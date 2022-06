Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Das große Strampeln

Mobilität: Nie war Radfahren beliebter als heute - Nachgefragt im Kreis Miltenberg, wie die Menschen das Rad nutzen

17.06.2022 - 19:21 Uhr 5 Min.

Jessica Klug Bildunterschrift 2022-06-18 --> Jessica Klug. Foto: Martin Roos Bildunterschrift 2022-06-18 --> Harald Mertens. Foto: Selfie Mertens Thomas Becker Bildunterschrift 2022-06-18 --> Thomas Becker. Foto: Selfie Becker Frauchen strampelt, der Vierbeiner lässt sich fahren. Foto: Robert Michael/dpa Heiner Stehlik Bildunterschrift 2022-06-18 --> Heiner Stehlik. Foto: Heiner Stehlik Elvira Trauner Peter Flohr Bildunterschrift 2022-06-18 --> Peter Flohr. Foto: Martin Roos Michael Büttner Bildunterschrift 2022-06-18 --> Michael Büttner. Foto: Martin Roos Johann Fickler Bildunterschrift 2022-06-18 --> Johann Fickler. Foto: Martin Roos Robert Reichert Bildunterschrift 2022-06-18 --> Robert Reichert. Foto: Martin Roos Stefan Schnabel Bildunterschrift 2022-06-18 --> Stefan Schnabel. Foto: Martin Roos Roland Arnold Bildunterschrift 2022-06-18 --> Roland Arnold. Foto: Martin Roos

Unser Mitarbeiter Martin Roos hat Radfahrer, Radhändler und Radsportler befragt, warum sie radeln, welches Rad sie benutzen und was ihre Lieblingsfahrstrecke und ihre Lieblingseinkehrmöglichkeit ist.

Heiner Stehlik (64), Rück: Ich radle aus Spaß und für meine Gesundheit. Mit dem Fahrrad kann man fast alles erledigen. Wasser- und Bierkasten hole ich noch mit dem Auto. Den Umweltgedanken habe ich natürlich auch im Kopf. Vor mehr als drei Jahren bin ich auf ein E-Bike umgestiegen und seither über 10.000 Kilometer damit geradelt. Viele unterschätzen vielleicht die Vorteile eines E-Bikes. Auf alle Fälle sollte man immer mit Helm fahren. Die schönsten Strecken sind nach Aschaffenburg oder Miltenberg den Main entlang mit einem Ziel wie der Biergarten Schönbusch oder die Wassertretanlage in Freudenberg.

Elvira Trauner (71), Erlenbach: Da ich kein Auto mehr habe, erledige ich alles mit dem Fahrrad. Ich fahre ein Pedelec und bin damit viel unter-wegs, auch um fit zu bleiben. Ich freue mich über jeden Fahrradweg, damit ich nicht auf der Straße fahren muss. Schade ist nur, dass oftmals gerade im Ort die Bordsteinkanten nicht komplett abgesenkt sind.

Stefan Schnabel (62), Großwallstadt: Für mich ist Radfahren die schönste Form der Fortbewegung. Fahrradfahren ist die echte Alternative zum Auto für kurze Strecken. Etwa zwei Drittel meiner Fahrten zum Arbeitsplatz fahre ich mit dem Rad - auch der Umwelt zuliebe und aus Nachhaltigkeitsgründen. Ich fahre seit 24 Jahren Mountainbike. Mehrtägige Touren an Flüssen entlang wie der Tauber, Lahn, Rhein und natürlich am Main wurden zu unvergessenen Erlebnissen. Mit dem Fährschiff von Kiel nach Göteborg und einen ganzen Tag durch Göteborg mit dem Radl war eine der schönsten Touren. Auch die Transalp Mountainbike-Tour mit Alpenüberquerung über fünf Tage, gemeinsam mit acht Freunden, war eine der anstrengendsten und beeindruckendsten Strecken meines Bikerlebens. Toll ist, wenn die Touren mit einem gemütlichen Biergartenbesuch bei einem kühlen Radler ausklingen.

Roland Arnold (63), Obernburg-Eisenbach: Ich bin seit über 30 Jahren im Spessart und Odenwald mit dem Rad unterwegs. Möglichst jedes Wochenende gehe ich aufs Mountainbike, auch um etwas für die Gesundheit zu tun. Seit 35 Jahren fahre ich so oft wie möglich mit dem Trekkingrad zur Arbeit ins acht Kilometer entfernte Kleinwallstadt. Das schont die Umwelt und spart Kosten. Meine Lieblingstour führt ein bis zweimal jedes Jahr auf unterschiedlichen Routen nach Frankfurt. Meine Lieblingseinkehr ist der Brunnentrog im Brunnthal bei Laudenbach.

Michael Büttner (60), Elsenfeld: Ich fahre seit 30 Jahren Mountainbike. Wir fahren jeden Sonntagmorgen in der Gruppe verschiedene Strecken und auch bei der Mountainbike-Wallfahrt und bei den Mountainbike-Touren in der Region bin ich jedes Jahr dabei. Das Fahrradfahren hält mich fit. Meine schönsten Touren waren mehrere Alpenüberquerungen und Kurztrips in der Pfalz. Den Abschluss unserer wöchentlichen Tour machen wir in der örtlichen Gastronomie.

Johann Fickler (62), Mömlingen: »Ich radle seit meiner Kindheit. Es war und bleibt für mich ein sehr gutes Fortbewegungsmittel im nahen Umkreis. Ich kann die Natur vor unserer Haustür im Mümlingtal genießen, von der Arbeit abschalten und gleichzeitig für meine Gesundheit etwas tun. Unterwegs in der Natur bin haupt-sächlich mit dem Bio- und E-Mountainbike. Rennradtouren sind eher selten, da die Straßen an Wochenenden ziemlich frequentiert sind, was nicht ungefährlich für die Rennradfahrer ist. Ebenso zahlreich wie die Strecken sind die Einkehrmöglichkeiten: ob Häcke, Biergarten oder Gaststätten mit einem vielseitigen Angebot.

Peter Flohr (64), Obernburg: Ich radle in der Freizeit mit dem Pedelec. Bis zum 21. Lebensjahr bin ich nur Fahrrad gefahren. Meine Lieblingsstrecke ist der Sonnenweg von Erlenbach nach Röllfeld. Meine Lieblingseinkehrstelle ist das Gasthaus »Zum Löwen« in Eschau.

Harald Mertens (59), Obernburg, hatte bis vor kurzem einen Radladen, jetzt eine kleine Radfirma: Ich radle aus Spaß, als Autoersatz und aus Fitness- und Umweltgründen. Prinzipiell radle ich Strecken bis zehn Kilometer mit dem Analograd. Stecken bis 20 Kilometer fahre ich mit dem Pedelec. Meine Lieblingsfahrradstrecke geht durch den Wald über die Petersranch mit Abstecher in den Sophienhof in Breuberg.

Robert Reichert (41), Leidersbach-Roßbach: Ich fahre schon immer gerne Mountainbike und mache das überwiegend als sportlichen Aus-gleich zu meinen Job im Büro. Derzeit hat es natürlich auch noch den Vorteil, dass ich mit dem Rad durch die Baustelle Roßbach fahren kann und nicht den Umweg fahren muss. Auch finanziell macht sich das Radfahren bei den derzeitigen Spritpreisen bemerkbar und man schont die Umwelt. Ich fahre ausschließlich Mountainbike ohne Motor. Meine Lieblingsstrecke ist Roßbach - Heimbuchenthal - Echterspfahl - Mes-pelbrunn - Heimbuchenthal - Höllhammer - Roßbach (35 Kilometer und 700 Höhenmeter). Ich kehre am liebsten in den heimischen Gaststätten ein, auch im Hohe-Wart-Haus, was gerade auf dem Weg liegt.

Thomas Becker (44), Elsenfeld: Ich fahre seit über 20 Jahren mit dem Rad zur Arbeit nach Aschaffenburg. Ich finde, Kurzstrecken bis 25 Kilometer kann ich gut mit dem Rad erledigen. Für alles, was weiter ist, nehme ich den Zug. Wenn ich morgens auf dem Radweg in die Stadt reinfahre und neben mir stehen die Autos im Stau und in jedem Auto sitzt nur eine Person, da fühle ich mich frei und unabhängig. Mit dem Rad zur Arbeit zu fahren sorgt für einen freien Kopf, vor und vor allem nach der Arbeit. Die besten Ideen hab ich auf dem Rad und wenn schwierige Entscheidungen anstehen, dann sag ich immer: »Ich nehm sie mal mit auf's Rad!«

Natürlich fahre ich auch in meiner Freizeit Fahrrad, beispielsweise organisiere ich die Elsenfelder Mountainbike-Wallfahrt. Ich fahre Mountainbike, Trekking- und Rennrad. Bei meiner Tour durch den Landkreis Miltenberg 2020 hab ich den neuen Erftal-Radweg kennengelernt. Was für ein toller Radweg, vor allem zwischen Pfohlbach und Eichenbühl. Auch der Main-Radweg zwischen Großheubach und Röllfeld ist eine meiner Lieblings-Radwege.

Jessica Klug (26), Obernburg: Ich versuche, der Umwelt und der Parkplatzsituation zuliebe, das Auto zu vermeiden. Meistens fahre ich innerhalb von Obernburg und Eisenbach mit dem Rad. Gratulationen oder Vor-Ort-Termine in meinem Amt als dritte Bürgermeisterin mache ich gerne mit dem Rad. In meiner Freizeit kommt das Radfahren leider viel zu kurz. Unseren Bundestagswahlkreis bin ich im vergangenen Jahr mit einem Lastenrad abgefahren. Vor Ort bin ich entweder mit einem Pedelec oder dem klassischen City-Bike unterwegs. Wenn ein Freizeitausflug drin ist, dann radle ich am liebsten innerhalb unseres Landkreises und besuche zur Einkehr ein Vereinsfest.

MARTIN ROOS

Zum Schmunzeln Der Pfarrer fährt freihändig mit dem Fahrrad durchs Dorf. Da wird er vom Polizisten angehalten. »Herr Pfarrer, freihändig fahren ist verboten. Das macht 10 Euro Strafe«. Der Pfarrer will sich rausreden und antwortet: »Gott lenkt für mich.« - »Na das macht 20 Euro. Mit zwei Mann fahren ist erst recht verboten.« ()

Hintergrund: Mit dem Rad in der Bahn oder im Taxi Wer sein eigenes Fahrrad auf einem Ausflug fern der Heimat nicht missen möchte und auf keines der zahlreichen Leihfahrräder zurückgreifen möchte, der kann sein Fahrrad in der Westfrankenbahn mitnehmen. Von Montag bis Freitag ab 9 Uhr und Samstag, Sonn- und Feiertag rund um die Uhr ist im Streckennetz der Westfrankenbahn die Fahrradmitnahme kostenlos. Durch das 9-Euro-Ticket kann es verstärkt zu Kapazitätsengpässen kommen. Fahrgäste ohne Fahrrad sind aufgerufen, die Sitzplätze in den Mehrzweckbereichen freizugeben. Rollstuhlfahrer sowie Kinderwagen haben grundsätzlich Vorrang. Das Laden der Akkus von Pedelecs ist während der Fahrt aus sicherheitstechnischen Gründen unzulässig. Gruppenreisen ab sechs Personen mit Fahrrädern sind bis spätestens sieben Tage vor der Reise anzumelden. Wer in Miltenberg und Umgebung unabhängig von der Bahn unterwegs sein möchte, der hat auch einige Taxi- und Personenbeförderungsunternehmen zur Auswahl. Manche Unternehmen bieten auch Fahrradtransporte an. Zum Fuhrpark gehören dann häufig Kleinbusse mit Anhänger für Fahrräder. Das Fahrrad wird zum Wunschort transportiert oder dort abgeholt. ()

