Damit Wanderer im Odenwald wissen, wo's langgeht

Thomas Galm markiert Wanderwege

Der Fränkische Marienweg, ein Pilgerweg quer durch das Frankenland. Allein die nordwestliche Schleife in Odenwald und Spessart geht über ca. 1000 km. Unten Nibelungensteig, ein zertifizierter Qualitätswanderweg im Odenwald von Zwingenberg/Bergstr. bis Freudenberg/Main über 130 km Der Hauptwanderweg 39 des Odenwaldklub von Kirschfurt bis Buchen über 39 km Der Hauptwanderweg 37 des OWK "östlicher Limeswanderweg" geht von Seligenstadt bis Osterburken und ist Teil des gesamten Limeswanderwegs, der entlang des obergermanisch-Rätischen Limes vom Rhein bis zur Donau verläuft. Die untere Markierung steht für die über 100 Kulturwege im Spessart. Besondere Rundwanderwege der Kommunen, die jeweils einen speziellen kulturellen Hintergrund haben. Die oberen Markierungen stehen für andere Rundwanderwege im Spessart Ob getackert, geklebt, genagelt oder auch handgemalt, manchmal treffen sich viele Weg an einem Baum. Doch von weitem sind sie alle schon recht früh zu erkennen. So geht´s am besten: Meistens markieren sie zu zweit. Wegewart und Markierer vom Odenwaldklub Miltenberg Thomas Galm mit seiner Partnerin Uta Faeth beim markieren vom Nibelungensteig mit markanter roter Farbe. 17 km lang ist sein Teilstück von Laudenbach nach Bad König das er immer wieder kontrolliert. Die Markierungszeichen zeigen die ganze Vielfalt der Markierungen in Odenwald und Spessart. Jedes Zeichen steht für einen bestimmten Wanderweg. Selbstverständlich hinterlässt jeder Wegemarkierer auch seine eigene "Handschrift". Dies trifft vor allem auf gemalte Zeichen im Odenwald zu. Oben - Gelbe Ziffern im Kreis: Rundwanderwege der Naturparke, die an Wanderparkplätzen beginnen und enden. Ihr Verlauf ist auf einer Info-Tafel am Parkplatz beschrieben Unten - Hauptwanderweg 24 des Odenwaldklub von TBB bis Heppenheim über 113 km Jugendwanderweg in Bürgstadt, hier rechts abbiegend. Markiert von Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse der Mittelschule Bürgstadt

»Ein guter Markierer geht mehrmals im Jahr raus, kennt alle seine Markierungs-Stellen und schaut ob alle noch in Takt sind«, sagt Thomas Galm (60). Die Aufgabe Wegwart beim Odenwaldklub nimmt er seit vergangenem Jahr mit viel Freude an der Arbeit wahr.

Zu seiner Aufgabe gehört die Betreuung eines Wanderabschnitts von 17 Kilometern Länge, der von Laudenbach nach Bad König verläuft. Die meisten Markierungen im Odenwaldklub werden noch von Hand gemalt. Seine Partnerin Uta Faeth unterstütze ihn häufig bei den Markierungsarbeiten, erzählt der Wegewart.

Von Weitem sichtbar sein

Markierungszeichen müssen gut platziert und in richtiger Höhe angebracht werden. »Sie sollen uns schon von Weitem anschauen«, ist das Motto. Das heißt: Ein Wanderer soll nicht lange nach einem Zeichen suchen müssen, um zu wissen in welche Richtung er gehen muss. Dann nämlich habe man Spaß beim Wandern und könne die Natur genießen.

Bei Neumarkierungen braucht es viele Zeichen pro Kilometer, denn es wird ja in beide Richtungen markiert - freilich ist das auch immer von der jeweiligen örtlichen Gegebenheit abhängig, sagt Thomas Galm. Auch Ortsfremde müssen sich zurecht finden.

Beim Wanderverband Bayern (WVB) ist Josef Eck Fachwart für Wege-Management. Gebietswandervereine wie der Odenwaldklub oder der Spessartbund betreuen ein Netz von über 43 000 Kilometer Wanderwegen in Bayern. Alle Wege sind nach einheitlichen Standards gekennzeichnet und müssen sich jährlichen Stichproben unterziehen. Im Optimalfall heißt das: »Der Weg muss so markiert sein, dass auch ortsfremde Wanderer ohne Kartenmaterial und ohne sich zu verlaufen dem Wanderweg folgen können. Wegweiser informieren den Wanderer über die nächsten Ziele. Sie ersetzen die Markierung nicht, sondern ergänzen diese«, berichtet Josef Eck.

Insbesondere bei zertifizierten Qualitätswanderwegen werde dieser Markierungsstandard vorausgesetzt. Hier erfolgt alle drei Jahre im Rahmen einer Nachzertifizierung eine Überprüfung.

Es gibt wenige Vereine, die wie der Odenwaldklub ihre Markierungen noch an die Bäume malen. Der Spessartbund beispielsweise nagelt die Schilder an Bäume. Die Mehrzahl der Vereine in Bayern setzt auf die Klebemethode. Aber es wird auch getackert, gerade auch dort, wo die Wegewarte immer weniger werden.

BERND ULLRICH