Das Aus für Ökostrom aus Kleiner Wasserkraft im Kreis Miltenberg?

Betreiber sehen bisherige Einspeisevergütung gefährdet

Miltenberg 19.06.2022 - 14:04 Uhr 5 Min.

Knecht-Mühle in Obernburg-Eisenbach. Knecht-Mühle in Obernburg-Eisenbach. DIVE Turbinen in Amorbach. Deckelmann-Mühle in Elsenfeld.

Anlagen mit einer installierten Leistung bis 500 Kilowatt sollen ab Januar nur noch Bestandschutz haben und Einspeisevergütung entsprechend ihrer bestehenden Verträge bis zu deren Laufzeitende erhalten. Modernisieren oder erweitern die Betreiber ihre Anlagen, dann werden sie jedoch aus der zugesicherten Einspeisevergütung von derzeit 7,8 Cent beziehungsweise 12,4 Cent - sofern in Energieeffizienzmaßnahmen investiert wurde - herausfallen.

Pflege der Mühlentradition

»Es geht um Existenzen und darum, die alte Mühlentradition zu pflegen«, sagt er, »von der Mühle alleine kann ich nicht leben, Strom gehört zu unserem Portfolio.« Seine Familie hat Erfahrung in regionaler Stromversorgung. »Als Strom im Spessart Luxus war und man noch mit der Kerze zum Misthaufen ging, da haben wir Eisenbach nach vorne und jedem Haus Licht gebracht, das war 1927 ein enormer Fortschritt«, erzählt der 60-Jährige aus 168-jähriger Mühlentradition, davon 95 Jahre mit Stromerzeugung aus Wasserkraft. Als der Bedarf stieg, reichte der Strom noch für ein bis zwei Straßenzüge. Weil weniger Mehl gemahlen wird, nahm der Eigenbedarf der Mühle ab, 2018 kamen technische Effizienzsteigerungen hinzu, so dass nun wieder mehr Strom ins Netz eingespeist wird.

Wasserkraft liefert Strom - frei von Kohlendioxid (CO2) , 24 Stunden täglich das ganze Jahr. Dazu ist sie schwarzstartfähig, das heißt, bei komplettem, flächendeckendem Stromausfall kann Wasserkraft das Netz wieder zum Starten bringen, was bei anderen erneuerbaren Energien wie Windkraft und Photovoltaik nicht oder nur bedingt möglich ist.

0,3 Prozent des Strombedarfs

In Deutschland hat die Wasserkraft allerdings - im Gegensatz zu Norwegen beispielsweise - einen eher untergeordneten Stellenwert. »Wasserkraft insgesamt hat in Deutschland nur einen kleinen Anteil an der Stromerzeugung, etwa drei bis vier Prozent des benötigten Stroms«, sagt Katharina Grave, Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Davon erzeugten die rund 7300 Kleinwasserkraftwerke in Deutschland nur etwa sieben Prozent. »Das heißt, wir sprechen über etwa 0,3 Prozent des Strombedarfs in Deutschland«, betont sie.

»Die 4000 kleinen Wasserkraftwerke in Bayern mit einer Leistung bis ein Megawatt liefern rund eine Million Kilowattstunden CO2-freien Strom jährlich«, zitiert der Elsenfelder Mühlenbesitzer Reinhard Deckelmann aus einer Pressemitteilung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Das sieht darin »einen erheblichen, dazu klimafreundlichen und verlässlich verfügbaren Beitrag zur bayerischen Stromproduktion«.

Politisches Handeln gefordert

Rechnerisch können damit 350.000 Haushalte versorgt werden. »Werden die kleinen Wasserkraftwerke abgeschaltet, müsste man ersatzweise 170 Windräder mit Stromspeicher bauen«, rechnet Deckelmann vor - »Wo sollen die denn hin?«

Das Problem sei, dass nur von Ökostrom geredet, er aber nicht gefördert, sondern kaputtgemacht werde. »Die Politik spricht von einer besseren Welt, handelt aber nicht danach.« Er wünscht sich, »dass Strom nach seiner Umweltverträglichkeit bezahlt wird«, und verweist auf Mineralölkonzerne, die sich mit CO2-Zertifikaten freikaufen. Wasserkraft werde dagegen schlechtgeredet.

Die aus Sicht des Bundesministeriums vergleichsweise geringe Wirkung der Kleinen Wasserkraft für Klimaschutz und Energiewende müsse gegen den Gewässerschutz abgewogen werden, sagt Sprecherin Grave. »Kleinst- und Kleinwasserkraftanlagen an Fließgewässern sind ein Grund, warum wir den von der Wasserrahmenrichtlinie geforderte ›guten ökologischen Gewässerzustand‹ in Deutschland großteils noch nicht erreichen«, erklärt sie. Wasserkraftanlagen seien vor allem ein Problem für Wanderfischarten.

Kritik an Meinungsmache

»Mich stört die Schwarz-Weiß-Malerei«, sagt Martina Römmelt-Fella, Geschäftsführerin der Dive Turbinen GmbH in Amorbach, »Wasserkraft ist nicht heilig, es gibt schwierige Standorte, das muss man untersuchen und gegebenenfalls rückbauen.«

Andererseits sei nicht die Wasserkraft für den schlechten Zustand der Gewässer verantwortlich - »das ist gelogen«. Damit zielt sie auf ein Memorandum von 60 Wissenschaftlern ab, das keine wissenschaftliche Arbeit, sondern Meinungsmache sei. Alles müsse betrachtet werden, nicht nur die einzelne Forelle. Chemische Einflüsse seien viel schädlicher, auch werde an größeren Anlagen oft weniger für den Umweltschutz getan als an kleinen. »Es geht darum, wie wir für die nächsten Generationen Strom erzeugen, ohne die Natur so zu beeinträchtigen, wie bisher«, meint sie.

Für technische Neuerungen

Lösung durch technischen Fortschritt, ist ihre Devise. Ihr eigenes Unternehmen sieht Römmelt-Fella durch die Gesetzesänderung nicht gefährdet, denn Dive exportiert zu 80 Prozent. Die Geschäftsführerin stammt selbst aus einer Mühle, daher liegen ihr Mühlen, deren alte Tradition und die Kleinwasserkraftwerke am Herzen. »Wir haben mit der Kleinwasserkraft angefangen und ersetzen alte Technik durch neue«, erzählt sie. Damit werde auch die ökologische Situation an vorhandenen Wehren enorm verbessert.

Wie in der Wasserrahmenrichtlinie gefordert, habe zum Beispiel ihre Turbine mit 130 kW die Funktion, das Restwasser direkt am Wehr ins Flussbett abzugeben. Dabei wird auch der Fischaufstieg mit einer Lockströmung versehen und den Fischen der Auf- und Abstieg ermöglicht. »Die Turbine generiert eine Million Kilowattstunden pro Jahr für circa 300 Haushalte, insbesondere auch in der dunklen Zeit«, erklärt sie, »ihre Laufzeit beträgt 80 Jahre.«

Mit der Langlebigkeit der Wasserkraft argumentiert auch Hans-Peter Lang, Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Bayerischer Wasserkraftwerke. Die Turbinen liefen auch in 100 Jahren noch, Photovoltaikanlagen ließen dagegen schon nach 20 Jahren in der Leistung nach und wann der erste Windradflügel abbreche, sei nur eine Frage der Zeit.

Er spricht von einer Neiddebatte aufgrund der Altrechte und politischer Spielerei zwischen Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke. »Es gibt deutschlandweit 200.000 Querbauwerke, aber nur 7300 Wasserkraftanlagen«, rechnet er vor. Selbst wenn die Kraftwerke weg wären, blieben die Querwerke aus wasserwirtschaftlichen Gründen bestehen. Wasser müsse zum Hochwasserschutz reguliert werden.

»Reine Ideologie«

Für ihn ist völlig unverständlich, warum der Kleinen Wasserkraft, die planbar, 24 Stunden verfügbar, schwarzstartfähig ist und dezentral eine Notfallversorgung aufrechthalten könnte, das öffentliche Interesse abgesprochen werde. »Das ist reine Ideologie«, meint er und fragt, »wo genau der Schaden liegen soll?«

Die Anlagenbetreiber trügen zur Gewässerpflege bei, fischten zum Beispiel Unrat heraus. Allerdings räumt er einen Modernisierungsstau bei etwa 50 Prozent der Anlagen ein. Wenn die Kleine Wasserkraft aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) herausgenommen wird, wird das jedoch nicht besser. Alte Anlagen dürften dann immer noch weiter einspeisen, aber würden nicht modernisiert werden. Denn dann verlören sie die Einspeisevergütung.

Bayern will Korrektur

Die Bayerische Staatsregierung will im Bundesrat Korrekturvorschläge vorlegen. »Wir werden diesen Angriff auf die gerade in Bayern so wichtige Wasserkraft nicht akzeptieren«, kündigt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger an und betont: »Wir brauchen für die Energiewende auch diese kleinen Anlagen.«

Wasserkraft sei eine bayerische Paradedisziplin, immerhin arbeiten 60 Prozent der deutschen Klein-Wasserkrafterzeuger in Bayern, darunter viele Mühlen mit jahrhundertealter Tradition, die auch vor Ort das Wasser pflegen.

Andrea Hemmerl

Hintergrund: Bedeutung der Wasserkraft im Landkreis Miltenberg "Grundsätzlich ist die Bedeutung der Kleinen Wasserkraft im Landkreis Miltenberg bezogen auf die Energieproduktion als eher gering einschätzen", teilt Abteilungsleiter Lukas Hofauer aus dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg mit. Hintergrund sei, dass Kleinwasserkraftwerke vor allem an kleineren Gewässern angesiedelt seien, die naturgemäß über eine eher geringe, für die Energiegewinnung nutzbare Wassermenge verfügten. Die Zahl der Wasserkraftanlagen beziffert er auf "circa 30", wobei die sechs Staustufen am Main alleine eine Ausbauleistung von insgesamt 20 Megawatt aufweisen und zur Großen Wasserkraft zählen. Die übrigen Anlagen zählen zur kleinen Wasserkraft und kommen zusammen auf 500 Kilowatt, also einem 40stel der sechs Großen. Alle Wasserkraftanlagen im Landkreis Miltenberg erzeugen zusammen 17,3 Prozent des Gesamtstromverbrauchs von 737.603 MWh, ist beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) zu erfahren. "Diese Angaben wurden aus statistischen Daten (Stand 31.12.2020) errechnet und können daher vom tatsächlichen Verbrauch abweichen", ergänzt der Sprecher des LfU. Insgesamt gibt es laut Hofauer an und in den Gewässern im Landkreis Miltenberg mehrere hundert Querbauwerke. Dazu gehören Brücken, Durchlässe und Verrohrungen, Sohlenbauwerke, Wehre und Wasserkraftanlagen). "Ein Großteil der Wehre und Wasserkraftanlagen sind derzeit als nicht oder nicht ausreichend durchgängig eingestuft", sagt er. Weshalb die Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie größtenteils verfehlt würden. ahl