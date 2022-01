Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Corona-Bonus für Leidersbacher Vereine

Gemeinderat beschließt Sonderförderung

Leidersbach 19.01.2022

Die neuen Leidersbacher Gemeinderäte: Markus Weiß (CSU), Axel Bodsch (CSU), Sabine Bramm (CWG) und Daniel Muschik (CSU, von links).

Vereine können mit einer maximalen Gesamtsumme in Höhe von 16.000 Euro für entgangene Einnahmen aus den Jahren 2020 und 2021 gefördert werden. Die Höchstförderung ist auf 400 Euro begrenzt. Antragsberechtigt ist jeder Verein im Sinne der Jugendförderrichtlinie und wenn er einen nachhaltigen Beitrag zum kulturellen und sportlichen Leben in der Gemeinde Leidersbach leistet (inklusive Rettungs- und Feuerwehrdienste sowie soziale Vereine). Über die Anträge wird dann im Hauptausschuss entschieden.

Wie Johannes Stapf (CWG) erläuterte, sollen Vereine pauschal gefördert werden, die beispielsweise regelmäßig gewinnorientierte Veranstaltungen organisieren, um so ihre laufenden Kosten bestreiten zu können. Die CWG hatte hier eine pauschale Förderung von 200 Euro vorgeschlagen. Zum anderen solle die Förderung gemäß der »Richtlinie der Gemeinde Leidersbach zur Förderung der Jugendarbeit« für jedes Vereinsmitglied unter 18 Jahren verdoppelt werden. Der Betrag würde sich dann auf 24 Euro belaufen.

Die Fraktionen von UBL und CSU stimmten der Verdopplung der Förderung zu. Klärungsbedarf sahen Andreas Schmitt und Markus Weiß allerdings bei der pauschalen Förderung der Vereine, da es verschiedene Vereine gebe, die durchs Raster fallen würden. Bürgermeister Michael Schüssler wies darauf hin, dass es auch für Vereine Sonderförderungsmöglichkeiten gibt.

Jörg Frieß (SPD) stellte heraus, dass insbesondere die Fußballvereine unter der Pandemie gelitten, gleichzeitig aber auch investiert hätten. Er regte an, die Pauschalförderung gezielt zu vergeben statt diese »mit der Gießkanne auszuschütten«. Heiko Süß (UBL) hatte außerdem Bedenken, dass es bei einer Einschränkung Unruhe geben könnte. Sein Fraktionskollege Mario Sommer regte an, dass die Vereine einen Antrag stellen können, um in den Genuss einer Förderung zu kommen.

Miriam Weitz