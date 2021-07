Das Alte Schloss in Kleinwallstadt nimmt Gestalt an

Hintergrund

Jahresrechnungen 2019 KLEINWALLSTADT. In der Finanzausschusssitzung am Dienstag in Kleinwallstadt wurden über die Jahresrechnungen 2019 und 2020 der Marktgemeinde und der Verwaltungsgemeinschaft Kleinwallstadt beraten und Empfehlungsbeschlüsse gefasst. Kämmerer Peter Maidhof trug die erstellten Schlussberichte des Rechnungsprüfungsausschusses über die Jahresrechnungen vor, die im vergangenen Monat örtlich geprüft wurden. Der Verwaltungshaushalt 2019 der Gemeinde schließt mit einem Volumen von 12 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt mit 7,2 Millionen Euro. Der Gesamtbetrag des Vermögenshaushaltes resultiert bei den Einnahmen aus dem Haushaltsbetrag von 5,9 Millionen Euro, erhöht um Haushaltsreste in Höhe von 1,3 Millionen Euro, bei den Ausgaben von 6 Millionen zuzüglich nicht verbrauchter Restbeträge von 1,2 Millionen Euro. Bei einem Sollüberschuss von 556.000 Euro können 1,4 Millionen Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt werden, 118.000 Euro mehr als ursprünglich geplant. Bei der Verwaltungsgemeinschaft schließt der Verwaltungshaushalt 2019 mit 2,38 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt mit 184.000 Euro zuzüglich der Ausgabenreste von 415.000 Euro beziehungsweise 191.000 Euro zuzüglich Einnahmereste von 408.000 Euro. Daraus ergeben sich eine Verwaltungsumlage von 1,1 Millionen Euro, eine Schulumlage von 800.000 Euro und Verwaltungskostenbeiträge von 54.000 Euro. Der Finanzausschuss nahm die Zahlen und Ausführungen zustimmend zur Kenntnis und empfahl dem Gemeinderat beziehungsweise der Gemeinschaftsversammlung die Feststellung der vorgestellten Ergebnisse für die Jahresrechnungen 2019. Außerdem wurde der einstimmige Empfehlungsbeschluss gefasst, der Verwaltung für die Jahresrechnung 2019 Entlastung zu erteilen.

Jahresrechnungen 2020 KLEINWALLSTADT. Erfreuliche Zahlen konnte Kämmerer Peter Maidhof für die Marktgemeinde Kleinwallstadt für das Jahr 2020 in der Finanzausschusssitzung am Dienstag verkünden. Trotz der Corona-Pandemie schloss der Verwaltungshaushalt mit 12,4 Millionen Euro und damit 830.000 Euro höher als erwartet ab. Der Vermögenshaushalt schloss bei den Einnahmen mit 2,4 Millionen Euro zuzüglich Haushaltsresten von einer Million Euro, bei den Ausgaben mit 1,5 Millionen plus Haushaltsresten von 1,9 Millionen Euro. Dabei konnte im Verwaltungshaushalt ein Überschuss erzielt werden, der bei einem Ergebnis von 1,4 Millionen Euro den Ansatz von 570.000 Euro deutlich übersteigt. Maidhof erläuterte noch einmal die Faktoren, die zu dem überplanmäßigen Ergebnis beigetragen haben. Der Haushalt 2020 wurde aufgrund der pandemiebedingten Vorgaben relativ spät beschlossen, so dass einige negative Einflüsse bereits eingeplant und damit mit der nötigen Vorsicht veranschlagt werden konnten. Bei der Gewerbesteuer wurde mit Einnahmen von 1,2 Millionen Euro gerechnet, die auch so erzielt werden konnten. Aufgrund der Beschlüsse des Bundes, Gewerbesteuerausfälle zu kompensieren, erhielt die Gemeinde zusätzliche, außerplanmäßige Ausgleichszahlungen von 415.000 Euro. Rund 50.000 Euro über Ansatz lagen die Einnahmen der Gemeinschaftssteuern aus Einkommen- und Umsatzsteuer, 72.000 Euro erhielt die Kommune als Bundeswaldprämie für ihre zertifizierten Waldflächen. Der Vermögenshaushalt schließt mit einer Summe von 3,4 Millionen Euro und damit fast ein Viertel über dem Ansatz ab. Wie in den Jahresrechnungen der vorausgegangenen Jahre konnten laut Maidhof im Vermögenshaushalt alle wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes entweder begonnen, abgeschlossen oder mittels Haushaltsresten in das neue Jahr vorgetragen werden. Im Vergleich zum Gesamtvolumen des Haushaltsplanes schließt das Rechnungsergebnis 2020 der Verwaltungsgemeinschaft Kleinwallstadt gut drei Prozent (94.000 Euro) unter dem Haushaltsansatz ab. Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 2,45 Millionen Euro und fällt damit bedingt durch Minderausgaben von 110.000 Euro niedriger als vorgesehen aus. Die Umlagen der Mitgliedsgemeinden landen in der Summe 70.000 Euro unter Ansatz und entlasten somit deren Haushalte. Die Hälfte der Ausgaben im Verwaltungshaushalt (1,22 Millionen Euro) muss für das beschäftigte Personal ausgegeben werden, 260.000 Euro für die Bewirtschaftung der Gebäude. Im Vermögenshaushalt wurde mit einem Ergebnis von 430.000 Euro eine Punktlandung erzielt. Beide Jahresrechnungsergebnisse wurden von den Ausschussmitgliedern einstimmig zur Kenntnis genommen.