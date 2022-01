Corona-Fallzahlen im Landkreis Miltenberg

Aufteilung nach Gemeinden

Miltenberg Corona 14.01.2022 - 11:41 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Anzahl der bekannt gewordenen Coronavirus-Infektionen beläuft sich auf 12.045 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis derzeit bei 476,1 (Quelle: RKI, Stand 14.01.2022, 03:20 Uhr).

Die Verteilung der 1.041 festgestellten Infektionsfälle (Stand 13.01.2022) auf die 32 Gemeinden und Städte des Landkreises Miltenberg:

Bestätigte Infektionen In Bearbeitung 601 Altenbuch 12 Klingenberg 65 Amorbach 37 Laudenbach 9 Bürgstadt 17 Leidersbach 39 Collenberg 7 Miltenberg 73 Dorfprozelten 7 Mömlingen 44 Eichenbühl 19 Mönchberg 29 Elesenfeld 89 Neunkichen 5 Erlenbach 128 Niedernberg 31 Eschau 24 Obernburg 51 Faulbach 58 Röllbach 4 Großheubach 35 Rüdenau 4 Großwallstadt 28 Schneeberg 18 Hausen 12 Stadtprozelten 10 092 Kirchzell 8 Sulzbach 42 Kleinheubach 9 Weilnach 22 Kleinwallstadt 53 Wörth 54

Sowie eine Gruppierung nach Altersstufen der aktuell in Isolation und Überwachung befindlichen Indexpersonen und aller Infektionen.

Altersstaffelung Bestätigte Infektionen Gesamt In Bearbeitung Gesamt 1041 1.204 Jünger 6 Jahre 36 439 von 6 bis 11 Jahren 102 935 von 12 bis 15 Jahren 85 645 von 16 bis 19 Jahren 113 766 von 20 bis 34 Jahren 256 2.569 von 35 bis 59 Jahren 334 4.485 von 60 bis 79 Jahren 63 1.537 über 80 Jahre 21 668

Für die Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen stehen die Arztpraxen nach entsprechender Terminvereinbarung zur Verfügung. Im Bayerischen Impfzentrum des Landkreises Miltenberg ist die Registrierung zur Impfung unter www.impfzentren.bayern möglich sowie alternativ für Personen ohne Internetanschluss telefonisch unter der Servicenummer 09371 501-750 von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr.

Das Servicetelefon Corona des Landratsamtes beantwortet alle Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus – auch zur Anmeldung für die PCR- oder Schnelltests – unter der Nummer 09371 501-716 zu folgenden Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. Antworten zu allen Fragen rund um das Corona-Geschehen und die rechtlichen Vorgaben in Bayern erhalten die Bürgerinnen und Bürger über die Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung. Sie ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 089 122 220 zu erreichen.

Fragen und Meldungen von positiv Getesteten sowie möglichen Kontaktpersonen sollen bevorzugt per E-Mail direkt unter infektionsschutz@lra-mil.de an das Gesundheitsamt gestellt werden. Bei Krankheitssymptomen werden die Betroffenen gebeten, sich an den Hausarzt/die Hausärztin oder telefonisch an den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 zu wenden.

