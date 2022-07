Corona und Einschränkungen: Fast der »Todesstoß« für das Singen an Schulen im Kreis Miltenberg

Hintergrund: Dillinger Modell und was der Präsident des Maintal-Sängerbunds zur Situation sagt

Hermann Arnold, Präsident des Maintal-Sängerbundes, ist zutiefst davon überzeugt, dass die Einrichtung von Chorklassen ein Beitrag sein kann, den Schaden möglichst klein zu halten, den Corona für das gemeinsame Singen angerichtet hat. Sein Statement in Kürze: "Aus meiner Sicht als Verbandspräsident und ehemaliger Musiklehrer an der Realschule ist die Betrachtung des Chorsingens ganzheitlich zu verstehen, neben dem künstlerisch-musikalischen auch der gesundheitliche Aspekt, der leider allzu oft erst mit Verspätung wahrgenommen wird. Man hat erkannt, dass Chorklassen helfen, die Stimme zu schulen, ein besseres Selbstwertgefühl und -vertrauen bei den Kindern zu entwickeln,zum Beispiel Lampenfieber auf der Bühne zu bekämpfen, sich öffentlich zu präsentieren, etc. Gleiches gilt für Menschen, deren Gedächtnis im Alter über das Erinnern an das frühkindliche Singen wieder trainiert wird. Zuhören können, gemeinsam auf einen Klang einschwingen und Dissonanzen harmonisch aufzulösen, sind Erlebnisse, die von Kindern immer wieder beschrieben werden. Dass die Chorarbeit mit Kindern ein fortlaufender, persönlichkeitsbildender Prozess ist, steht außer Frage. Er scheitert aber immer wieder an schulischen Hindernissen, weil Schulleiter Kulturarbeit am ehesten für kürzbar betrachten und so oft eine Kontinuität nicht gewährleistet werden kann."

Ein an der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen erarbeitetes Modell für die Einrichtung von "Chorklassen" in den 5. und 6. Jahrgangsstufen von Gymnasien und Realschulen soll dem gemeinsamen Singen nach den Coronarückschlägen nun Rückenwind verschaffen und auch die Zusammenarbeit zwischen Chören und Schulen stärken. Eltern können für ihr Kind die Aufnahme in eine Chorklasse beantragen. Die konkrete Umsetzung des Projekts nach dem Dillinger Modellentwurf in Grundzügen:

"Die Chorklasse läuft über zwei Jahre, das heißt in der 5. und 6. Klasse. Sie unterscheidet sich zunächst nur im Musikunterricht von einer 'normalen' 5. Klasse. Dieser ist möglichst dreistündig und praxisorientiert. Dabei stehen Singen und der Umgang mit der eigenen Stimme im Vordergrund. Die Lehrplaninhalte werden auf das Wesentliche reduziert und, soweit es möglich ist, praktisch durchgenommen. Geeignet für die Chorklasse ist jedes Kind, da keine musikalischen Vorkenntnisse nötig sind. Spaß am Singen sollte vorhanden sein."

