Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

CSU erobert Elsenfelder Rathaus zwei Jahre nach der Wahl

Kai Hohmann jetzt Parteimitglied

Elsenfeld 20.01.2022 - 17:25 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der amtierende Bürgermeister Kai Hohmann vor dem Elsenfelder Rathaus. In diesen Tagen begeht die Gemeinde ein besonderes Jubiläum, nämlich "50 Jahre "Großgemeinde Elsenfeld".

Kai Hohmann machte vor und nach der Wahl keinen Hehl aus seiner Nähe zur CSU. Er war von ihr als Kandidat nominiert worden. »Alt-Bürgermeister Helmut Oberle hat mich damals gefragt, ob ich kandidieren will«, erzählt er zum Hergang. Lange Zeit war er aber kein Mitglied der Partei. »Ich wollte mir erst anschauen, wie die Zusammenarbeit mit dem Ortsverband läuft.« Im Spätherbst habe er sich für den Eintritt in die Partei entschieden. »Ich habe in der CSU eine Heimat und Unterstützung gefunden, ich schätze dort die Teamarbeit.«

Noch im Sommer 2021 hatte er unserem Medienhaus gesagt, er sei weiter parteilos. Im Zuge unserer jüngsten Berichterstattung wies uns seine Verwaltung nun auf seinen Parteieintritt hin. Hohmanns Nähe zur CSU hat auch immer wieder zu Nachfragen an unsere Redaktion geführt. Denn in seiner Funktion als Rathauschef und Repräsentant der Gemeinde beschrieben wir ihn als parteilos, da er kein Mitglied der CSU war.

Andererseits war Hohmann selbst im Ratssystem des Gemeinderats als Mitglied der CSU-Fraktion geführt worden. Das ist in der Kommunalpolitik möglich, ohne ein Parteibuch zu besitzen. Im Rat benutzte er Wendungen wie: »Wir als CSU sind der Meinung...« - das wollten wir nicht verschweigen.

Manche Leser irritierte denn auch, dass wir ihn stellenweise parteilos nannten. Für sie legte das Verhalten von ihm und der CSU nahe, er sei Parteimitglied: Die CSU Elsenfeld präsentiert ihn schon lange als »Unser Bürgermeister« auf ihrer Internetseite; dort hat er auch eine parteieigene Mailadresse. Der Bürgermeister warb zudem im Bundestagswahlkampf auf Plakaten für den CSU-Kandidaten Alexander Hoffmann.

Andere Elsenfelder melden sich nun überrascht über Hohmanns CSU-Eintritt, hatten sie ihn doch im Jahr 2020 als Parteilosen gewählt. Sie hatten sich womöglich mehr parteipolitische Neutralität erhofft. Das kann durchaus wahlentscheidend gewesen sein: Hohmann gewann mit 51,3 Prozent der Stimmen nur knapp - und zwar als ehemaliger Kämmerer der Gemeinde gegen seinen Ex-Chef Matthias Luxem (UBV).

Hohmann sagt auf Nachfrage: »Ich glaube, dass ich in zwei Jahren bewiesen habe, dass ich alle Fraktionen einbeziehe.« Er habe sich den Ruf erarbeitet, dass er da neutral herangehe, sagt er. »Wir heben als Fraktionen auch nicht immer geschlossen die Hand.« Er wolle weiterhin einen Konsens oder Kompromisse im Rat suchen.

Etwas anderes bleibt ihm auch nicht übrig. Eine Mehrheit im Gemeinderat sichert sich Hohmann mit seinem Parteieintritt nämlich nicht. Die CSU hat dort mit ihm neun Sitze. Sie ist auf Zusammenarbeit mit UBV (sieben Sitze) oder SPD/Grünen (fünf) angewiesen.

Die Kreis-CSU stellt nun laut ihrer Internetseite 19 Bürgermeister im Kreis Miltenberg. Mit Hohmann eroberte sie die vierte größere Stadt im Kreis - nach Erlenbach (Michael Berninger), Obernburg (Dietmar Fieger) und Miltenberg (Bernd Kahlert). Diese Stellung muss die CSU allerdings in einem Jahr wieder verteidigen: In Erlenbach stehen Bürgermeisterwahlen im Jahr 2023 an.

Kevin Zahn