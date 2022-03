Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Collenberger Ukraine-Flüchtlinge in Corona-Quarantäne

Ansteckungsweg unklar - Aufnahmestopp

Collenberg 24.03.2022 - 13:41 Uhr < 1 Min.

»Ebenso wie nicht klar ist, woher der einzelne Flüchtende kommt, ist nicht klar, woher die Ansteckung kommt«, schreibt Seidel unserer Redaktion. Die Proben seien bei der Ankunft am Donnerstag entnommen worden. Deswegen sei davon auszugehen, dass es während der Flucht zur Ansteckung kam.

Auch wenn nicht alle 50 Personen infiziert seien, gelten die in der Halle Untergebrachten doch als enge Kontaktpersonen. »Eine vollständige Einzelisolation der Indexpersonen ist aufgrund der bereits erfolgten Kontaktsituation nicht zielführend«, so die Pressesprecherin. Die Betroffenen dürften sich nur vor Ort aufhalten sowie in der dazu gehörigen Grünanlage.

Eigentlich erfolge die Betreuung und Versorgung der Flüchtlinge durch ehrenamtliche Helfer der Gemeinde Collenberg und anderer Südspessart-Gemeinden. Aktuell übernehmen dies Einsatzeinheiten des Bayerischen Roten Kreuzes - unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen und Hygienebestimmungen. Die Quarantäne ende nach zehn Tagen.

Derzeit werden in der Collenberger Halle keine weiteren Flüchtlinge aufgenommen, schreibt Seidel weiter. Eine neue Belegung könne erfolgen, sobald die Quarantäne beendet sei und die Personen in eigenen Wohnraum umgezogen seien.

juh