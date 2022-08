Letzter Jahrgang Altenpfleger – Aus Erlenbacher Altenpflegeschule wird BRK Berufsfachschule

Mit dem En­de des Schul­jah­res ist in der Al­tenpf­le­ge­schu­le in Er­len­bach ei­ne Ära zu En­de ge­gan­gen. Da ver­ließ der letz­te Jahr­gang an Al­tenpf­le­gern die Schu­le, an der seit 1985 et­wa 660 Schü­ler un­ter­rich­tet wor­den wa­ren. Grund der Sch­lie­ßung ist die Re­form der Aus­bil­dung in Pf­le­ge­be­ru­fen, die das Be­rufs­bild "Al­tenpf­le­ger" nicht mehr vor­sieht und durch ei­ne "ge­ne­ra­lis­ti­sche Pf­le­ge­aus­bil­dung" er­setzt. Da die­se Aus­bil­dung künf­tig im glei­chen Ge­bäu­de statt­fin­det, bleibt die Schu­le wei­ter­hin ei­ne wich­ti­ge Bil­dung­s­ein­rich­tung im Land­kreis Mil­ten­berg.