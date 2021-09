Collenberger Wehr bekommt neues Mehrzweckfahrzeug

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, das 24 Jahre alte bisherige Fahrzeug durch ein neues zu ersetzen. Den Zuschlag erhielt die Firma Hensel Fahrzeugbau in Waldbrunn für 123.325,82 brutto. Es gibt einen Zuschuss von der Regierung von Unterfranken in Höhe von 16.300 Euro.

Die nächsten anstehenden Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehren sind ein Tanklöschfahrzeug (Baujahr 1978) für die Feuerwehr Collenberg sowie ein Mehrzweckfahrzeug (Baujahr 1993) für die Feuerwehr Kirschfurt. Aufgrund der langen Lieferzeiten soll für diese Fahrzeuge mit den Ausschreibungen baldmöglichst begonnen werden. Angeschafft werden sollen die Fahrzeuge in 2023/2024.

wero