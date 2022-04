Corona-Einfluss: Zahl der Ausleihen weiter gesunken

Sulzbach. Mit folgenden Themen hat sich der Sulzbacher Gemeinderat in seiner Sitzung ebenfalls beschäftigt:

Ruheforst: Bürgermeister Martín Stock (CSU) erinnerte an den Ortstermin am 23. März. Viele Dornauer Bürger waren gekommen, um sich zu informieren. In Sulzbach und speziell in Dornau gebe es starke Bedenken gegen das Projekt, insbesondere wegen der Andienung und des erwarteten Verkehrs, betonte Stock. Er wolle das Interesse der betroffenen Anlieger schützen. Die Bedenken werde er der Gemeinde Kleinwallstadt schriftlich mitteilen, eine Unterschriftsliste an den Bürgermeister übergeben und auf den Schutz der Dornauer Bürger hinweisen.

Bebauungsplan: Zugestimmt wurde den eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan »Zwischen Haupt- und Hinterer Dorfstraße - nördlicher Teil«. Der Entwurf wird nun erneut öffentlich ausgelegt.

Umweltbeauftragte: Die Amtszeit der derzeitigen Umweltbeauftragten Adolf Pabst und Manfred Knippel endet am 30. April. Eine weitere Amtszeit möchten sie nicht mehr ausüben. Zu neuen Umweltbeauftragten wurden Johanna Leisner und Alexander Heß bestellt. Sollten in absehbarer Zeit noch zusätzliche Bewerbungen für das Ehrenamt eingehen, besteht die Möglichkeit, das Team zu erweitern.

Sozialgenossenschaft: Sulzbach wird der neu gegründeten Sozialgenossenschaft MILSG nicht beitreten. Das hat der Rat einstimmt beschlossen. Die Gemeinde sei im sozialen Bereich durch gemeindliche Einrichtungen wie Jugendtreff, Seniorenbegegnung, Sozialkreis, ortsansässige Caritas, BRK und Feuerwehr gut aufgestellt, hieß es im Rat. Auch hätten die angesprochenen gesellschaftlichen und sozialen Themen wie Umweltschutz, digitale Vernetzung, soziale Angebote und Unterstützung Ehrenamtlicher beim Markt Sulzbach bereits jetzt einen hohen Stellenwert.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine:

Seit Kriegsbeginn wurden 50 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Gemeinde registriert, die privat untergebracht sind. Die Verwaltung hat für die Neubürger eine Willkommenstasche mit einem Geschenk für die Kinder, einem Ortsplan sowie einschlägigen Informationen und Unterlagen zu Hilfsangeboten in deutscher, englischer und ukrainischer Sprache erstellt. Ausgegeben wird sie bei der Anmeldung im Bürgerservicebüro. Gleichzeitig wird im Auftrag des Landratsamtes ein Begrüßungsgeld als Handvorschuss ausgezahlt. Damit sollen die Besorgungen des täglichen Bedarfs getätigt werden. Am 23. März fand ein erstes Treffen mit Vertretern der Verwaltung, der Fraktionen des Marktgemeinderates, des Jugendtreffs, der Schule sowie des Sozialkreises zu einem Erfahrungsaustausch statt. Die Gemeinde lädt für Montag, 4. April, ab 15 Uhr ukrainischen Flüchtlinge, Gastfamilien sowie ehrenamtliche Helfer zu einem Begrüßungstreffen in den Saal der Braunwarthsmühle ein. Der Rat beschloss, dem Sozialkreis einen Sonderzuschuss in Höhe von 5000 Euro für seine Arbeit zu gewähren.

Rathaus: Wegen der hohen Inzidenzen gelten im Rathaus und in gemeindlichen Gebäuden weiterhin 3G-Regel und Maskenpflicht auf den Gängen und den Begegnungsflächen.

Herigoyen-Schule: Der Bau der Feuerwehrzufahrt an der Herigoyen-Schule wird in den Sommerferien beginnen. Dauer: drei Wochen. Neue Konrektorin der Herigoyen-Schule ist Manuela Dietrich. Sie war bisher bereits als Lehrkraft an der Schule tätig.

Hohe Warte: Gegen die beabsichtigte Eingliederung des gemeindefreien Gebiets der Hohen Warte gibt es keine Einwände der beteiligten Gemeinden mehr. Der Rechtsstreit kann nach etlichen Jahren einvernehmlich beendet werden. Es wird nun eine Vereinbarung getroffen. ro