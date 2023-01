Neujahrsempfang: Collenberg setzt auf kleine Schritte

Nach fast drei Jah­ren Co­ro­na­pau­se hat am ver­gan­ge­nen Sonn­tag wie­der der tra­di­tio­nel­le Neu­jahrs­emp­fang für die Col­len­ber­ger Bür­ger in der Süd­s­pess­art­hal­le statt­ge­fun­den. Bür­ger­meis­ter And­reas Frei­burg be­grüß­te in der gut be­such­ten Hal­le ne­ben ei­ni­gen Amts­kol­le­gen aus den um­lie­gen­den Ge­mein­den auch die Ver­t­re­ter der bei­den Kir­chen­ge­mein­den und vie­le Ver­ant­wort­li­che der orts­an­säs­si­gen Ve­r­ei­ne und Or­ga­ni­sa­tio­nen. Die Fei­er­stun­de wur­de durch das En­sem­b­le Al Den­te mu­si­ka­lisch be­g­lei­tet.