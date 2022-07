Das große Ziel Abitur fest im Blick

Bildung: Zwei Stipendiatinnen aus dem Kreis Miltenberg über ihre Erfahrungen und Pläne - Schwere Startbedingungen

Elsenfeld 25.07.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Lorina Tasholli. Narjes Omar Simo mit Lehrer Markus Denk.

Narjes Omar Simo (17) flüchtete 2016 als Kind mit ihrer Familie aus Syrien. Ihr Weg führte sie an die Kardinal-Döpfner-Mittelschule in Großwallstadt. Hier hat sie voriges Jahr ihren Qualifizierten Mittelschulabschluss und in diesem Jahr ihre Mittlere Reife mit einem Notendurchschnitt von 1,3 bestanden. Nun soll es auf dem Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld weitergehen. Ihr Ziel ist es, zu studieren. «Vielleicht Architektur oder Psychologie", sagt sie.

Dass Schüler aus Mittelschulen in das Förderprogramm aufgenommen werden, ist äußerst selten, denn eigentlich richtet sich das Stipendium an Gymnasiasten. Klassenlehrer Markus Denk ist begeistert. «Es ist etwas ganz Besonderes, dass unsere Schule bei 'Talente im Land' vertreten ist", sagt er. Narjes Omar Simo spricht nicht nur fließend Deutsch, sondern auch noch drei weitere Sprachen. Von der finanziellen Unterstützung will sie sich ein Instrument kaufen. «Am liebsten eine E-Gitarre", sagt sie. Außerdem belegt sie Sprach- und Kunstkurse und schwärmt vom Sommercamp im Elite-Internat Schloss Salem am Bodensee, das die Stipendiaten am Ende ihres Stipendiums besuchen dürfen. «Ich konnte gar nicht glauben, wie schön es dort ist und wie viele Möglichkeiten man hat. Ich will unbedingt Tennis spielen lernen und viele Kontakte knüpfen."

Bereits vernetzt

Über neue Kontakte freut sich auch Lorina Tasholli (16). Die kommunikative Gymnasiastin aus dem Julius-Echter-Gymnasium hat sich bereits mit den anderen Stipendiaten vernetzt. «Man wächst richtig zusammen - wie in einer Familie", sagt sie. Besonders beeindruckend fand sie das Outdoortraining in Treuchtlingen, bei dem sie auch Narjes Omar Simo kennengelernt hat. «Wir mussten Aufgaben lösen, die praktisch unlösbar waren", erzählt Lorina Tasholli. «Das wussten wir aber nicht. Im Prinzip ging es darum, zu schauen, wie wir als Team funktionieren."

Soft Skills wie Teamfähigkeit seien bei Til ebenso wichtig wie die akademische Bildung, sagt Tasholli. «Ich finde problemlösendes Denken, Kommunikationsfähigkeit, Menschenkenntnis und Empathie immens wichtig." Am meisten geprägt hätten sie Menschen aus ihrer Familie, wie ihr Vater, der Sohn eines Gastarbeiters aus dem Kosovo, der ihr die Bedeutung von Sprache für die kulturelle Identität erklärt hat. Oder ihre ältere Schwester, eine ehemalige Til-Stipendiatin, die sie überhaupt erst auf das Stipendium aufmerksam gemacht hat. «Ich war in einem Lockdown-Low, weil nicht nur die Schule, sondern auch viele Hobbys weggefallen sind. Ich hatte das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Durch die Online-Kurse von Til konnte ich mich wieder für neue Themen begeistern und habe mir sofort Bücher ausgeliehen, um alles zu vertiefen."

Auch außerschulisch engagieren

Beide Stipendiatinnen schwärmen von den Kreativkursen. Narjes Omar Simo sagt mit Augenzwinkern, wenn sie reich wäre, würde sie selbst Künstlerin werden. Lorina Tasholli beschäftigt sich mit kreativem Schreiben und sieht sich in Museen impressionistische Werke an. Die Auswahlkriterien für die Til-Bewerber sehen vor, dass sich die zukünftigen Stipendiaten auch außerschulisch engagieren und vielfältige Interessen und Hobbys pflegen. Lorina Tasholli ist als Aktivistin bei Fridays for Future dabei und träumt von einer gerechteren Welt und mehr Chancengleichheit. Beide Schülerinnen haben erlebt, was es heißt, wenn man im Leben mehr kämpfen muss als andere und beide wollen dranbleiben an ihren Zielen und Träumen.

"Til ist für mich einfach eine große Motivation", sagt Narjes Omar Simo und Lorina Tasholli bestätigt: «Allein nur zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden und die Möglichkeit zu haben, sich vor der Jury zu beweisen, war schon das Größte."

Julia Preißer