Obernburger Mühlstein: Johannes Floehr erhält Publikums- und Jury-Preis

Das Arsenal der modernen Unterhaltung

Elsenfeld 10.10.2021

Der Obernburger Mühlstein 2021 ist vergeben (von links): Nicole Klug von der Obernburger Kochsmühle, Sertac Mutlu, Fee Brembeck, Publikums- und Jury-Sieger Johannes Floehr (kniend), Mathias Novovesky, Marie Diot (Duo) und Moderator Jacob Heymann. Foto: Heinz Linduschka

Nicht jedem ist die Gabe gegeben, das Gegenteil des Gesagten humorvoll zu formulieren - und nicht jeder erkennt Ironie. Was bleibt also, um mit dem weiten Feld der Kleinkunst Menschen zu einem Lachen zu bringen, das ihnen in Erinnerung bleibt? Ihnen die Absurdität des Lebens zu dokumentieren?

Johannes Floehr scheint diese Möglichkeit zu bestätigen. Der vor Wochenfrist 30 Jahre alt gewordene Krefelder und Wahl-Hamburger überzeugte beim Kabarett-Wettbewerb der Kochsmühle Obernburg (Kreis Miltenberg) Jury und Publikum gleichermaßen: Mit Auszügen aus seinem Programm »Ich bin genau mein Humor« sicherte er sich am Samstagabend im Bürgerzentrum Elsenfeld (Kreis Miltenberg) in beiden Kategorien den Obernburger Mühlstein.

Gesellschaftlich akzeptiert

Floehrs Humor also ein gesellschaftlich akzeptierter und zugleich ein Seismograph dessen, was im Land derzeit unter Komik verstanden wird? Wohl wahr. Tatsächlich unterscheidet sich Floehrs Comedy inhaltlich nicht wesentlich von der seiner Mitbewerber Sertac Mutlu, Fee Brembeck, Mathias Novovesky und Marie Diot. Dass sich hier in der deutschsprachigen Comedy-Szene ein vergleichbares Niveau eingependelt hat, fällt vor allem in der Wahl der Hilfsmittel auf: Fee Brembeck intonierte die Pracht von Operngesang mit Hilfe von Leibesübungen, Marie Diot verpackt ihren Sinn für Humor musikalisch - und Johannes Floehr eben setzt auf den multimedialen Einsatz mit Ausflügen in die Welt des Internets und des Pop.

Um Publikum nur mit der Kraft des Wortes über den Abgang von der Bühne hinaus in Erinnerung zu bleiben: Dazu bedarf es schon starker Geschichten - und eben das ist das Manko der zeitgenössischen Comedy, zeigten Sertac Mutlu mit Versatzstücken aus seinem Programm »Heute schon gelacht?« und der Wiener Mathias Novovesky mit klischeehaftem Schwarzem Humor aus »Bildnis eines mittleren Charakters«. Beide waren nett anzuhören - Kumpels eben, wie wir sie alle von irgendwelchen Feten kennen: haben coole Sprüche auf Lager und ein paar grotesk anmutende Alltags-Szenen parat; polieren den Abend auf, bevor er vollends langweilig zu werden droht - und erinnern damit an den Onkel aus der eigenen Kindheit, der auch gerne den Alleinunterhalter gab und ein paar Sprüche raushaute um der guten Stimmung willen. Nur: Davon gibt es inzwischen viele, sehr viele, seit Comedy von der Passion zum Beruf geworden ist.

In Erwartung der nächsten Pointe

Und so geht dann rein ins Ohr, kitzelt die Lachnerven und ist in Erwartung der nächsten Pointe schon wieder vergessen. Zwischen flachem Witz und tiefgründigem Humor wird da - auch bei Künstlern - allerdings qualitativ oft gar nicht mehr unterschieden: Der oder die da oben auf der Bühne machen Humor - also muss lustig sein, was sie sagen.

Es gibt also durchaus eine Wechselbeziehung zwischen Comedian und Publikum, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Nur ist die Nachfrage letztlich doch bestimmt vom Wunsch nach dem Ungewöhnlichen, dem Besonderen: Und da war Johannes Floehrs auf - so schreibt es der Wettbewerb den Künstlern vor - 20 Minuten verdichteter Beitrag eben der, der wie eine Wundertüte daherkam. Statt mit reinem Wortbeitrag wie bei Mutlu und Novovesky, statt mit langen Pointen-Erklärungen eingeleiteten Liedern wie bei Diot, statt mit zu berechenbarer Gesellschaftskritik wie bei Brembeck befeuert Floehr das Publikum mit nahezu Allem aus dem verfügbaren Arsenal moderner Unterhaltung: Er lässt groteske Wortwechsel in Sozialen Netzwerken für sich sprechen, pflegt das Stilmittel der Selbst-Ironie, beweist seine Sprach-Kunst als Poetry-Slammer - und ist tatsächlich von der ersten bis zur letzten Sekunde seines Auftritts witzig.

Wobei: Witzig muss Kleinkunst gar nicht immer sein, ist auch so ein Trugschluss. Kleinkunst darf über das Zwerchfell durchaus auch das Herz berühren. In dieser Hinsicht war es gut, dass der letztjährige Mühlstein-Gewinner Jacob Heymann den Wettbewerb moderierte. Er verdeutlichte auch an diesem Abend den Nachhall und damit die Nachhaltigkeit der leisen Töne.

Johannes Floehr wird den nächstjährigen Obernburger Mühlstein moderierenJacob Heymann, »Volle Akkus, leere Herzen«: Samstag, 6. November, 20 Uhr, Zehntscheuer Amorbach, Sertac Mutlu, »Heute schon gelacht?«: Freitag, 11. Februar, 20 Uhr, Hofgarten Aschaffenburg

STEFAN REIS

Stichwort: Der Obernburger Mühlstein Der Preis »Obernburger Mühlstein« wird vom Arbeitskreis KulTour der Obernburger Kochsmühle seit 1989 vergeben - getrennt nach Publikums- und Jurywertung. In 15 der bisher 30 Veranstaltungen blieben beide Preise in einer Hand. Die Liste der Preisträger enthält zahlreiche inzwischen sehr bekannte Namen von Günter Grünwald (Publikum 1989) über Django Asül (Publikum und Jury 1997), Christoph Süß (Publikum und Jury 2000), Philipp Weber (Jury 2003) und Claus von Wagner (Publikum und Jury 2004) bis zu Martin Frank und Anne Folger, die 2017 bzw. 2018 den Jury- und den Publikumspreis gewannen. Die Preisträger erhalten neben dem kleinen bzw. großen Mühlstein auch Auftritte in mehreren unterfränkischen Kleinkunstbühnen im Folgejahr - neben anderem in Aschaffenburg, Amorbach und Schweinfurt, und moderieren den nächsten Wettbewerb um den Mühlstein in der Kochsmühle. Jurymitglieder 2021: Petra Beck und Nicole Klug (beide Kochsmühle Obernburg), Mike Bauersachs (Kleinkunstbühne Zehntscheuer Amorbach), Jürgen Dahlke (Kleinkunstbühne Disharmonie Schweinfurt), Kati Kleinert (Hofgarten-Kabarett Aschaffenburg), Heinz Linduschka (Journalist). (str)