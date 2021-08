Corona und Regen: Viel Platz in Freibädern im Kreis Miltenberg

Kühle Temperaturen und Auflagen dämpfen in Badesaison zeitweise Besucherandrang - Drei Beispiele

Miltenberg 31.08.2021 - 10:47 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Freibad in Amorbach an einem Regentag Das Freibad in Amorbach an einem Regentag

Man muss kein Prophet sein, um die Antworten zu erahnen. Es war nicht nur die Corona-Pandemie mit all ihren Auflagen, sondern besonders auch das schlechte Wetter, das die Zurückhaltung der Besucher verursachte und das keinerlei Anreize bot, die Besucher in Scharen zu einem entspannenden Tag ins Freibad anzulocken.

Bewährtes Zugangskonzept

»Im Vergleich zu Tagen vor Corona sind die Besucherzahlen logischerweise auch aufgrund der einschränkenden Maßnahmen zurückgegangen«, erläutert Caroline Gebler von der Stadt Erlenbach für das dortige Freibad. »Diese Einschränkungen wurden aber von den meisten Besuchern ohne Beanstandungen akzeptiert«, betont Gebler. Das entsprechende Konzept, das von der Stadt bereits 2020 erstellt wurde, hatte sich bewährt und wurde daher wieder übernommen. Hilfreich war vielen Besuchern, dass sie sich zu Hause mit dem digitalen Besucherzählsystem über den Besucherstand informieren und entsprechend agieren konnten.

Ernüchternde Bilanz

Die Zwischenbilanz fällt in allen Bädern ernüchternd aus. »An den besucherstärksten Tagen bei den hochsommerlichen Temperaturen hatten wir nicht weniger Gäste als vor Corona«, berichtet Bürgermeister Peter Schmitt für das Freibad in Amorbach, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern konnte. »Da gab es kaum Veränderungen bei den Besucherzahlen zu den Vorjahren.« Auswirkungen hatten lediglich die Auflagen in Zusammenhang mit der Pandemie: »In der Hitzewoche hatten wir die Situation, dass wir an zwei bis drei Tagen Badewilligen aus Kapazitätsgründen keinen Einlass gewähren konnten, was leider teilweise auf Unverständnis stieß«, so Schmitt weiter.

Die Amorbacher hatten die Zeit im Frühjahr genutzt, das Becken frisch zu streichen und für die Hygienemaßnahmen die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. Als das Bad dann endlich geöffnet werden konnte, hatten sich die Gäste überwiegend an die Regeln gehalten, alleine schon deshalb, damit der Badebetrieb aufrecht erhalten werden kann. »Als untauglich und nicht durchsetzbar hat sich für die Freibadleitung lediglich an den wenigen heißen Tagen das Durchsetzen der Abstandsregeln im Wasser erwiesen«, schränkte Schmitt ein, aber das sei nur selten der Fall gewesen.

Hohes Defizit erwartet

Durch die überwiegend wetterbedingten starken Besucherrückgänge wird in allen befragten Bädern mit einem höheren Defizit gerechnet. »Ein Vorteil war, dass wir den Betrieb trotz verstärkter Auflagen mit dem vorhandenen Personal durchführen konnten«, erklärt Jana Zöller für das Spessartbad in Mönchberg. Dort gab es aufgrund der großen Fläche des Bades von 1600 Quadratmetern keinen Grund, Besuchern den Einlass zu verwehren.

In allen drei Bädern ist geplant, die Badesaison Mitte September zu beenden. Aber Jana Zöller schränkt ein: »Sollte das Wetter jedoch weiterhin so schlecht bleiben, ist eine frühere Schließung nicht ausgeschlossen.« Sieht man sich die Wetterprognose an, bleibt wenig Hoffnung auf Besserung. Deshalb möchte Bürgermeister Thomas Zöller aus Mönchberg noch gerne einen Wunsch hinzufügen: »Bitte wieder besseres Wetter in der Saison 2022.«

Hans-Jürgen Freichel