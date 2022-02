Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Dachbalken der Vermieterin zu Brennholz verarbeitet

Gericht: Verfahren nach vermeintlichem Diebstahl eingestellt

Obernburg 01.02.2022 - 13:49 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Sein Mandant hätte 14 Jahre in dem Haus gewohnt und nie wäre es zu irgendwelchen Streitigkeiten gekommen, so Anwalt Christopher Jahrsdörfer, der den Beschuldigten vertrat. Mit dem Vermieter sei sogar die Abmachung getroffen worden, das in der Scheune gelagerte Altholz zu verwerten, das neben selbst erworbenem Brennholz verfeuert werden dürfte. Das von dem Beschuldigten bewohnte Haus habe auch nur mit einem Holzofen beheizt werden können. Auch habe der Beklagte sowohl die Scheune als auch das komplette Grundstück nutzen dürfen. Der Ärger habe erst dann begonnen, als der Vermieter starb, und seine Frau und sein Sohn Gebäude und Grundstück als Erben übernahmen. Das Mietverhältnis sei auch nicht im Einvernehmen beendet worden. Es gab eine Räumungsklage, aufgrund derer sein Mandant dann im August des vergangenen Jahres auszog. Im Vorfeld seien einige unschöne Dinge passiert, die der Anwalt dann allerdings nicht weiter ausführte.

Fakt sei, dass sein Mandant die Erlaubnis hatte, das in der Scheune gelagerte Altholz zu verfeuern. Was er dann auch getan habe.

Im Zuge der Beweisaufnahme wurden dann die ehemalige Vermieterin und deren Sohn als Zeugen gehört. Richterin Marie Theres Lochner wollte zunächst von der Zeugin wissen, wann ihr denn der Holzdiebstahl aufgefallen sei. Diese sagte aus, dass sie im Oktober vergangenen Jahres die Scheune "zugemacht" hätten, nachdem sie entrümpelt worden war und ihr Sohn die Dachbalken dort eingelagert hätte. Etwa acht Tage später sei sie zurückgekehrt, um "nach dem Rechten" zu sehen. Dort sei ihr aufgefallen, dass die Scheune zum einen offenstand und zum anderen Sägespäne auf dem Boden lagen, die Dachbalken aber verschwunden waren. Anwalt Jahrsdörfer wollte wissen, ob sie denn von den Absprachen ihres verstorbenen Mannes mit dem Beschuldigten wüsste. Hier reagierte die ehemalige Vermieterin in aggressivem Tonfall. Sie wisse davon nichts, das hätte immer alles ihr Mann geregelt. Ebenso konnte sie nicht beantworten, wo der Beschuldigte damals sein Holz gelagert habe. Auch habe sie nicht gesehen, dass der Beschuldigte das Holz weggenommen habe.

Im Anschluss wurde ihr Sohn vernommen, der mittlerweile das Anwesen bewohnt. Die zehn oder zwölf Dachbalken - die genaue Anzahl wusste er nicht mehr genau - habe er von seinem Cousin geschenkt bekommen. Von seiner Mutter habe er die Erlaubnis bekommen, die Dachbalken in der Scheune einzulagern. Jene Dachbalken habe er anschließend zersägt in der Garage des Beschuldigten gefunden. Anwalt Jahrsdörfer wollte von ihm wissen, ob er von der Vereinbarung des Beschuldigten mit seinem verstorbenen Vater wisse. Dies verneinte er. Während der Befragung durch den Anwalt kam dann auch heraus, dass der Sohn einfach Brennholz aufgeschnitten und aufgesetzt hatte, das dem Beschuldigten gehört hatte.

Jahrsdörfer stellte abschließend fest, dass weder die Vermieterin noch ihr Sohn das Grundstück hätten betreten dürfen, geschweige denn die Scheune hätten "zumachen" dürfen, da beide lediglich ein Notbetretungsrecht hatten. Das Verfahren wurde mit Einverständnis von Staatsanwältin Mariya Vassileva aufgrund §153 eingestellt.

mwz