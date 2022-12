Das gehört in jeden Haushalt - als Notfallpaket für den Stromausfall

Die Szenarien sind so vielfältig, dass sie sich kaum auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen: Da wären Pandemie und Quarantänen, die Gaskrise, ein Krieg rund um Atomkraftwerke, die Erderhitzung und extremes Wetter. All diese Eindrücke sorgten in den vergangenen Monaten dafür, dass die Sorgen vor einem Notfall bei vielen Menschen zunahmen. Auch wenn vieles davon unwahrscheinlich bleibt, wie zuletzt zum Beispiel das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) betonte. Nachdem es darauf hingewiesen hatte, dass es doch hier oder da womöglich einen zeitlich begrenzten Stromausfall im Winter geben könne.

Auch in unserer Region ist das eigentlich nichts Neues. Nach einem heftigen Schneefall im April 2022 floss im Raum Kirchzell und Amorbach (Kreis Miltenberg) für etwa 24 Stunden kein Strom mehr. Und unzählige Bürger der Region wissen inzwischen, was es heißt, wenn sie einige Tage das Haus nicht verlassen dürfen. All das ist kein Grund zur Panik, aber ein Anlass zur Vorsorge. Denn was je nach Dauer des Notfalls fehlt, kann schon für blanke Nerven sorgen: Da geht es um frisches Leitungswasser, Heizung, Licht, Kühlschrank und Mikrowelle, Internet, Telefon und aktuelle Nachrichten. Eine ganze Menge also, auf das wir uns im Alltag ohne Nachzudenken verlassen. Also der Reihe nach ein paar Ideen, was auf einen Packzettel für ein Notfallpaket gehört:

Frisches Wasser

Notfallpaket: Das Wasser aus den Wasserleitungen wird oftmals über Strom in die Häuser gepumpt.

20 Liter Flüssigkeit - Wasser, Saft und ähnliches - empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz pro Person für zehn Tage auf Vorrat; fünf Liter davon sollen als Kochwasser dienen können.

1 Kanister Wasser zum Spülen der Toilette und ähnlichem; mit dem Restdruck auf der Wasserleitung lässt sich vielleicht auch nach dem Stromausfall noch ein Eimer oder ein Teil der Badewanne zu diesem Zweck füllen.

Wärme in frostigen Zeiten

Notfallpaket: So hält man sich warm trotz Stromausfall. Was vielen nicht bewusst ist: Auch wenn man Zuhause mit Holz heizt - die Wärmepumpe läuft dann meist doch über Strom.

Warme Kleidung

Decken

1 geschlossener Raum , in den sich die Familie notfalls gemeinsam zurückzieht.

, in den sich die Familie notfalls gemeinsam zurückzieht. 1 Zelt mit Schlafsäcken für drinnen. Bei großer Kälte lässt sich das im Raum aufbauen, im Zelt hält die Eigenwärme besser warm.

Achtung! Keinen Grill und keine Feuerschale im Haus benutzen - das ist lebensgefährlich.

Licht für mehrere Nächte

Notfallpaket: Bei einem Stromausfall braucht es neben Wärme auch Licht. Kerzen und Taschenlampen sind gute Optionen.

1 batteriebetriebene Taschenlampe oder Stirnlampe

4 passende Batterien

mehrere Kerzen

1 Feuerzeug oder eine Schachtel Streichhölzer

oder eine Schachtel ergänzend: Campingleuchten, Stirnlampen oder Petroleumlaternen mit Brennstoff

alternative Lademöglichkeit: Geräte mit Handkurbel, Dynamo oder Solarpanel - sind aber oft sehr aufwendig zu betreiben.

Internet und Informationen

Notfallpaket: Was hat den Stromausfall ausgelöst, wann wird er behoben, wo kann ich mir Hilfe suchen? Es ist wichtig, informiert zu bleiben - so gelingt das auch ohne Strom.

1 Powerbank fürs Smartphone - wobei je nach Umfang des Stromausfalls das Netz weg sein könnte

fürs Smartphone - wobei je nach Umfang des Stromausfalls das Netz weg sein könnte 1 batteriebetriebenes Radio für aktuelle Nachrichten (Alternative: kurz im Auto Radio hören)

Essen für mehrere Tage Stromausfall

Essensvorrat für den Stromausfall.

1 Gaskocher ; je nach Möglichkeiten ein kleines Campingmodell oder ein großer Gasgrill für den Balkon

; je nach Möglichkeiten ein kleines Campingmodell oder ein großer Gasgrill für den Balkon 1 dafür geeigneter Kochtopf

1 gut gefüllter Einkaufskorb pro Person mit Lebensmitteln, die ohne Kühlung haltbar bleiben

mit Lebensmitteln, die ohne Kühlung haltbar bleiben Vorratszettel für eine Person und drei Tage: (laut Bayerischem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) 1200 Gramm Gemüse (schälbar oder roh essbar) 400 Gramm Obst 750 Gramm Brot 100 Gramm Streichfett 450 Gramm Brotaufstrich 1 Packung Haferflocken oder Müsli 1 Liter Milch 300 Gramm Nüsse und Trockenfrüchte 1 Packung Kekse

(laut Bayerischem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten)

Tipp: Welche Nahrungsmittel länger halten

Eingelegtes Gemüse, Konserven, Knäckebrot, Zwieback, Haferflocken, Müsliriegel, Nudeln, Reis, getrocknetes Obst, Nüsse, Hartkäse, Honig, Salz, Essig, H-Milch. Bedenken Sie zum Beispiel bei Nudeln, dass diese ohne Ei länger haltbar sind und Sie diese notfalls auch ohne Strom in einem Topf mit Wasser kochen können müssen. Auf https://www.ernaehrungsvorsorge.de bietet der Bund einen Rechner, bei dem Sie auch Vorschläge für Ihren Vorrat und eine gewählte Zahl von Tagen erhalten.

Tipp: Vorräte wälzen

Kaufen Sie nicht strikt nach Vorgabe ein, sondern solche Lebensmittel, die Sie selbst gerne essen. Und brauchen Sie diese Lebensmittel regelmäßig auf, um immer wieder neuere Produkte für eine längere Haltbarkeit auf Vorrat zu haben.

Tipp: Vorräte Stück für Stück anlegen

Ein großer Vorrat ist teuer und nicht von heute auf morgen angelegt. Fangen Sie klein an. Kaufen Sie zum Beispiel beim einen Einkauf eine Packung Müsli und Reis mehr als üblich und beim nächsten vier statt zwei Äpfel oder zwei Packungen Kekse. Dann aber zusammenreißen und nicht mehr als üblich naschen. ;)

Hilfe im Notfall

Tipp: Im Ort Hilfe suchen

In den meisten Orten gibt es Anlaufstellen, an denen Sie sich im Notfall Hilfe suchen können, einmal aufwärmen, informieren oder etwas essen können. Oft sind das öffentliche Häuser wie Feuerwehrhäuser oder Schulgebäude. Informieren Sie sich also am besten gleich, wo Sie im Notfall in Ihrem Ort hingehen können.

Tipp: Hilfe im medizinischen Notfall

Für Menschen, die zum Beispiel dauerhaft an medizinische Geräte angeschlossen sind oder im Alltag Hilfe brauchen, kann ein Stromausfall schnell zum akuten Notfall werden. Ihnen empfiehlt sich ein Besuch der Seite https://www.notfallregister.eu - denn dort können Sie sich anmelden, damit Leitstellen Ihnen etwa bei einem Stromausfall schnell Hilfe schicken können.

Kevin Zahn