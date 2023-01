Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wie das Abenteuerland in Elsenfeld nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund fördert

Kitas im Fokus

Gabriele Sobolewski, die Leiterin des Elsenfelder Kindergartens Abenteuerland, mit einigen ihrer Schützlinge. Die Kinder im Kindergarten Abenteuerland Elsenfeld können sich auf drei Stockwerken nach Herzenslust austoben und ausprobieren. Diese drei Mädchen spielen gerade Büroarbeit.

Ins Abenteuerland gehen viele Kinder mit Migrationshintergrund. »Etwa 45 Prozent sind es derzeit«, schätzt Sobolewski. »Wir hatten schon bis zu 20 verschiedene Nationen.« Aber genau das mache Elsenfeld aus und sei schon immer so gewesen. »Elsenfeld ist Multikulti. Die ganze Welt ist hier zuhause.« Das Abenteuerland ist die größte Kinderbetreuungseinrichtung in Elsenfeld, von denen es insgesamt sieben gibt. 100 Kindergartenkinder und 24 Krippenkinder im Alter von einem bis sechs Jahren werden hier betreut.

24 Mitarbeiter

Eben weil in Elsenfeld schon immer viele verschiedene Kulturen gelebt haben, sei man darauf eingestellt, dass Kinder beispielsweise kaum oder kein Deutsch sprechen. Im Team, das laut Sobolewski derzeit aus 24 Mitarbeitern besteht, sind Erzieher, Kinderpfleger, Heilpädagogen und auch Kollegen mit sonderpädagogischem Hintergrund. Sobolewski als Leiterin ist freigestellt, um sich auf die Organisationsaufgaben konzentrieren zu können. Außerdem nimmt das Abenteuerland am Bund-Förderprojekt Sprach-Kita teil, für das mit Regina Wiegand-Schuck und Katinka Menzel zwei zusätzliche Fachkräfte zuständig sind.

Um die Bedürfnisse der Kinder einzuschätzen, ist Nicole Kaske da: Sie ist für die pädagogische Prozessbegleitung Fachbereich Inklusion zuständig. Kaske unterstützt ihre Kollegen und vermittelt Dolmetscher oder knüpft Kontakt zur Elsenfelder Frühförderstelle, wenn beispielsweise Einzelförderung nötig ist. Das sind zusätzlich bis zu vier Stunden die Woche und kann unter anderem in den Bereichen Logopädie oder Ergotherapie sein. »Da mahlen die Mühlen leider sehr langsam«, so Leiterin Sobolewski. Bis ein Antrag auf Einzelförderung durch sei, könnten schon mal bis zu sechs Monate verstreichen. Kaske pflegt zudem Netzwerke zu Erziehungsberatungsstellen und koordiniert die Elternbegleitung. Wiegand-Schuck hat ein Auge darauf, dass die sprachliche Integration in den Gruppen klappt, ist bei Elterngesprächen dabei.

Im Abenteuerland ist man bemüht, um die Kinder zu fördern und besser zu verstehen. »Da geht es nicht nur um Sprache und Emotionen, sondern um unterschiedliche Kulturen. »Wir gehen zum Beispiel automatisch davon aus, dass jedes Kind mit Messer und Gabel isst. In anderen Ländern ist das vielleicht nicht so.«

Kooperative Eltern

Auch das Kennenlernen der Eltern gehöre dazu. Diese seien zum Großteil alle sehr kooperativ und nehmen die Unterstützung dankbar an. Besonders Formulare ausfüllen und auf Angebote wie die Frühförderstelle hinweisen, sei durch die Sprachbarrieren eine Herausforderung. Aber auch deutsche Eltern sind für Hilfe dankbar. Sobolewski weiß, dass sich in den 35 Jahren, die sie nun schon im Beruf ist, viel getan hat. »Die Eltern sind allesamt gestresster, der Betreuungsbedarf ist gestiegen, weil die Menschen mehr arbeiten müssen.«

Nach den Kindern müsse man viel intensiver schauen und sie begleiten, beispielsweise wenn es darum gehe, Spielregeln zu erklären. Und die Gruppen seien kleiner, damit die Kinder sich untereinander besser kennenlernen und die Erzieher sie genauer unterstützen können.

Der Nachwuchs kann schon ab 7 Uhr morgens gebracht werden und können bis maximal 16.30 Uhr bleiben, freitags bis 15 Uhr. Den Kindern wird hier viel geboten: Die Gruppenräume sind Funktionsräume, die ihr eigenes Thema haben. Da kann gebastelt, gemalt oder getobt werden, auch Ecken für Rollenspiele gibt es. Hier können Kinder zum Beispiel »im Büro arbeiten.« Feste Tagesstrukturen, gemeinsames Frühstück und Mittagessen gehören dazu und zusätzliche Angebote wie Vorschulprogramm oder vor Weihnachten eine Weihnachtswerkstatt.

Das Abenteuerland-Team lobt ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit dem Träger, dem Markt Elsenfeld, der auch für die anderen Betreuungseinrichtungen zuständig ist. Regelmäßig findet unter anderem ein Austausch mit Carina Janetschek vom Referat für Familie, Bildung und Soziales statt. »Der Gemeinderat unterstützt die Kitas, wo er kann. Wir legen Wert darauf, dass die Rahmenbedingungen stimmen.«

Gemeinde tut viel

Elsenfeld habe viel getan dafür, dass Integration und Sprachförderung laufen. Nun hoffte man, dass das 2016 ins Leben gerufene Programm Sprach-Kita auch weiterhin vom Bund gefördert werde. Eigentlich sollte Anfang 2023 die Verantwortung auf die Länder übergehen, wie die Ampel-Regierung im Sommer 2022 beschlossen hat, dann gab es eine Verlängerung bis Mitte 2023. »Insgesamt 170.000 Euro kostet das Projekt den Markt Elsenfeld, davon waren bislang 125.000 Fördermittel, die dann entfallen würden«, so Janetschek.

Trotz aller Hürden arbeiten alle Beteiligten gern im Kinderbetreuungsbereich und Erzieherin ist für Abenteuerland-Leiterin Gabriele Sobolewski ein Traumberuf. »Es ist schön zu sehen, wie Kinder sich zu kleinen Persönlichkeiten entwickeln. Vom Einjährigen bis zum Vorschulkind.«

MIRIAM SCHNURR