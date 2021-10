Das Gehirn richtig nutzen: Gedächtnis-Weltmeister gibt in Großwallstadt Tipps

26 Teilnehmer am Familientag des Mömlinger FreiDenkerCampus

Großwallstadt 18.10.2021

Die Teilnehmer haben viel gelernt und es hat allen viel Spaß gemacht. Links: Nicole Pfeffer, Markus Hofmann

Nicole Pfeffer hatte den Gedächtnis-Weltmeister eingeladen, der das menschliche Gehirn mit Google vergleichbar macht, wenn es richtig genutzt werde. Man wird sozusagen vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. »Mit den richtigen Gedächtnistechniken lernst du sehr viel schneller und nachhaltiger«, betont Hofmann. Je mehr man weiß, desto einfacher sei es, neue Informationen zu verknüpfen und damit zu arbeiten.

Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen erfuhren in fünf Stunden, wie sich jegliche Art von Informationen, seien es Namen und Gesichter, Zahlen, Daten und Fakten schnell und nachhaltig im Gehirn abspeichern lassen. Und das mit viel Spaß, Kreativität und cleveren Lernmethoden. So könne eine bessere Gedächtnisleistung erzielt werden. Denn werde Gedächtnis nicht trainiert, könne man im Alter immer vergesslicher und geistig unflexibel werden. Aber mit den richtigen Techniken könne man es bis ins hohe Alter trainieren, Dinge abspeichern und sich alles merken, was man für das Leben braucht. Das helfe vielen sowohl bei der Vorbereitung auf Prüfungen, bei Präsentationen und Verkaufsgesprächen, als auch dabei, die Alltagsvergesslichkeit in den Griff zu bekommen.

Mentale Briefkästen

Wie man sich am besten an Namen erinnert, erklärte Hofmann so: »Bevor sich eine Person vorstellt, suchen Sie sich ein charakteristisches Merkmal, welches spontan ins Auge fällt. Eigenheiten im Gesicht wie ausgeprägte Falten, eine hohe Stirn, ein markanter Mittelscheitel oder weitere Besonderheiten. Jetzt geht es darum, den Namen mit einem ausgewählten Briefkasten zu verknüpfen. Da der Name für sich kein Bild ist, muss der Name in ein Bild verwandelt werden. Ein Thomas könnte eine Tomate sein, eine Anna eine Ananas. So können Sie sich die große Nase von Thomas als Briefkasten merken.«

Für Wissen, das gespeichert werden soll, richtet man im Kopf mentale Briefkästen ein, die man dann bei kleinen Anregungen abrufen kann. Wolle man sich besser an Zahlen erinnern, hat Hofmann eine »Einhorn-Liste« entwickelt. Sie verknüpft jede Zahl von 1 bis 20 mit einem einprägsamen Bild. So können zum Beispiel Telefonnummern oder andere Zahlenkombinationen wesentlich leichter gemerkt werden (siehe »Hintergrund«). Zahlen könne man sich ebenfalls gut merken, wenn es gelingt, aus rationalen Zahlen emotionale Bilder zu erzeugen. So könnte die Zahl 20 für die Tagesschau stehen, die 11 für Fußball, weil in einer Fußballmannschaft elf Spieler agieren oder 10 für die zehn Gebote. Dann können die Zahlen mit einer Geschichte verbunden werden.

Bessere Gedächtnisleistung

Es entwickelte sich ein lebhaftes Seminar, das trotz der vielen Zahlen keine trockene Veranstaltung war und viel Spaß gemacht hat. Mit den durchgespielten Techniken konnten viele schon unmittelbar eine bessere Gedächtnisleistung erzielen. Nicole Pfeffer zieht eine positive Bilanz: »Dass Kinder Spaß am Lernen haben wollen und sie offen für eine andere Form des Lernens und der Inhalte sind, das hat mir der Familientag des Superbrains gezeigt. Unserem Anspruch, neugierweckende Lernmethoden mit modernem und zukunftsgerichtetem Wissen zu kombinieren, sind wir heute gerecht geworden. Dem werden wir auch weiterhin mit ganzem Herzblut nachgehen, denn es geht um den Nachwuchs unserer Region.«

Weitere Informationen unter https://www.freidenker-campus.de

Christel Ney

Hintergrund: Tipps zum Zahlenmerken Was muss ich beachten, wenn ich mir Zahlen merken möchte? Markus Hofmann rät: Hier müssen Sie es schaffen, aus rationalen Zahlen emotionale Bilder zu erzeugen. Wenn Sie sich eine Handynummer merken möchten, verwandeln Sie die einzelnen Ziffern von 0 bis 9 in Bilder. Die können Sie mit der Zahl-Symbol-Technik leicht festlegen. Meine Empfehlung "Die Einhorn-Liste": 0 = ein Ei. 1 = Einhorn. 2 = Steckdose. 3 = Dreirad. 4 = Tisch. 5 = eine Hand. 6 = Lotto-Schein mit 6 Richtigen. 7 = 7 Zwerge, 8 = eine Achterbahn und 9 = ein Schwein, da das Schwänzchen sich so kringelt. Wenn Sie sich nun die Handynummer 0174 5263895 merken möchten, können Sie zum Beispiel an folgende Geschichte denken: Die 01 brauchen Sie sich nicht merken, da die bei jeder Handynummer gleich ist. Sie sehen die 7 Zwerge und Schneewittchen an einem Tisch (4) sitzen. Mit ihren Händen (5) langen sie in eine Steckdose (2). Dort finden sie einen Lottoschein (6), auf den ein Dreirad (3) gemalt wurde, das über eine Achterbahn (8) fährt und von einem Schwein (9) gezogen wird. Markus Hofmann sagt: "Das klingt zwar seltsam und umständlich. Es ist auch nicht kindisch, sondern kindliches Lernen. Das ist ein kleiner aber äußerst entscheidender Unterschied. Sie lernen bildhaft und mit Emotion. Die Zahl können Sie sich somit zehnmal leichter merken, als wenn Sie nur rational die Ziffern lesen."