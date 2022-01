Cordenka im ICO Obernburg setzt seine Neuaufstellung im Schutzschirmverfahren fort

Geschäftsbetrieb und die Produktion des Unternehmens läuft nach Angaben des Sprechers ohne Einschränkungen weiter

Der Geschäftsbetrieb und die Produktion des Unternehmens läuft nach Angaben des Sprechers ohne Einschränkungen weiter. „Alle Aufträge werden wie geplant bearbeitet, produziert und geliefert. Unsere Kunden erhalten weiterhin die qualitativ hochwertigen Produkte, die sie von uns kennen“, sagt Karl Hammer, der Vorstandsvorsitzende von Cordenka. „Unser Gesellschafter, der chinesische Private Equity-Fonds Beautiful Mind Capital, hat uns versichert, dass er die Neuaufstellung mittragen wird und langfristig zu Cordenka steht.“

Das Hauptprodukt von Cordenka ist Rayon, eine hochfeste Faser auf Cellulosebasis, die hauptsächlich als Verstärkungsmaterial in Hochleistungsreifen und daneben in mechanischen Gummiwaren, Verbundwerkstoffen und Agraranwendungen eingesetzt wird.

„Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie ebenso wie die explodierenden Energiekosten – insbesondere die Gaspreise, aber auch Abgaben für das EEG und CO2-Zertifikate – und gleichzeitig die weltweiten Lieferkettenprobleme sind auch an uns nicht spurlos vorübergegangen. Sie sorgen zudem dafür, dass die großen Automobilhersteller aktuell deutlich weniger Fahrzeuge herstellen als normal. Und weniger Autos bedeuten natürlich auch weniger Reifen“, sagt Karl Hammer. „Als führender Zulieferer für die weltweit größten Hersteller von Reifen sind wir daher von der generellen Krise in der Automobilbranche stark betroffen, auch wenn wir zunehmend auch in anderen Branchen Kunden gewinnen. Wir haben schon früh damit begonnen, unsere Produktionskapazitäten und -prozesse an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen und machen nun bei unserer Neuaufstellung den nächsten Schritt.“

Ziel ist es, das Schutzschirmverfahren zügig mit einem Sanierungsplan abzuschließen. Diesen wird die Geschäftsführung mit Unterstützung des Sanierungsexperten Detlef Specovius von Schultze & Braun innerhalb der nächsten drei Monate erarbeiten und dem Gericht vorlegen. Die Löhne und Gehälter der rund 600 Mitarbeiter sind laut Specovius gesichert. „Wir werden den eingeschlagenen Weg fortsetzen, und wir sind uns sicher, dass wir Cordenka durch die hohe Qualität unserer Produkte, unsere langjährige Industrieexpertise sowie unsere große Innovationskraft nachhaltig und zukunftsfähig aufstellen können. Wir sind und bleiben der führende Hersteller von technischem Rayon, der veranwortungsvolle Arbeitgeber unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der verlässliche Partner unserer Kunden und Zulieferer“, sagen Hammer und Specovius.

Von Seiten des Gerichts begleitet Marcus Winkler von der Kanzlei Winkler Gossak das Schutzschirmverfahren. Er wurde zum vorläufigen Sachwalter bestellt und wird die Geschäftsführung im Rahmen des Schutzschirmverfahrens beaufsichtigen und konstruktiv begleiten. „Die Ausgangslage des Unternehmens und die bereits eingeleiteten Maßnahmen sind eine gute Ausgangslage für die angestrebte Neuausrichtung von Cordenka“, so Winkler.

Nach Angaben eines Unternehmenssprechers habe die Neuausrichtung von Cordenka bereits erste Erfolge gezeigt. So haben sich die Umsätze und Erträge des Unternehmens nach einem starken Rückgang im Jahr 2020 im Verlauf des Jahres 2021 wieder stabilisiert. Für 2022 wird mit einer weiter steigenden Nachfrage nach Rayon gerechnet – gerade auch, da Rayon als biobasierte und biologisch abbaubare Faser gegenüber Fasern auf Basis von Plastik in punkto Nachhaltigkeit, Einsatzmöglichkeiten und Leistungsfähigkeit zahlreiche Vorteile habe.

Das Schutzschirmverfahren ist eine besondere Verfahrensart des deutschen Insolvenzrechts. Es verbindet die vorläufige Eigenverwaltung mit dem Ziel der frühzeitigen Vorlage eines Insolvenzplans, um hierdurch eine Sanierung von Unternehmen zu erleichtern.

