Containerweise Abfall gesammelt

"Wir räumen unserem Landkreis auf": Viele Teilnehmer in Kleinwallstadt, Wörth, Dorfprozelten und Niedernberg

Miltenberg 21.09.2022 - 18:19 Uhr < 1 Min.

Das Ergebnis der Flursäuberungsaktion in Amorbach: Mehrere Reifen und säckeweise Abfall, die anschließend ordnungsgemäß entsorgt wurden. Foto: Tobias Laske

Containerweise habe der Abfall entsorgt werden müssen, der zum Vorschein kam. Drahtrollen, Flaschen, Radkappen, diverse Kleidungsstücke, ein kompletter Hasenkasten, Getränkedosen, Zigarettenverpackungen - all diese Gegenstände wurden alleine in Leidersbach gefunden, wo unter anderem die Feuerwehr Roßbach unterwegs war, unterstützt von den Kleinen der Kinderfeuerwehr, so das Landratsamt weiter. Sie hätten auch zahlreiche Zigarettenkippen im Wald gefunden - ein Unding angesichts des Trockenheit im Sommer, während der der kleinste Funke genüge, um einen kompletten Wald abzufackeln. In allen Kommunen sei viel Müll entdeckt, zusammengetragen und dank Spenden verschiedener Containerfirmen im Landkreis, der Mithilfe der örtlichen Bauhöfe und der Kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises Miltenberg nun auch ordnungsgemäß entsorgt worden.

Die Aufräumaktion hatte ursprünglich im März 2022 stattfinden sollen, war aber coronabedingt auf den September verschoben worden. In Elsenfeld war bereits im Frühjahr gesammelt worden, dem Landratsamt hatten fast alle Gemeinden für den vergangenen Samstag Aktionen gemeldet. Bis Dienstag, 20. September, wurden besonders hohe Teilnehmerzahlen aus Kleinwallstadt (73 + 390 Schüler) sowie Wörth (320 Schüler), Dorfprozelten (150) und Niedernberg (135) übermittelt, meldet das Landratsamt.

Unabhängig von den Teilnehmerzahlen ist Landrat Jens Marco Scherf allen Helfern dankbar, dass sie gemeinsam angepackt haben, um die Heimat von Müll und Unrat zu befreien. "Möge dieses gute Beispiel den wenigen ein schlechtes Gewissen machen, die derart verantwortungslos ihren Müll in der Natur entsorgen, auf dass sie das in Zukunft nicht mehr tun", so der Landrat.

lml