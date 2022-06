Dank Fleiß und Talent erster Platz bei Jugend musiziert

Hanna Arold und Adrian Dederer zu ihrem Erfolg beim Bundeswettbewerb

Hanna Arold (Horn) und Adrian Dederer (Klavier) haben beim Bundeswettwerb "Jugend musiziert" in Oldenburg am 5. Juni den ersten Platz belegt. Was sagen die beiden Preisträger, die beide aktuell den musischen Zweig des Miltenberger Johannes-Butzbach-Gymnasiums besuchen, zu ihrem Erfolg, was sind ihre weiteren Pläne?Hanna Arold: "Der Bundeswettbewerb in präsenter Form war für mich etwas ganz besonderes. Letztes Jahr hat er nur online stattgefunden, da hat man dieses ganze "Bundeswettbewerb-Feeling" gar nicht wirklich gespürt. Am Tag des Vorspiels war ich den ganzen Morgen total aufgeregt, erst als ich dann mit meinem Horn im Einspielraum war, hat sich das langsam gelegt und ich konnte mich auf den Wettbewerb freuen. Bis wir die Ergebnisse (zwei Tage später) erfahren haben, konnte ich vor Aufregung kaum schlafen. Als ich dann erfahren habe, dass wir einen ersten Preis gewonnen haben, konnte ich es kaum glauben, ich war total glücklich. Einen ersten Preis auf Bundesebene zu erlangen, war schon lange ein großes Ziel von mir, umso mehr hat es mich dann eben gefreut, es mit Adrian zu erreichen. Ich freue mich auch auf die ganzen Möglichkeiten die dieser Erfolg mit sich bringt - zum Beispiel die zahlreichen Angebote zu Stipendien für verschiedene Kurse. Es ist auch eine Art Bestätigung für die ganzen Stunden die man alleine oder in Duo-Proben mit üben verbracht hat.". Weiter möchte sie nach eigenen Angaben ihre musikalische Aktivitäten in Form von weiteren Teilnahmen bei "Jugend musiziert" und anderen Wettbewerben, einem Frühstudium an der Hochschule für Musik (HfM) Würzburg (seit 2020) und die Möglichkeiten, die sie dadurch erhält (verschiedene Orchester, etc.), der Beibehaltung des Spiels in verschiedenen Jugendorchestern und dem Besuch von Kammermusik- und Meisterkursen fortsetzen. Zu ihren Zukunftspläne erklärt sie: "Wahrscheinlich Musik studieren und dann am liebsten alles machen, was der Beruf offen hält - solistisch, im Orchester, Kammermusik, Unterrichten.". Adrian Dederer: "Der Wettbewerb war für mich eine wahnsinnig schöne und aufregende Zeit. In der Vorbereitungsphase habe ich sehr viel neues dazugelernt . Natürlich wurde es vor den Wettbewerben hin und wieder mal stressig, allerdings war es ein guter und schöner Stress. Es war eine Zeit die ich nie vergessen werde und ich bin so dankbar dafür das ich so was erleben durfte. Der Erfolg bedeutet mir sehr viel. Er öffnet natürlich neue Türen. Er hat aber auch bewiesen, dass wir alles richtig gemacht haben und das sich alles gelohnt hat. Der Erfolg hat natürlich auch bestätigt das unsere Lehrer Sylvia Ackermann und Waldemar Stockert, die ihr ganzes Herzblut in uns reingesteckt haben, alles richtig gemacht haben.". Ohne Ackermann und Stockert, so Dederer, wäre das Ganze unmöglich zustande gekommen, denn die Förderung , welche die beiden ihm und Arold gegeben hätten, sei nicht selbstverständlich. Er könne gar nicht in Worte fassen, wie dankbar er den beiden Dozenten sei. Zu seinen Zukunftsplänen erklärt Dederer: "Ich werde natürlich weiter Klavier spielen. Allerdings werde ich mir jetzt auch mehr Zeit für Solo Klavier und Saxophon nehmen". Er werde natürlich auch noch mit Hanna weiter musizieren, allerdings sei bei ihm die Priorität eher auf künftiges Solo-Musizieren gerichtet . In beruflicher Hinsicht liege es nahe, im Bereich Musik zu arbeiten. Allerdings sei er momentan noch für alles offen: "Ich bin noch im Gymnasium und habe noch etwas Zeit über meine Berufswahl nachzudenken.", wie er mitteilt. Musik werde aber, egal welchen Beruf er später einmal ausüben werde, für immer ein großer Bestandteil seines Lebens bleiben. Marco Burgemeister