Marderhund und Waschbär eine große Gefahr für Vögel sind, vor allem für Wiesenbrüter. In Kleinostheim haben wir ein riesiges Problem mit Waschbären. Sie haben eine sehr gute Nase, einen ausgeprägten Tastsinn und sind ausgezeichnete Kletterer, sodass sie sogar Nistkästen ausräubern. Im Handel erhältliche Stachelabweiser, mit denen man Baumstämme umwickeln kann, um Waschbären am Hinaufklettern zu hindern, müssten mindestens zehn Zentimeter längere Stacheln haben, um wirksam zu sein. Auch freilaufende Katzen sind ein großes Problem für Vögel. Mir blutet das Herz, wenn ich eine Katze sehe, die einen Neuntöter im Maul trägt. Katzen differenzieren nicht, ob sie eine vom Aussterben bedrohte oder weitverbreitete Vogelart töten. Einen Garten katzen- oder waschbärensicher zu machen, ist praktisch unmöglich.

Also alles zu spät?

Natürlich kann man immer noch versuchen, gegenzusteuern, aber das bedeutet sehr viel Aufwand. Es lohnt sich trotzdem immer, Strukturen zu verbessern und Lebensräume beispielsweise über Hecken, Grünstreifen oder Blühflächen zu verbinden. Ackerrandstreifen von einem Meter Breite nützen dem Rebhuhn nicht viel, aber sie sind ein Anfang. Ein guter Ansatzpunkt sind die fünf Meter breiten Streifen neben Fließgewässern, auf denen weder Pflanzenschutz noch Düngung erfolgen dürfen. Vielversprechend ist auch die Vernetzung von Lebensräumen über sogenannte Trittsteinkonzepte.

Was ist das?

Das sind kleine Gebiete, die freigehalten und weder gedüngt noch gespritzt werden. Nehmen wir mal als Beispiel eine Käferart, die nur einen Radius von 200 bis 300 Meter hat. Wenn sie sich weiterverbreiten soll, muss es in diesem Abstand solche Trittsteine geben. Dadurch wird auch Inzucht verhindert, die ebenfalls zum Aussterben einer Art führen kann.

In Oberbayern gibt es ein Kooperationsprojekt für das Rebhuhn, angesiedelt bei der Wildlebensraumberatung des Landwirtschaftsamts Pfaffenhofen. Können Sie sich so etwas hier ebenfalls vorstellen?

Natürlich sind wir offen dafür, so etwas bei uns gemeinsam mit Landwirten, Jägern und den zuständigen Ämtern zu etablieren. Der Untermain wäre prädestiniert für ein solches Projekt. Wir haben viele Sandböden, die das Rebhuhn liebt.

ahl

Stichwort: Das Rebhuhn Ein Rebhuhn sitzt in einem Gehege des Zoologischen Gartens Wilhelma in Stuttgart. Im Kreis Miltenberg gibt es in freier Natur keine Exemplare mehr. Symbolfoto: Sina Schuldt (dpa) Das Rebhuhn (Perdix perdix) ist eine Vogelart aus der Ordnung der Hühnervögel. Rebhühner bewohnen Steppen- und Heidelandschaften in weiten Teilen Europas und Asiens. Sie ernähren sich überwiegend von Sämereien, Wildkräutern und Getreidekörnern. Aus der Ferne wirken Rebhühner eintönig grau, was zu ihrer Tarnung beiträgt. Aus der Nähe ist der rötliche Kopf, der mit der grauen Färbung des Halses kontrastiert, gut erkennbar. Bei aufgerichteten Vögeln ist der dunkle hufeisenförmige Fleck auf dem vorderen Teil des Bauches gut sichtbar. Während der weltweite Rebhuhn-Bestand als gesichert eingestuft wird, gilt der Bestand in Europa als stark gefährdet, da er seit 1970 in starkem Rückgang begriffen ist. Vom Naturschutzbund Deutschland wurde das Rebhuhn 1991 zum Vogel des Jahres gewählt, und der Deutsche Jagdverband erklärte das Jahr 2016 zum Jahr des Rebhuhns - jeweils vor allem, um auf die extrem kritische Lage aufmerksam zu machen. (Quelle: Wikipedia)