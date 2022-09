»Das ist ein richtig hartes Geschäft geworden«

Jubiläum: Turn- und Sportverein Amorbach 1863 wünscht sich zum Geburtstag eine echte Stärkung des Ehrenamts - Jubiläumsgaudi

Amorbach 19.09.2022 - 12:37 Uhr 4 Min.

Zahlreiche Pokale erzählen von den sportlichen Erfolgen des TSV Amorbach. Engagiert sich seit mittlerweile 40 Jahren beim TSV Amorbach: Bernd Schötterl. Der Vereinsvorsitzende hat trotz aller Höhen und Tiefen den Spaß am Ehrenamt nicht verloren. Im Bild ist er mit alten Aufzeichnungen von Mitgliederversammlungen aus den 1940er Jahren zu sehen. Fotos: Pat Christ Seit mittlerweile 100 Jahren spielt der TSV Amorbach Fußball - das feiert der Verein nun groß mit einer »Jubiläumsgaudi«. Auf diesem alten Plan ist noch das Gründungsdatum des Amorbacher Sportvereins vor der Fusion mit dem Turnverein zu finden.

Sich ehrenamtlich für einen Verein zu engagieren, verschlingt immer mehr Zeit. Die Kosten steigen. Zudem schrecken Haftungsfragen Menschen vom Engagement ab.

Man- und Womanpower ist in fast allen Vereinen knapp, so dass diejenigen, die sich noch engagieren, die Arbeit derjenigen, die weggebrochen sind, zusätzlich bewältigen müssen. Beim TSV Amorbach gibt es zum Glück noch eine engagierte Vorstandschaft, die mit Passion an die Arbeit geht, freut sich Schötterl. »Wir sind echt eine tolle Truppe«, sagt er.

Vereine buhlen um Trainer

Bei den Trainern und Betreuern schaut es schon nicht mehr ganz so gut aus. »Wir könnten gut drei bis vier weitere Jugendtrainer brauchen.« Etliche Vereine buhlen nach seinen Worten inzwischen um Menschen, die zum Engagement bereit sind: »Das ist ein richtig hartes Geschäft geworden.«

Schötterl selbst war bisher noch nie in der Situation, dass er Zweifel an seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hätte niederringen müssen. Das liegt daran, dass sein Engagement inzwischen 40 Jahre währt. In diesen 40 Jahren erlebte der Amorbacher Finanzbeamte und stellvertretende Landrat in verschiedenen Vereinen und Funktionen so viel Bereicherndes, dass ein Aufgeben für ihn nicht infrage kam und kommt.

Bürokratie nimmt überhand

Das Vereinsjubiläum möchte er dennoch dafür nutzen, um auf überbordende Bürokratie und das Vereinsleben erstickende Auflagen hinzuweisen. »Das betrifft zum Beispiel die Themen Sicherheit und Hygiene«, sagt der 54-Jährige.

Jeder Verein, der überleben will, muss Öffentlichkeitsarbeit machen, und er muss im öffentlichen Raum präsent sein. Zum Beispiel durch die Organisation von Festen, wie dies nun anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums des TSV Amorbach am kommenden Samstag, 24. September, geschieht. Was bei der Organisation alles beachtet werden muss, verrät ein Blick in den 61-seitigen »Leitfaden Vereinsfest« der Staatskanzlei. Los geht es damit, dass jede Veranstaltung angezeigt werden muss. Für den Alkoholausschank ist eine Gestattung einzuholen. Weitere Vorschriften regeln die Werbung für das Fest im öffentlichen Raum.

Ein Paradebeispiel für Sicherheitsbedürfnisse, die über das Ziel hinausschießen, ist für Schötterl die Forderung nach speziellen, besonders hygienegerechten Schläuchen für den Schankbetrieb. Hoch problematisch sei darüber hinaus die Frage nach der Sicherheit auf dem Fest. Immer mehr Vereine gehen dazu über, Bodyguards zu organisieren. Das kann vierstellige Summen kosten. »Wir haben beschlossen, dass wir bei unserer Jubiläumsfeier auf einen Sicherheitsdienst verzichten«, so der Vereinsvorsitzende. Schötterl hält es für äußerst unwahrscheinlich, dass sich während der Feier Aggression entlädt. So etwas sei ja auch früher nicht vorgekommen.

Überhaupt: früher. »Bei all den Auflagen, die wir heute haben, fragt man sich, wie man das alles früher gemacht hat«, fragt er. Die Antwort, auf die er kommt, ist simpel. Früher ging man schlicht und einfach nicht davon aus, dass irgendetwas Schlimmes passieren würde. Man vertraute instinktiv darauf, dass ein Fest für alle Beteiligten schön und friedlich verlaufen wird. Vor allem wurde niemand von vornherein damit bedroht, dass er zur Verantwortung gezogen würde, sollte etwas passieren.

Liest man Berichte in Vereinschroniken, lässt sich der Prozess der zunehmenden Bürokratisierung des Ehrenamts gut verfolgen. Beim TSV Amorbach gibt es eine solche Chronik nicht. Auch zum 100-jährigen Jubiläum wird es sie nicht geben. Der Verein beschloss stattdessen, einen Film drehen zu lassen. Dafür gewann er den aus Weckbach stammenden, heute in Köln lebenden Filmemacher Oliver Berberich. Der führte für die Erstellung des elfminütigen Streifens Interviews mit Mitgliedern des TSV.

Zusammen sein, Lieder singen

Besonders berührend sei für ihn gewesen, mit welchem Bedauern betagte Vereinsmitglieder in die Vergangenheit zurückblicken, so der Produzent. Früher, erfuhr Berberich, sei jede Gelegenheit willkommen gewesen, sich zusammenzusetzen und miteinander eine schöne Zeit zu verbringen. »Die älteren Herrn, mit denen ich gesprochen habe, erzählten davon, wie sie einst im Vereinsheim saßen und Lieder miteinander sangen«, so Berberich. Man habe ihnen im Gespräch deutlich angemerkt, wie weh ihnen der gravierende Wandel der Zeitläufe und des Lebensgefühls tue. Die Jugend, berichteten die Senioren, sei heute völlig anders als zu ihrer Zeit. Alles sei so schnelllebig. Die meisten eilen nach dem Training fort zum nächsten Programmpunkt des Tages. Die Prioritäten hätten sich stark verschoben.

Natürlich gibt es auch heute noch zahlreiche schöne Momente, auch wenn die anders sind als früher. »Würde das Schöne nicht doch nach wie vor überwiegen, wäre ich nicht mehr dabei«, betont Schötterl. Stolz macht ihn nicht zuletzt, einem Verein anzugehören, der im Verlauf von 100 Jahren etliche Erfolge für sich verbuchen konnte.

PAT CHRIST

Chronisches Misstrauen Es zieht sich durch das ganze Leben durch: Alles wird immer stärker reguliert. Das verwundert nicht. Kaum ist eine neue Regel geboren, fällt irgendjemandem auf, dass irgendein winziger Teilbereich dessen, was reguliert werden sollte, nicht hundertprozentig abgedeckt ist. So entsteht eine neue Regel. Oder eine Unterregel. Oder eine Regel für den Ausnahmefall. Hinter dieser Regelungswut steht der Wille, möglichst alles regulatorisch einzufangen, was das Leben außerhalb des Privatesten ausmacht. Bedenklich ist diese Entwicklung nicht nur, weil sie Lebendigkeit erstickt, sondern mehr noch deshalb, weil die Regulierungswut deutlich macht, wie wenig dem Menschen in unserer Gesellschaft noch zugetraut wird, sinnvoll, ethisch und vernünftig zu handeln. Und zwar schlicht und einfach als vernünftiges und mit einem inneren ethischen Kompass ausgestattetes Wesen. Die Regulierungswut in so gut wie allen beruflichen Branchen bis hinein ins Ehrenamt zeugt von einem tiefgehenden Misstrauen dem Menschen gegenüber. Nur ganz oben an der Spitze, wo sich die Reichen und Machtvollen tummeln, bewegt man sich in einem nahezu regelfreien Raum.

Hintergund: Jubiläum Die »Jubiläumsgaudi« des Turn- und Sportvereins (TSV) Amorbach 1863 findet an diesem Samstag,24. September, ab 16.30 Uhr in der »Alten Turnhalle« statt. Gefeiert werden 100 Jahre Fußball beim TSV. Ab 17 Uhr spielen die »Wolkmannspatzen« auf, um 19.30 Uhr wird das von Oliver Berberich produzierte Video zum Jubiläum gezeigt. Anschließend gibt es ab 20.30 Uhrzunächst Musik vom Glattbacher Schwarzgebläse und dann von einem DJ. ()