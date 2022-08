Conny und die Sonntagsfahrer schwelgen in Sulzbach in musikalischen Erinnerungen

Zurück in die Zeit von »Marina«

Sulzbach 01.08.2022 - 16:25 Uhr 2 Min.

So wurden früher Fotos gemacht: Conny und die Sonntagsfahrer bauen eine kleine Schauspieleinlage in ihr Konzert in Sulzbach ein.

Stolze 120 Zuhörer waren versammelt, um der Band nicht nur zu lauschen, sondern ein Mitmachkonzert der besonderen Art zu erleben. Kleine Bühnenrequisiten, hier ein Retrosessel, da ein alter Reisekoffer und die authentischen Musiker rund um die Sängerin Andrea Graf in ihrer Rolle als 50er-Jahre-Mädel Conny ließen die Zuhörer zurück in ihre Vergangenheit reisen. Die meisten Zuhörer dürften die deutschen Schlager aus ihrer Jugend kennen.

Die Band machte die Zeitreise perfekt. Andrea Graf schlüpfte authentisch in die Rolle der kecken, braven und immer zu fröhlichen Conny. Stimmlich gut ins Genre passend schmetterte sie Lieder wie »Ich will nen Cowboy als Mann« von Gitte. Im Zusammenspiel mit ihren Mitmusikern blieb sie stets in der Rolle, ordnete sich hervorragend in den Backgroundgesang ein, wenn Rainer Heindl den Hauptgesangspart übernahm. Rainer Heindl stand als Peter, angelehnt an den mehrfach erwähnten Peter Alexander, dessen Originalanzüge die Musiker trugen, auf der Bühne. Mit cooler Tolle, Gitarre, gutem Gesang und nicht zuletzt einer Menge Schmelz in der Stimme, rockte er auch mal einen Rock´n´Roll-Klassiker und sang unter anderem »Marina« von Rocco Granata. Thomas Stoiber als Alexander dürfte mit der Brille, dem perfekt gespielten Akkordeon und den präsentierten Gedichten den Beschützerinstinkt geweckt haben. Der geerdete Steffen Zünkeler alias Freddy, war sich für keine Gesichtsentgleisung zu schade, zupfte munter den Kontrabass und ließ seine sanfte Stimme immer wieder im mehrstimmigen Gesang erklingen.

Die Musik stand deutlich im Vordergrund, die Unterhaltungseinlagen, kleine Werbejingles, Witze ganz im Stile der Filme aus dieser Zeit unterstützte den Abend, ließ nie Langeweile in den rund zweieinhalb Stunden aufkommen. Der Qualitätsanspruch der Musiker war erstaunlich hoch - die gebotene Gesangsqualität im Publikum nicht minder. Viele Chorsänger und Hobbymusiker befanden sich auf den Stühlen und ab dem ersten Takt sicht- und hörbar in ihrem Element. Conny und ihre Jungs ließen dem Publikum Raum zum Mitsingen, Mitklatschen und Schnipsen. Sorgten aber auch immer wieder für musikalische Glanzmomente, allen voran der mehrstimmige Gesang, gerne auch mal rein a cappella am Schluss oder Beginn - kein Wunder bei allesamt erfahrenen und studierten Musikern.

Sängerin Andrea Graf ist als Letzte zur Kombo gekommen, die auch Musiktheater anbietet und auch bei Fastnachtsveranstaltungen im Fernsehen schon zu sehen war. Nach Sulzbach hat sie Birgitte Erna Maria Funk von Stilvolle Gastkunst gebracht - mit zweieinhalb Jahren Wartepause. Der ursprüngliche Auftritt war im Mai 2020 geplant und dank Corona ins Wasser gefallen. Doch genau diese harmlose Leichtigkeit der Nachkriegszeit, die seichten Texte, die Sehnsucht nach dem Urlaubsland Italien passte in die aktuelle Stimmung des Publikums, dem aktuellen Sehnen nach Veranstaltungen, Urlaub, Normalität. Begeistert ließen sie die fünf Musiker erst nach zwei Zugaben gehen, um sie dann im Vorraum am Infostand gleich mit Autogrammwünschen und CD-Käufen wieder in Beschlag zu nehmen.

Lisa Rüd