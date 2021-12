Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Dank Weiterbildung bereit für kommende Herausforderungen

BRK Miltenberg: Engagement dreier Frauen gewürdigt

Miltenberg 02.12.2021

Blumen als Dank für berufliche Weiterbildung überreichen BRK-Kreisgeschäftsführer Edwin Pfeifer und Pflegedienstleiterin Katja Konrad (links) an Mara Friedrich, Iris Holzmeister und Theresa Hillebrand (von links). Foto: Annegret Schmitz

Alle drei eine die Freude an der Arbeit mit und am Menschen sowie im Team.

Mara Friedrich ist seit über zehn Jahren als Verwaltungskauffrau im Pflegebereich für administrative Aufgaben zuständig. Im Sommer 2020 schloss sie eine Weiterbildung zum Fachwirt für Gesundheits- und Sozialwesen ab. Inzwischen ist die 31-Jährige als stellvertretende Sachgebietsleiterin Pflege und Betreuung eingesetzt.

Die 30-jährige Theresa Hillebrand startete 2018 als ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin beim Roten Kreuz. Sie entschied sich für die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung und ist nach deren Abschluss seit Dezember 2020 stellvertretende Pflegedienstleitung im Sachgebiet Pflege und Betreuung.

Iris Holzmeister arbeitet seit 25 Jahren im ambulanten Dienst des Roten Kreuzes, wechselte vor zwei Jahren in die Tagespflege. Die deutliche Zunahme an Patienten mit Demenz ist einer der Gründe, warum sich die 57-Jährige für eine Weiterbildung zur gerontopsychiatrischen Fachkraft entschied.

»Es ist uns wichtig zu zeigen, was hinter der Pflege steckt und nötig ist, damit Pflege in allen Bereichen gut funktioniert«, betonte Pfeifer. Die Weiterbildung der drei Mitarbeiterinnen begrüßte er und bezeichnete sie als nötig, um die Vorschriften und Standards in der ambulanten und stationären Pflege einhalten zu können. Pfeifer: »Mit diesen drei neuen Fachkräften stärken wir unsere Qualität, um die Bürger kompetent zu versorgen.« Als Dank überreichte er mit Pflegedienstleiterin Katja Konrad Blumen und Präsente.

asz