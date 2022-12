Volles Haus bei Volk­s­tüm­li­cher Weih­nacht im Beavers in Erlenbach

Liane, Michael Korn und Co stimmen in Erlenbach aufs Fest ein

Erlenbach a.Main 12.12.2022 - 13:26 Uhr 2 Min.

Bliuckfang bei der volkstümlichen Weihnacht im Beavers: Sängerin Liane.

Neben dem von zahlreichen Projekten unterschiedlichster Genres, als Solokünstler sowie Leiter der Musikschule Freudenberg weit über die Region hinaus bekannten Namensgeber der Veranstaltung hatten noch die Sängerinnen Liane und Rebecca Schöll sowie das Duo »Die Capri's« den Anwesenden eine schöne Zeit beschert. Dabei war das Programm dann thematisch zweigeteilt, einmal präsentierten die genannten Protagonisten ihr eigenes Material, welches eher in der Ecke Schlager/volkstümliche Musik zu verorten war, zum anderen gab es dann Weihnachtliches zu hören.

Von Beginn an waren alle Gäste, die den Club bis in den letzten Winkel ausfüllten, eifrig dabei: Michael Korn eröffnete schwungvoll und schon nach einer Minute klatschten die Fans rhythmisch mit. Dem Anlass der volkstümlichen Weihnacht entsprechend waren viele mit rot-weißer Nikolausmütze gekommen. Der Weihnachtsbaum, die Geschenkdeko und vieles mehr ließen Bühne und Saal wie ein gemütliches Wohnzimmer wirken, in dem alle gemeinsam Advent und auch schon ein bisschen Weihnachten feierten.

Nach seinem Eröffnungssong zeigte sich Korn dann auch sehr erfreut vom großen Zuspruch und erklärte, dass bereits seit zwei Jahren die volkstümliche Weihnacht geplant war, aber aus bekannten Gründen diese immer wieder nicht habe stattfinden können. Auch sonst hatte Korn nicht nur Lieder im Gepäck, sondern bereicherte den Nachmittag immer wieder mit interessanten Hintergrundgeschichten und Informationen, was für viel Kurzweil sorgte.

»Blue Bayou«

Die Capri's, angekündigt als »Das Erfolgsduo Reiner und Klaus aus dem Badner Land«, kamen ebenfalls super an. Songs wie »Meine Hölle« oder »Das Mädchen von Capri« wurden mit Keyboard und Gesang vorgetragen und rissen die Schlagerfans mit. Auch sie lieferten kleine Einblicke in die Entstehungsgeschichten von Nummern wie »Mein Schatz ich schenk Dir noch einmal mein Herz«.

Rebecca Schöll sang in der »volkstümlichen Runde« als Duo mit Korn - der teils dafür auch zur Gitarre griff - als auch in Solobeiträgen. So kamen die Besucher in den Genuss von unter anderem »Blue Bayou« und auch von ihrem mit Korn zusammen geschaffenes Stück »Verlier' nie Dein Lachen« - zu beiden existieren auch Videoclips.

Auch Liane konnte mitreißen und ging alsbald auf Tuchfühlung mit ihren Fans, indem sie inmitten unter den Gästen sang, die Tische im Club frequentierte und somit ebenfalls viele der Anwesenden für sich gewinnen konnte. Liane freute sich, viele bekannte Gesichter in den Publikumsreihen begrüßen zu können.

An Abwechslung mangelte es im Gesamten nicht und der Sonntag verdeutlichte wieder einmal, wie bunt und vielseitig das Beavers ist und dass die Verantwortlichen mit ihren Events, Programmen und Ideen stets eine große Bandbreite abdecken: Dort, wo beispielsweise gut eine Woche zuvor Hunderte Rock-, Hard Rock- und Metalfans feierten, war nun eine ebenso, nur eben auf ganz andere Art, hervorragende Konzertatmosphäre bei Kaffee, Kuchen und Schlager. Marco Burgemeister

