Comeback für Wörther Schloss in weiter Ferne

Investor legt Stadtrat aktualisierte Planung für SAF-Gelände vor

Virtuelle Ansicht von der Schlosswiese aus. Blick auf die geplante Neubebauung am Wörther Mainufer von Erlenbach aus.

»Egal was für Wünsche in diesem Zusammenhang geäußert wurden, am Ende des Tages würde die Nutzung der Gebäude Grundlage der Planungen sein und da wäre eine U-förmige Gebäudestruktur um den Schlossturm nicht hilfreich«, erklärte Bürgermeister Andreas Fath-Halbig die Haltung des Investors. In dem neu entstehenden Quartier soll der Baucharakter der Altstadt aufgenommen und modern weiterentwickelt werden.

Zufahrt von der Landstraße

Roland Baum, Geschäftsführer der H+B Hallen- und Bodenentwicklungsgesellschaft aus Aschaffenburg, referierte, später unterstützt von Architekt Bernd Müller, darüber, was auf dem Gelände entstehen solle. Der einzige Unterschied zu den bisher bekannten Planungen liege darin, dass auf dem Gelände mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Nahversorger seine Produkte anbieten werde, da kein Unternehmen dafür gewonnen werden konnte. Für diesen Bereich musste eine neue Nutzung konzipiert werden.

Die Gesamtplanung für das Gelände blieb vage. Dem Gremium wurden keine konkreten Ausführungsplanungen der einzelnen Baukörper vorgelegt. Lediglich mündlich wurden die einzelnen Bereiche erläutert. Zufahrten auf das Gelände seien über sie Rathausstraße und die Landstraße möglich. Um die Verkehrsströme zu lenken und den Fußgängern einen besseren Schutz zu gewähren, werde überlegt, eine allgemeine Zufahrt lediglich über die Landstraße zu ermöglichen und die über die Rathausstraße mit versenkbaren Pollern einzuschränken und nur für Rettungsfahrzeuge freizugeben.

In den Baufeldern 1 und 2 sollen Wohnungen entstehen, im Feld 3 die Sozialimmobile in H-Form. Neu überplant wurde das Viertel, das für die Nahversorgung vorgesehen war. In diesem Bereich sollen neben weiteren Wohnungen dann zusätzliche Parkplätze eventuell in einem kleinen Parkdeck entstehen. Das dort befindliche alte SAF-Verwaltungsgebäude könne erhalten bleiben.

Dreigeschossig mit Pultdächern

Festgelegt seien die maximale Höhe der Gebäude und die Ausführung der Dächer als Pultdach. Das Wasserwirtschaftsamt wünsche sich einen Abstand von fünf Metern von der Mauer zur Wohnbebauung. Um den Altstadtcharakter beizubehalten, sollen alle Häuser in kleineren Einheiten etwa gleich groß errichtet werden und maximal dreigeschossig sein, ohne dass bereits dafür feste Abmessungen festgelegt wurden. Allerdings sei angedacht, dass die einzelnen Häuser miteinander verbunden werden.

Mit diesem Konzept über die Auflösung der gewerblichen Nutzung des Geländes und der Entwicklung hin zu einer Wohnbebauung sei die Grundlage für die weitere Vorgehensweise gelegt. Jetzt müsse mit den zuständigen Behörden die Realisierbarkeit abgesprochen und deren Auflagen im weiteren Verfahren berücksichtigt werden. Erst danach könne dann mit den konkreten Planungen begonnen werden.

Fragen aus dem Gremium wurden von Baum und Müller beantwortet, allerdings unter dem Vorbehalt, dass die konkrete Ausführung eine andere sein könne als die jetzt erläuterte. Eine größere Diskussion gab es nicht. Nur Steffen Salvenmoser (SPD) merkte an, dass die geplante Bebauung nicht viel mit den Erwartungen zu tun habe, die sich offenbar in der Bevölkerung an die Neugestaltung des Areals knüpfen. Nach dem Bekanntwerden der historischen Schlosspläne im vorigen Jahr hatte sich in einem Main-Echo-Online-Voting eine große Mehrheit für die Idee einer Voll- oder Teilrekonstruktion des Schlosses erwärmen können.

Hans-Jürgen Freichel

Stadtrat in Kürze Bebauungsplan: Zur Änderung des Bebauungsplanes "Untere und Obere Meister" hat das Landratsamt Miltenberg in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass die Maßnahme durch die Erhöhung der Geschossflächenzahl und damit die veränderte Anzahl der Wohneinheiten nicht im vereinfachten Verfahren, sondern nur im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden könne. Aus diesem Grunde müssen die Pläne geändert und neu öffentlich ausgelegt werden. Auftragsvergabe: Die Verwaltung wurde ermächtigt, die Auftragsvergabe für die Zaunanlage am Neubau der Kita Wirbelwind an den günstigsten Anbieter zu vergeben, falls sich die Kosten dafür im kalkulierten Rahmen bewegen. Da die Ausschreibung aufgrund des Wasserschadens später als geplant erfolgte und daher mit erhöhten Preisen aufgrund der jetzigen Marktsituation zu rechnen ist, soll seitens der Verwaltung geprüft werden, ob der Differenzbetrag bei der beteiligten Versicherung geltend gemacht werden kann. Wörth-West II: In dem Neubaugebiet wurde untersucht, ob die vorhandene Entwässerungsanlage für die Größe des geplanten Baugebietes ausreichend dimensioniert sei. Dabei wurde festgestellt, dass eine Entwässerung für die Fläche von 5,8 Hektar und somit eine Bebauung möglich sei und mit den weiteren Planungen hinsichtlich der Kanalisierung begonnen werden könne. Verkehrssituation: Peter Laumeister (CSU) sprach die schwierige Situation für Fußgänger in der Torfeldstraße an. Bürgermeister Fath-Halbig erklärte, dass eine Situation wie in dieser Straße auch in anderen Straßen der Stadt bestehe. Hier soll eine Lösung mit Beteiligung der Anwohner der betreffenden Straßen gesucht werden. Main-Radweg: Markus Denk (SPD) sprach die schwierige Situation auf dem geteilten Fuß- und Radweg entlang des Mains an. Auf diesem engen Weg komme es durch die gemeinsame Nutzung immer wieder durch die schnellen E-Bikes und überhaupt durch den vielen Verkehr zu brenzligen Situationen. Hier müssten dringend entschärfende Maßnahmen eingeleitet werden.