Obernburg: Corona zeigt sich gnädig mit Etat

Auswirkungen der Pandemie auf Haushalt 2021 weniger dramatisch als befürchtet – Rücklagen wachsenn

Obernburg 29.09.2021 - 17:00 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Noch 2020 fürchtete Obernburg um seinen finanziellen Aufwärtstrend. Nun kann die Römerstadt zumindest vorerst aufatmen, die Auswirkungen durch das Corona-Virus sind nicht so dramatisch wie befürchtet.

»Der Virus hat in Obernburg finanziell nicht so durchgeschlagen wie befürchtet«, sagt Lucas Markert. »Wir stehen gut da.« Das sind gute Nachrichten. Und doch: »Grund zum Jubeln haben wir nicht«, so der neue Kämmerer. Corona ist alles andere als passé - und kostet. Die Ausgaben wachsen, die Rücklagen schrumpfen. Heute Abend will der Stadtrat den Haushalt verabschieden.

Höhere Überschüsse als 2020

Ein Blick auf die Zahlen: Der Gesamthaushalt 2021 summiert sich auf 31,8 Millionen Euro. 24,65 Millionen Euro stecken im Verwaltungshaushalt, 7,23 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Die Zahlen bewegen sich etwa auf Höhe des Vorjahres (siehe Grafik), das Haushaltsvolumen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 580 000 Euro.

Der Vermögenshaushalt - ein zentraler Baustein zur Finanzierung von Investitionen - speist sich unter anderem aus Überschüssen aus dem Verwaltungshaushalt. In diesem Jahr belaufen die sich auf 2,06 Millionen Euro, 2020 waren es - aufgrund der geschätzten Verluste bei den Steuereinnahmen - lediglich 1,17 Millionen Euro. Als freie Finanzspanne für Investitionen stehen Obernburg 1,44 Millionen Euro zur Verfügung.

Ein Grund für Obernburgs unverhofft gut gefüllten Geldbeutel ist die Gewerbesteuer. »Die Ausfälle sind nicht so dramatisch wie befürchtet«, so Markert. 2,94 Millionen Euro spülte sie 2020 in die Stadtkasse, gerechnet hatte die Kämmerei mit 1,7. Markerts Vorgängerin Sabine Geutner hatte wegen Corona niedrige Zahlen angesetzt. 2019, vor der Pandemie lagen die Überschüsse bei 2,96 Millionen.

Einkommenssteuer bleibt wichtigste Einnahmequelle

In diesem Jahr rechnet Markert mit 2,2 Millionen Euro. Der 44-Jährige bleibt mit seinen Zahlen also »deutlich unter dem Niveau aus Vorkrisenzeiten«. Das wird wohl auch künftig so sein. »Insbesondere bei den Einnahmen aus Einkommen- und Gewerbesteuer werden sich die Folgen der Pandemie in den nächsten Jahren bemerkbar machen«, sagt er. Für die Gewerbesteuer bedeutet das laut Umfrage des Bayerischen Städtetags: ein Minus von mehr als 21 Prozent auch in naher Zukunft.

Die Einkommenssteuer ist die wichtigste Einnahmequelle Obernburgs. Sie steigt seit Jahren. 2020 kletterte sie auf 5,78 Millionen Euro (2019: 5,7). Für das laufende Jahr rechnet Markert mit 5,5 Millionen Euro. Mit einem Minus kalkuliert er auch bei der Schlüsselzuweisung. 2020 erhielt die Stadt noch 1,4 Millionen Euro, in diesem Jahr setzt der Kämmerer 1,28 Millionen Euro an.

Personalkosten steigen moderat

Der dickste Brocken bei den Ausgaben bleiben die Personalkosten. 6,79 Millionen Euro schlagen hier zu Buche, im Vorjahr waren es 6,76. Das Plus fließt vor allem in den Sozial- und Erziehungsdienst. Immer mehr Kinder wollen betreut werden, auch immer früher. Krippenplätze sind gefragt. »Da verzeichnen wir ein wahnsinniges Wachstum«, sagt Markert. Und Personal kostet.

Darüber hinaus sind die Ausgaben mit denen des Vorjahres vergleichbar. Die Sachausgaben - darunter fallen zum Beispiel Versicherungen, aber auch die Bewirtschaftung von Straßen oder Gebäuden - belaufen sich auf 10,55 Millionen Euro (2020: 10,62), die Umlage an den Kreis auf etwa vier Millionen Euro (2020: 3,47).

Investieren will die Stadt 4,73 Millionen Euro (siehe »Zahlen & Fakten«). 2,25 Millionen Euro sind dabei allein für die Kita Abenteuerhaus in Eisenbach vorgesehen. Die Schulden reduzierten sich zum Jahresbeginn auf 5,62 Millionen Euro (2019: 6,87) und Obernburg minimiert seinen Schuldenberg weiter. Die planmäßige Tilgung beträgt etwas mehr als 600 000 Euro, bleiben zum Jahresende fünf Millionen Euro übrig. Macht eine Pro-Kopf-Verschuldung von 575,42 Euro, der Landesdurchschnitt liegt bei 671 Euro.

Kredit wohl erst 2024 notwendig, nicht schon 2022

Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant. 2024 sind die Rücklagen - Stand jetzt - allerdings aufgebraucht, spätestens dann ist eine Finanzspritze vonnöten. Zum Jahresbeginn beliefen sich die Rücklagen auf 5,56 Millionen Euro, in diesem Jahr kommen 1,76 Millionen Euro hinzu. Macht am Jahresende: 7,32 Millionen Euro. Eine stolze Summe - zuletzt war die Stadt davon ausgegangen, dass die Rücklagen zum Jahresende auf 3,8 Millionen schrumpfen. Eine Zuführung war nicht geplant. Doch es gab unter anderen mehr Einnahmen als gedacht. Und weniger Investitionen.

Trotz Corona, trotz Steuerausfällen - Markert bezeichnet Obernburgs Haushaltslage als zufriedenstellend. Mit Blick auf die anhaltende Pandemie bedürfe es jedoch »weiterhin einer permanenten Überprüfung aller Ausgaben auf Notwendigkeit und Dringlichkeit«, schreibt er im Haushaltsplan. Es ist der obligatorische Aufruf zur Sparsamkeit. Zumindest der ist berechenbar.

Der Stadtrat will den Haushalt am heutigen Donnerstag, 30. September, in der Stadthalle, Jahnstraße 7, verabschieden. Beginn: 19 Uhr.

Kathrin Wollenschläger

Zahlen & Fakten: Wichtige Investitionen im Haushalt o Soziale Integrationsstätte: 400 000 Euro o Kindertagesstätte Abenteuerhaus (Eisenbach): 2,25 Millionen Euro o Sanierung Bauhofgebäude: 210 000 Euro o Wasserversorgung (Tiefbaumaßnahmen): 334 000 Euro o Schulausstattung (digitale Schule): 175 000 Euro o Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen: 147 000 Euro o Freiwillige Feuerwehr (digitale Funkempfänger, Brandmeldeanlage):

82 000 Euro (kwo)