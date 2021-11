Computer überwachen den Einsatz von Streusalz

Verkehr: Vorbereitungen auf den Winterdienst laufen seit August - Straßenmeisterei Bad König gibt Einblick

Bad König 14.11.2021

Die Fahrzeuge stehen einsatzbereit. Bis zu vier Kubikmeter Streusalz kann dieses Räum- und Streufahrzeug laden. Foto: Manfred Giebenhain

Die Vorbereitungen hierfür liefen bereits seit August, ergänzte Sascha Schwinn, Leiter der Verbund-Straßenmeisterei Bad König und Beerfelden. 14 Mitarbeiter seien darauf geschult, das Streckennetz für den Raum Bad König, das bis an die Landesgrenze heranreiche, von Eis und Schnee zu befreien. Hierfür kämen sechs eigene Fahrzeuge zum Einsatz; ergänzt von drei Fahrzeugen eines Fremdunternehmens. Das eingesetzte Personal sei, beginnend zwischen ein und 1.30 Uhr in der Nacht, im Schichtbetrieb unterwegs. Nach festgelegten Routen strömten die Fahrzeuge in alle Himmelsrichtungen aus, um mit einem ersten Durchgang aller Bundes-, Landes- und Kreisstraßen gegen 6 Uhr fertig sein zu können. Wie Vogel erläuterte, erfolge, je nach Witterungsverhältnissen, alles noch einmal von vorne; gegebenenfalls bis in die nächsten Nachtstunden hinein.

Seine Informationen beziehe Hessen Mobil über das Straßenzustands- und Wetter-Informationssystem Swis des Deutschen Wetterdienstes, das sowohl regionale Prognosen als auch Wetterwarnmeldungen verbreite. Ferner griffen die Straßenmeistereien auf Daten von Glättemeldeanlagen im hessischen Straßennetz zurück, die Untergrund- und Lufttemperatur sowie Luft- und Fahrbahnfeuchte messen. Bewährt habe sich ein Streusalz mit einem Laugenanteil von 30 Prozent. "Es haftet besser, verbessert den Auftauprozess von Eis und kann daher sparsamer und damit umweltfreundlicher eingesetzt werden", so Schwinn. Idealerweise genüge ein Teelöffel des Feuchtsalzes F30 für einen Quadratmeter Straßenbelag. Um möglichst wenig Salz zu verbrauchen, nutze Hessen Mobil zusätzlich eine computergesteuerte Streutechnik. Auf Nachfrage erklärte Vogel, dass eine vor Jahren getroffene Verwaltungsvereinbarung mit den bayerischen Kollegen sich bei der Zusammenarbeit im Grenzraum bewährt habe. So werde beispielsweise in diesem Winter die Straße nach Boxbrunn von hessischer Seite her bis zur Baustelle mitversorgt. Davon unabhängig habe man die Höhenlagen der Bundesstraße 47 sowie auf anderen Odenwaldhöhen besonders im Blick.

Manfred Giebenhain