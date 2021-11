Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Coverband Double You C rockt Erlenbacher Beavers

Konzert: Erster Auftritt nach zwei Jahren Pause

Erlenbach a.Main 01.11.2021

In bester Spiellaune: Die Coverband Double C hatte sicht- und hörbar Spaß auf der Bühne des Erlenbacher Beavers.

Auch die Band war in bester Spiellaune, hatte sicht- und hörbar Spaß auf der Bühne und interpretierte einen bunten Mix aus der Musik der vergangenen Jahrzehnte. Musikalisch gestalteten die Musiker die anspruchsvollen Rockstücke sehr authentisch und auch gesanglich ist die achtköpfige Band stark aufgestellt. Sängerin Nina Lange begeisterte mit ihren Interpretationen von Stücken von Sängerinnen wie Melissa Etheridge, Lady Gaga und Tina Turner. Dieter Jaschke widmete sich Liedern von Sängern wie Herbert Grönemeyer und Marius Müller Westernhagen. Für die Showeinlagen war er sich im besten Sinne des Wortes für nichts zu schade und hatte immer den Spaß des Publikums im Fokus - ohne den gesanglichen Anspruch aus den Augen zu verlieren. Das Publikum war davon sichtlich begeistert und nutzte jede Gelegenheit zum Mitsingen.

Ergänzt wird die Band seit kurzem durch Sängerin Nicki Schneider, zuvor bei den Grauen Panthern am Mikrofon, die als zweite Stimme und mit Sololiedern, wie dem Stimmungslied "Sex on fire" von Kings of Lion ihre Gesangskünste bewies.

Das Stück "Verdamp lang her" von BAP markierte das Motto des Abends - schließlich war der letzte richtige Konzertabend wirklich lange her. Hoffentlich lässt der nächste musikalische Abend nicht mehr so lange auf sich warten.

Lisa Rüd