Dariya Panasevych und Arsen Asanov begeistern als Duo Sempre in Sulzbacher St. Anna-Kirche

Pure Magie auf der Gitarre

Sulzbach 28.11.2022 - 16:34 Uhr 2 Min.

Eine Gitarre, vier Hände:Dariya Panasevych und Arsen Asanov sind das Duo Sempre.

»Zwei Gitarren im Einklang« war dann auch passenderweise der Titel der Veranstaltung im Rahmen der 23. Sulzbacher Konzertwoche, die vom 19. bis 27. November stattfand. Das Ambiente des Gotteshauses wie auch dessen Akustik entpuppten sich als wie geschaffen für die feinfühlige Art des Musizierens, wie sie an diesem Abend im Vordergrund stand.

Das international erfolgreiche Duo Sempre besteht aus Dariya Panasevych und Arsen Asanov, die seit rund zehn Jahren zusammen spielen. Zu ihrem Repertoire zählen klassische und moderne Gitarrenwerke und somit Kompositionen des Saiteninstrumentes aus mehreren Jahrhunderten, eigene Transkriptionen von Cembalo- und Klavierstücken sowie eigenes Material. Weitläufiger kann diese Art der Gitarrenpräsentation also kaum gefasst sein. Dass es die beiden dann schafften, jedem Stück einen ganz eigenen Charakter zu verleihen, aber alles Gespielte zusammen genommen in einen schlüssigen, kompletten Rahmen zu setzen war ganz große Kunst.

Bereits der Einstieg - nach einer kurzen Begrüßung von Sulzbachs Drittem Bürgermeister Norbert Elbert, der später dann auch das Schlusswort sprach und sich vom Konzert begeistert zeigte - in Form des ersten Satzes (Allegretto) aus »Palladio« (Karl Jenkins) war pure Magie: Die Art und Weise, wie nuanciert die beiden Musiker das Werk mit Leben füllten, machte dem Titel der Veranstaltung alle Ehre. Ein Qualitätsmerkmal, welches sich durch das komplette - in zwei von einer kleinen Pause unterbrochenen Blöcken geteilte - Konzert hindurchzog: Viel mehr »Einklang« ging und geht kaum.

Spielerische Raffinesse

Um so beeindruckender war das Ganze dann noch, wenn wieselflinke Melodien wie beim Einstieg in »Le Coucou« (Louis-Claude Daquin) in perfekter Harmonie erschallten. Erwähntes Stück wies zudem einen schönen Dynamikverlauf auf, mit voluminösen Ansätzen, welche in träumerische Passagen übergingen, die ihrerseits mit Überraschungsmomenten, in denen das Tempo wieder anzog, gesegnet waren. Dank der überragenden Teamleistung in Sachen verwobener Klanggebilde von Panasevych und Asanov war dies alles kurzweilig inszeniert und mitreißend dargeboten.

Gleiches Maß an spielerischer Raffinesse wohnte der »Sonata K.9« (Domenico Scarlatti) inne. Im Gesamten faszinierte das Duo auch damit, wie edel und anmutig es die ausgewählten Werke erklingen ließ. Die Faszination bestand unter anderem auch darin, dass die virtuose (Spiel-) Technik der Beiden niemals zum Selbstzweck diente, sondern stets dazu genutzt wurde, eingangs erwähnte Gefühle und Gefühlswelten zu transportieren. Eigenes Material wie Asanovs »Aeternum Suite«, zusammengesetzt aus Präludium, Passacaglia und Toccatina, hatte nicht nur einfach neben den großen Werken anderer Urheber Bestand und fiel von seiner Klasse her kein bisschen im direkten Vergleich ab. Im Gegenteil, vielmehr vermochten die Stücke aus eigener Feder in einem sonst von fantastischen Arbeiten anderer Musiker gestalteten Programm eigene Akzente und Höhepunkte zu setzen, was für unvergleichliche kompositorische Handwerkskunst spricht. In jeder Programmhälfte gab es ein eigenes Stück von Asanov, bei dem dies nachgehört werden konnte.

Zu den weiteren zitierten Verfassern, deren Nummern umgesetzt wurden, zählten unter anderem noch Pedro Delgado und Joaquín Rodrigo. Nach einer Menge akustischen Genusses in Form des Streifzugs durch die Geschichte der Gitarrenmusik fiel die Wahl zum Ende hin dann auf die Darbietung von drei Beatles-Songs, welche bestens auf die filigrane Spielweise von Panasevych und Asanov adaptiert wurden. Wer dachte, dass es keine Krönung des Konzerts mehr geben kann, wurde zum Ende hin nochmals überrascht: Die beiden spielten zusammen mühelos, locker und leichtfüßig klingend mit vier Händen auf einer Gitarre.

Marco Burgemeister