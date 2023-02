Der neun­jäh­ri­ge Tim­my knipst zu­hau­se in Möm­b­ris (Kreis Aschaf­fen­burg) ger­ne das Licht ei­ner De­ko­säu­le mit bun­ten Fi­schen da­rin aus- und wie­der an. Ex­t­ra da­für hat er ei­nen Knopf, den er vom Tisch­chen an sei­nem Roll­stuhl aus be­die­nen kann.