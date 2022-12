Darauf einen Glühwein! Warum Weihnachtsmärkte das neue Oktoberfest sind

Miltenberg 09.12.2022 - 11:00 Uhr < 1 Min.

Egal ob im beschaulichen Schloss Emmerichshofen in Kahl (Kreis Aschaffenburg), im weltstädtischen Wien oder im vertrauten Miltenberg. Menschenmassen schieben sich durch breite Straßen und enge Gassen, probieren sich durch abgefahrene Heißgetränke von Apfel-Zimt-Punsch über Glüh-Gin bis hin zu allen möglichen alkoholfreien Säften in den spannendsten Geschmackssorten. Die Angebote an den Verkaufsständen werden begeistert beguckt, obwohl sich da jetzt in den vergangenen zwei Jahren nicht wirklich etwas verändert hat. Honigkerzen, Krippenfiguren aus dem Erzgebirge und warme Puschen - alles schon da gewesen.

Was wurde früher gelästert über dichtes Gedränge und pappig-süßes, lauwarmes Gesöff, das beim Überholen an den Ständen schon mal auf den teuren Mantel schwappte. Über die mit Bratwurstfett und dem Aroma gebrannter Mandeln geschwängerte Luft oder das zehnte Mal "Last Christmas" aus dem Lautsprecher. Und darüber, dass die Buden des Miltenberger Weihnachtsmarkts ja besonders zwischen den Adventswochenenden ein trauriges Bild abgeben, weil sie dann nämlich geschlossen sind.

Das alles scheint dieses Jahr egal. Die Leute wollen raus. Hunderte Menschen auf Tuchfühlung? Egal. Bis zu neun Euro für den Glühwein? Wurscht. Weihnachtsmärkte sind das neue Oktoberfest. Alle wollen hin. Massenevent, wir kommen. Zu lange war der Entzug. Irgendwie schade, dass es das Neun-Euro-Ticket nicht mehr gibt. Wäre doch prima fürs Weihnachtsmarkt-Hopping, nicht nur im Kreis Miltenberg. Das gesparte Geld beim Zug fahren könnte man doch glatt wieder in Alkoholisches investieren. Und dann abends weinselig ins Bett fallen, um von der Weihnachtszeit im nächsten Jahr zu träumen. Denn wie sagte schon der bayerische Kabarettist Toni Lauerer: Der Advent kommt immer wieder. Darauf noch einen Glühwein.

Miriam Schnurr