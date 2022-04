Zugfahren mit Fahrrad einfacher machen: Westfrankenbahn bietet zum Saisonstart mehr Service

Parkmöglichkeiten, Reparaturwerkzeug und Digitale Bibliothek

Miltenberg 28.04.2022 - 11:52 Uhr 1 Min.

Pünktlich Start der Radsaison am 30. April hat die Westfrankenbahn verschiedene Angebote und Services für Radfahrer eingerichtet und ausgebaut, welche am Mittwoch stellvertretend am Miltenberger Bahnhof bei einem Vor-Ort-Termin präsentiert wurden (von links): Denis Kollai, Sprecher der Geschäftsleitung der Westfrankenbahn und Leiter Infrastruktur, Manfred Röllinghoff, Vorstand Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) Kreisverband Miltenberg-Aschaffenburg und Fahrgastbeirat, Ulrich Klein, Vorsitzender des Fahrgastbeirats und Manuela Tillier, Vertragsmanagerin Westfrankenbahn.

Während einige der Serviceangebote für Radler am Miltenberger Bahnhof schon länger nutzbar sind, wie zum Beispiel die Garage, gibt es im Jahr 2022 auch viele Neuerungen rund um das Thema »Fahrrad und Zug«. Am Beispiel des sich aktuell noch im Umbau befindenden Bahnhofs der Kreisstadt präsentierte die Westfrankenbahn nun bei einem Vor-Ort-Termin die Möglichkeiten. Mit dabei waren: Denis Kollai, Sprecher der Geschäftsleitung der Westfrankenbahn und Leiter Infrastruktur, Ulrich Klein, Vorsitzender des Fahrgastbeirats, Manfred Röllinghoff, Vorstand Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) Kreisverband Miltenberg-Aschaffenburg und ebenfalls Fahrgastbeirat, Maya Kolonic, Sprecherin Bayern bei der Deutsche Bahn AG und Manuela Tillier, Vertragsmanagerin Westfrankenbahn.

Gerade jetzt zu Beginn der Radsaison sei es Ziel gewesen, den Bahnnutzern das Zugfahren und Reisen in Kombination mit Zweirädern komfortabel zu ermöglichen, erklärte Kollai. Dabei solle der Miltenberger Bahnhof als stellvertretendes Beispiel dienen, darüber hinaus seien auch andere Bahnhöfe mit diversen Möglichkeiten für Radfahrer ausgestattet worden. So bietet die Westfrankenbahn sowohl für Personen, die sich am Bahnhof mit dem Fahrrad aufhalten, solchen, welche ihr Rad am Bahnhof lassen wollen und ohne den Zug betreten und denjenigen, welche ihr Zweirad mit in den Zug nehmen, jeweils diverse Möglichkeiten.

Reparaturkits, Druckluft, Rinnen

Die auf Radfahrer zugeschnittene Ausstattung beginnt an den Bahnsteigen und Wartebereichen selbst: Neben der Fahrradgarage können künftig Räder auch im neuen Rad-Doppelparker am Bahnhof untergebracht werden. Weiter stehen Reparaturkits zur Verfügung, mit denen sich Radler bei Pannen behelfen können. Darüber hinaus gibt es am Bahnsteig Akkuladefächer und einen Gratis-Druckluftservice. Entlang der Treppenbereiche am Bahnhof befinden sich seitlich Rinnen, um darin das Rad komfortabel zu schieben, was den Zugang zu den Zügen mitsamt Rad erleichtert.

Während der Fahrradsaison würden die Züge selbst verlängert, sodass mehr Radler mitreisen können, informierte Kollai. Beim Einstieg in den Zug bieten Schiebetritte komplett ebenerdiges Betreten. Im Inneren der Westfrankenbahnzüge sind nun Schlaufen angebracht, mit denen die Räder während der Fahrt gesichert werden können. Schließlich gibt es während der Reise Angebote, um die Fahrtzeit kurzweilig zu gestalten. Dazu zählt eingangs erwähnte digitale Bibliothek: Anhand einer Abbildung mit Buchrücken, auf denen QR-Codes aufgebracht sind, können Fahrgäste mit der entsprechenden App die Codes scannen und dann Titel wie »Radeln, wo der Main am schönsten ist« oder »Hätte, hätte, Fahrradkette - Schlaue Sprüche rund um's Rad« lesen. Auf Tischchen aufgedruckte Ausflugskarten mit eingezeichneten Radwegen und Sehenswürdigkeiten runden den Service ab.

